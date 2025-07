Xử phạt Công ty Toàn Kim Sơn hơn 400 triệu đồng

Ngày 22/7, thông tin từ UBND TP Huế xác nhận, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Công nghệ Bảo hộ Kanglongda Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính tại lô CN05, Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera, phường Phong Dinh, TP Huế) số tiền 335 triệu đồng.

Trước đó, Công ty TNHH Công nghệ Bảo hộ Kanglongda Việt Nam do ông Lu Jian Gen làm Tổng Giám đốc bị Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP. Huế lập biên bản vi phạm hành chính do bán 2.600 kg chất thải nguy hại cho cá nhân không có chức năng xử lý chất thải nguy hại.