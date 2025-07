Bán chất nguy hại, một doanh nghiệp ở Huế bị xử phạt

Ngày 22/7, thông tin từ UBND TP Huế xác nhận, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Công nghệ Bảo hộ Kanglongda Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính tại lô CN05, Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera, phường Phong Dinh, TP Huế) số tiền 335 triệu đồng.

Trước đó, Công ty TNHH Công nghệ Bảo hộ Kanglongda Việt Nam do ông Lu Jian Gen làm Tổng Giám đốc bị Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP. Huế lập biên bản vi phạm hành chính do bán 2.600 kg chất thải nguy hại cho cá nhân không có chức năng xử lý chất thải nguy hại.

Công ty TNHH Công nghệ Bảo hộ Kanglongda Việt Nam.

Bên cạnh đó, khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường của doanh nghiệp này không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định.

Ngoài bị phạt tiền, Công ty TNHH Công nghệ Bảo hộ Kanglongda Việt Nam còn bị buộc khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu và chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định.

Được biết, Công ty TNHH Công nghệ Bảo hộ Kanglongda Việt Nam là chủ đầu tư dự án Nhà máy Kanglongda Huế tại Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera.

Dự án được Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 26/9/2019, chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 09/8/2022. Dự án có diện tích đất khoảng 35,6 ha, chia làm 3 giai đoạn, với tổng vốn đầu tư hơn 4.812 tỷ đồng.