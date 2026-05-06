Uốn ván, hiểm họa từ những vết thương nhỏ

Khoa Hồi sức truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp uốn ván nặng. Bệnh nhân nam, 53 tuổi (Ninh Bình), được chẩn đoán uốn ván ngoại khoa với cửa vào từ vết thương bàn tay trái, biểu hiện cơn co cứng toàn thể xuất hiện sớm.

Trước khi nhập viện 6 ngày, bệnh nhân bị hai vết thương nhỏ ở mu tay và ngón tay cái khi làm việc tại chuồng gà – môi trường có nhiều nguy cơ nhiễm bẩn cao từ phân gà và bùn đất.

Sau 2 ngày, vết thương sưng nề, bệnh nhân xử trí vết thương tại nhà và tiêm kháng sinh nhưng không được tiêm huyết thanh giải độc tố uốn ván (SAT). Trong vòng 10 năm gần đây, bệnh nhân cũng chưa được tiêm vắc xin phòng uốn ván.

Vết thương nhỏ ở mu tay và ngón tay cái của bệnh nhân khi làm việc tại chuồng gà.

Khoảng 24 giờ trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện cứng hàm tăng dần, sau đó co cứng cơ lan nhanh xuống vùng cổ, ngực và bụng. Khi vào viện, bệnh nhân tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, há miệng hạn chế (khoảng 0,5 cm), chưa ghi nhận co giật, tự thở và huyết động ổn định. Bệnh nhân được xử trí tiêm SAT, vắc xin uốn ván, kháng sinh và thuốc an thần.

Sau 7 giờ theo dõi, tình trạng tăng trương lực cơ toàn thân tiến triển nhanh, nguy cơ suy hô hấp đe doạ đến tính mạng, bệnh nhân được đặt nội khí quản và được mở khí quản sau đó. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang được điều trị tích cực tại Khoa hồi sức truyền nhiễm.

Bệnh nhân được điều trị tích cực tại Khoa hồi sức truyền nhiễm

ThS.BSCKI Nguyễn Sỹ Thấu, Khoa Hồi sức truyền nhiễm cho biết: Uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩn Clostridium tetani, một loài vi khuẩn kị khí bắt buộc, có thể sinh ra nha bào (spore).

Nha bào uốn ván có khả năng chống lại nhiệt độ cao và hầu hết các hóa chất sát khuẩn, do đó có thể tồn tại kéo dài hàng năm trong môi trường, đặc biệt là trong đất, bụi bẩn và phân của người, động vật.

Khi xâm nhập qua vết thương da-niêm mạc, vi khuẩn phát triển và sinh ra độc tố thần kinh dẫn đến co cứng cơ, khởi đầu bằng cứng hàm, sau đó có thể lan ra các cơ toàn thân, đặc biệt có thể gây biến chứng suy hô hấp nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

ThS.BSCKI Nguyễn Sỹ Thấu cũng khuyến cáo, người dân chủ động phòng bệnh bằng cách tiêm phòng vắc xin uốn ván đầy đủ và tiêm nhắc lại đúng lịch.

Khi có vết thương dù nhỏ nhưng nếu có nguy cơ nhiễm bẩn từ phân của người hoặc động vật, bùn đất thì nên xử trí đúng cách và đến cơ sở y tế để được đánh giá, chỉ định tiêm huyết thanh giải độc tố uốn ván.

Đáng lưu ý, mắc uốn ván không tạo miễn dịch bền vững. Vì vậy, ngay cả những người đã từng mắc bệnh vẫn cần tiêm vắc xin phòng uốn ván để bảo vệ lâu dài.

Điều dưỡng Phan Thị Hà Phương (Khoa Hồi sức truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)

