Chủ quan với vết thương do gà đạp, một người ở Phú Thọ uốn ván toàn thể

Chỉ từ một vết thương nhỏ do gà đạp vào tay, người bệnh tại Phú Thọ mắc uốn ván toàn thể nguy hiểm do không xử trí và tiêm phòng kịp thời.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ ngày 31/12 cho biết, vừa điều trị thành công một trường hợp uốn ván toàn thể, khởi phát từ một vết thương rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo bệnh sử, khoảng 15 ngày trước khi nhập viện, người bệnh bị gà đạp vào ngón tay, trong vết thương có dị vật là cựa gà. Do chủ quan, người bệnh không đến cơ sở y tế kiểm tra, không xử trí vết thương đúng cách và cũng không tiêm phòng uốn ván.

ThS. BS Phùng Thị Hương thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Sau khoảng 10 ngày, người bệnh xuất hiện triệu chứng cứng hàm - dấu hiệu điển hình của uốn ván - nhưng vẫn không đi khám. Đến ngày thứ 15, tình trạng diễn biến nặng, người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng nói khó, há miệng dưới 1 cm, không ăn uống được, co cứng toàn thân, tăng trương lực cơ.

Qua thăm khám và các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc uốn ván toàn thể. Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng thuốc an thần, giãn cơ, tiêm huyết thanh kháng uốn ván (SAT), kháng sinh, kết hợp chăm sóc và nuôi dưỡng qua sonde dạ dày.

Sau hơn 10 ngày điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: há miệng được trên 4 cm, trương lực cơ giảm, các chỉ số sinh tồn ổn định. Người bệnh sau đó hồi phục tốt và được cho ra viện.

Theo ThS.BS Phùng Thị Hương, Khoa Bệnh Nhiệt đới, uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn Clostridium tetani xâm nhập qua các vết thương hở, đặc biệt là vết thương bẩn hoặc có dị vật. Độc tố của vi khuẩn tác động lên hệ thần kinh, gây co cứng cơ và có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Thực tế cho thấy, trong năm 2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận nhiều ca uốn ván xuất phát từ các vết trầy xước nhỏ, tai nạn sinh hoạt hoặc lao động, do người bệnh tự sơ cứu tại nhà và không tiêm phòng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với bất kỳ vết thương nào, dù rất nhỏ. Khi bị chấn thương, cần đến cơ sở y tế để được xử trí đúng cách và tiêm phòng uốn ván khi cần thiết. Nếu xuất hiện các triệu chứng như cứng hàm, khó nhai nuốt, co cứng cơ cổ, lưng hoặc toàn thân, cần đến bệnh viện ngay để được khám và điều trị kịp thời.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo nguy cơ nhiễm uốn ván từ các vết thương không hở.

(Nguồn: VTV)