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Quân sự - Thế giới

Venezuela trao tặng huân chương Công trạng cho quân khuyển Việt Nam

Tổng thống lâm thời Venezuela trao tặng huân chương Công trạng cho quân khuyển Việt Nam tham gia tìm kiếm nạn nhân động đất.

Trà Khánh

>>> Mời độc giả xem thêm video Tổng thống lâm thời Venezuela trao tặng huân chương Công trạng cho quân khuyển Việt Nam

Đêm 3/7, rạng sáng 4/7 (giờ địa phương), nhận được thông tin tại một khu vực nghi có dấu hiệu của sự sống, đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đã lập tức tới hiện trường, dốc toàn lực để tìm cách tiếp cận nạn nhân. Tại doanh trại nơi đoàn đóng quân chỉ còn lực lượng Công an và một số bộ phận, bao gồm huấn luyện viên và chó nghiệp vụ túc trực sẵn sàng trợ giúp khi cần thiết.

Sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ mở đường dọn những khối bê tông đổ sập để tiếp cận địa điểm nghi vấn, đến 2 giờ sáng (giờ địa phương), công tác tìm kiếm của đoàn buộc phải tạm dừng do không tìm thấy tín hiệu khả quan.

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Trước những nỗ lực cứu hộ không mệt mỏi của đoàn Việt Nam, trong đêm 3/7, Thượng tướng Nayade Solovenly Lockiby Belmontes, Tổng Tư lệnh Lực lượng dân quân Venezuela đã trực tiếp tới hiện trường thăm hỏi, động viên đoàn.

Tại doanh trại nơi đoàn Việt Nam đóng quân, cũng trong tối 3/7, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên và trao thư cảm ơn đoàn. Đặc biệt, Tổng thống lâm thời Venezuela đã trao tặng Huân chương Công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong tham gia tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất tại Venezuela.

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Chú chó nghiệp vụ Xu Kip trong một lần thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Vũ

Trong đó, chú chó Xu Kip vinh dự được đại diện đeo huân chương, đã từng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại làng Nủ. Ngoài ra có 3 chú chó khác đã từng tham gia nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar năm 2023 và 2025.

8 chú chó nghiệp vụ gồm O Lát, Vát, Ja Vo, Jun Ka, Kun Mat, Jin Ka, Ot Ky, Xu Kip là những “vũ khí đặc biệt”, luôn sát cánh cùng cán bộ, huấn luyện viên, đóng góp không ngừng vào những kết quả chung mà đoàn Việt Nam đạt được trong nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại Venezuela lần này.

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