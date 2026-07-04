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Quân sự - Thế giới

Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy thêm 15 nạn nhân động đất tại Venezuela

Ngày 3/7, đoàn Việt Nam tiếp tục được tổ chức thành các mũi khác nhau, triển khai tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại Venezuela.

Trà Khánh

Tiếp tục nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira), đoàn Việt Nam tổ chức thành các mũi khác nhau, triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép Venezuela, đưa ra được 15 thi thể nạn nhân.

Như vậy, cho đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã đưa được tổng cộng 45 thi thể nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát.

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Tiếp tục tìm kiếm các vị trí nghi có nạn nhân. Ảnh: Hoàng Vũ.

Cùng ngày, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn đã đọc cho các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela nghe thư biểu dương của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những kết quả đạt được của các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Đại tướng Phan Văn Giang mong các đồng chí nêu cao hơn nữa truyền thống “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, nỗ lực cao hơn, mưu trí sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, cứu giúp được nhiều người bị nạn, đáp ứng với sự mong đợi của Nhà nước và nhân dân Venezuela, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối; khẳng định nhân dân cả nước và cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn tự hào, đồng hành cùng lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Venezuela.

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Bới tay từng khối gạch đá, bê tông tại nơi nghi có thi thể nạn nhân động đất. Ảnh: Hoàng Vũ.

Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên, gồm lực lượng Quân đội và Công an.

Thời gian triển khai nhiệm vụ gấp, khoảng cách cơ động xa, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và làm việc khó khăn, các rung chấn còn tiếp diễn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với lực lượng làm nhiệm vụ, nhưng với bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao và kinh nghiệm những lần cứu trợ thảm họa động đất ở nước ngoài trước đây.

Đoàn đã chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ, từng phút vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước sở tại, kịp thời triển khai phương án, lực lượng, phương tiện để tìm kiếm, cứu nạn, đưa được nhiều nạn nhân ra khỏi nơi sập đổ, bàn giao cho chính quyền Venezuela, đồng thời tích cực hỗ trợ y tế tại thực địa, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả đó đã thể hiện sâu sắc tinh thần quốc tế cao cả cũng như truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

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