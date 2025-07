VCK U15 quốc gia 2025 "vua giải trẻ" rơi vào nhánh "tử thần"

Chiều 16/7 tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức công bố vòng chung kết giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia 2025, đánh dấu lần thứ 8 liên tiếp giải đấu nhận được sự đồng hành từ nhà tài trợ này trên hành trình phát triển bóng đá trẻ Việt Nam.

Ở sự kiện U15 Quốc gia, U15 PVF được xem là đội bóng giàu truyền thống và thành tích nhất. Từ khi giải ra đời năm 2005, PVF đã 6 lần vô địch, trong đó có 2 chức vô địch liên tiếp gần đây nhất (2023, 2024). Hai đội giàu thành tích tiếp theo là Sông Lam Nghệ An (5 lần) và Đồng Tháp có 3 lần đăng quang.

PVF cũng được mệnh danh là "Vua giải trẻ" và là lò đào tạo hàng đầu với chiến lược phát triển bài bản, tạo ra nhiều lứa cầu thủ chất lượng cho bóng đá Việt Nam.

Trong khi đó, U15 Hà Nội luôn là một trong những ứng viên hàng đầu, góp mặt thường xuyên ở vòng chung kết và có vị thế ổn định trong nền bóng đá trẻ.

Ở bảng A vòng chung kết năm nay, U15 Hà Nội được xem là đối trọng lớn với đương kim vô địch PVF, cùng các đội SHB Đà Nẵng, Tây Ninh. Sự kịch tính ở bảng đấu này đã khiến cuộc so tài giữa Hà Nội và PVF được ví như “hai hổ chung một bảng”, đối đầu hấp dẫn giữa hai thế lực mạnh bậc nhất của bóng đá trẻ Việt Nam hiện nay.

Vòng chung kết năm nay quy tụ 12 đội bóng trẻ xuất sắc nhất toàn quốc, tranh tài tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, Hưng Yên từ ngày 20/7 đến 1/8/2025. Đây là sân chơi chuyên nghiệp quan trọng để các tài năng trẻ thể hiện năng lực, đồng thời là cơ sở tuyển chọn nhân sự cho các đội tuyển U16, U17 Quốc gia.

Kết quả bốc thăm:

Bảng A: PVF, Hà Nội, SHB Đà Nẵng, Tây Ninh.

Bảng B: Đồng Tháp, Bình Phước, Thể Công Viettel I, Kon Tum.

Bảng C: Sông Lam Nghệ An, Đắk Lắk, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và An Giang.

Thể lệ cụ thể vòng chung kết như sau:

Các bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Xếp hạng căn cứ vào điểm, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng, đối đầu trực tiếp, thẻ phạt...

8 đội có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp gồm 3 đội nhất bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội xếp thứ ba các bảng có thành tích cao nhất.