V-League 1 2025/2026 và những thay đổi thú vị

Với phương thức thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà – sân đối phương) để tính điểm, xếp hạng, V-League 1-2025/26 sẽ có tổng cộng 26 vòng với 182 trận đấu. Tổng giá trị giải thưởng của ba đội dẫn đầu V-League 1 2025/26 là: 9,5 tỷ đồng.

Lịch thi đấu vòng 1 V-League 2025/2026 và mã số của các CLB.

Chia sẻ với báo chí, đại diện BTC cho biết V-League 1 2025/2026 có những điểm mới. Cụ thể, sẽ có 2 suất xuống hạng trực tiếp cho các đội xếp thứ 13 và 14. Bên cạnh đó, BTC cũng đưa ra điều chỉnh về số lượng cầu thủ nước ngoài được đăng ký thi đấu.

Theo đó, các CLB tham dự các Giải bóng đá cấp CLB của LĐBĐ Châu Á (AFC) như Thép xanh Nam Định và CLB Công an Hà Nội được đăng ký trong giải tối đa 07 cầu thủ nước ngoài; Các CLB khác được đăng ký trong giải tối đa 04 cầu thủ nước ngoài; Trong trận đấu, tất cả các CLB tham dự Giải được đăng ký tối đa 04 cầu thủ nước ngoài, có tối đa 03 cầu thủ nước ngoài được thi đấu trên sân trong mọi thời điểm của trận đấu.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập các tỉnh thành từ ngày 1/7/2025, V-League 1 2025/26 sẽ có thêm các trận derby cùng tỉnh, cơ hội để phát triển hình ảnh giải đấu cũng như kỳ vọng về những thay đổi trong công tác quản lý, phát triển bóng đá để phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế của các địa phương; bên cạnh đó là việc gia tăng đội ngũ CĐV truyền thống, mang bản sắc, thương hiệu, gắn với truyền thống địa phương.

V-League 1-2025/26 có sự tham dự của 14 CLB chuyên nghiệp: Becamex TP.Hồ Chí Minh (đổi tên từ CLB Becamex Bình Dương), Công an Hà Nội, Công an TP.HCM (đổi tên từ CLB TP.HCM), Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Ninh Bình (đổi tên từ CLB Phù Đổng Ninh Bình), Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thép Xanh Nam Định, Thể Công Viettel.