Thể thao

Chủ tịch FIFA gửi thư tới Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam

Chủ tịch FIFA gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và CLB Bóng đá Nữ TP HCM I sau khi xuất sắc giành ngôi vô địch Quốc gia 2025.

Thiên Anh

Trong thư, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh: “Những nỗ lực và thành tích không ngừng nghỉ của CLB nữ TP Hồ Chí Minh I trong suốt mùa giải đã được đền đáp, mang về danh hiệu quan trọng này. Xin chúc mừng từng thành viên trong đội bóng và câu lạc bộ vì thành tích tuyệt vời này”.

ridet-fifa-20220629-1886-scaled-e1762313681895.jpg
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn vì sự ủng hộ, công sức và cống hiến không ngừng nghỉ cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam và bày tỏ mong sớm được gặp lại Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn.

Đây là lời chúc mừng đặc biệt từ người đứng đầu FIFA, thể hiện sự ghi nhận của bóng đá thế giới đối với những nỗ lực không ngừng của bóng đá nữ Việt Nam nói chung và CLB TP.HCM I nói riêng.

Danh hiệu vô địch quốc gia năm 2025 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của đội bóng nữ TP.HCM I – CLB giàu truyền thống và đóng góp lớn cho sự phát triển của bóng đá nữ nước nhà.

Thể thao

VFF yêu cầu AFF làm rõ sự cố hiển thị sai quốc kỳ tại giải futsal U19

Thông tin từ LĐBĐ Việt Nam (VFF) yêu cầu AFF làm rõ sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam tại lễ bốc thăm giải futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025.

Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi văn bản chính thức đến Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) để yêu cầu làm rõ sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025, diễn ra ngày 28/10.

Theo đó, trong phần trình chiếu hình ảnh quốc kỳ các đội tuyển tham dự, quốc kỳ Việt Nam đã bị hiển thị không đúng chuẩn, gây bức xúc trong dư luận và cộng đồng người hâm mộ. Ngay sau khi phát hiện sự việc, VFF đã lập tức liên hệ với AFF, đồng thời yêu cầu ban tổ chức rà soát, xác định nguyên nhân và có biện pháp khắc phục cũng như thông tin chính thức gửi tới các bên liên quan.

Xem chi tiết

Thể thao

Nhiều nội dung độc quyền của đội tuyển Việt Nam trên ứng dụng số VFF

Liên đoàn bóng đá Việt Nam chính thức ra mắt ứng dụng số (VFF App) giúp người hâm mộ có thể theo dõi thông tin của các đội tuyển quốc gia.

Ngày 6/10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hợp tác với Fanzeal International cho ra mắt VFF App - Nền tảng số tích hợp ba trụ cột: tầm nhìn quốc gia, công nghệ toàn cầu và trải nghiệm người hâm mộ.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam chia sẻ: "VFF App mở rộng mối quan hệ giữa bóng đá Việt Nam và cộng đồng người hâm mộ từ các sự kiện, giải đấu, trận đấu trong nước cho đến cấp độ đội tuyển quốc gia. Ứng dụng mở ra kênh kết nối trực tiếp, tức thời và giàu cảm xúc giữa đội tuyển và fan.

Xem chi tiết

Thể thao

LĐBĐ Malaysia bị phạt vì làm giả hồ sơ cầu thủ ở trận thắng Việt Nam 4-0

Ủy ban Kỷ luật FIFA vừa ban hành quyết định xử phạt LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ vì vi phạm liên quan đến việc làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu.

Theo thông báo từ FIFA, LĐBĐ Malaysia đã gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu lên FIFA kèm theo các tài liệu bị sửa đổi để đăng ký 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Những cầu thủ này đã ra sân trong trận đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6/2025 trên sân Bukit Jakil.

malai-vn.jpg
Đội tuyển Malaysia có tới 7 cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu trong trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 tại Vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027.
Xem chi tiết

