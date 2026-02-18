Nhà hát Đam San phê duyệt kết quả trúng thầu gói âm thanh ánh sáng hơn 1 tỷ

Gói thầu lắp đặt âm thanh, ánh sáng phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026 tại Pleiku vừa tìm được chủ thầu trúng sát giá, dù chỉ có duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ tham dự.

Trong những ngày trung tuần tháng 2/2026, thị trường đấu thầu tại tỉnh Gia Lai trở nên sôi động với các gói thầu phục vụ chuỗi sự kiện mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào gói thầu số 02: Lắp đặt âm thanh, ánh sáng, màn hình Led, sân khấu... tại Quảng trường Đại Đoàn Kết do Nhà hát Ca múa Nhạc tổng hợp Đam San làm chủ đầu tư.

Quy trình thần tốc và kịch bản "một mình một ngựa"

Dựa trên hồ sơ dữ liệu, lộ trình từ khi phê duyệt kế hoạch đến lúc có kết quả lựa chọn nhà thầu diễn ra rất khẩn trương. Cụ thể, ngày 03/02/2026, Giám đốc Nhà hát Đam San đã ký Quyết định số 15/QĐ-NHĐS phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ngay sau đó một ngày, 04/02/2026, E-HSMT được phê duyệt theo Quyết định số 16/QĐ-NHĐS.

Đến thời điểm đóng thầu lúc 08:00 ngày 13/02/2026, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu: Công ty TNHH Một thành viên Tổ chức sự kiện Trường Nguyên Gia Lai. Việc chỉ có một nhà thầu tham dự gói thầu chào hàng cạnh tranh trị giá hơn 1 tỷ đồng đặt ra câu hỏi về tính thu hút của hồ sơ mời thầu đối với các đơn vị cùng ngành trên địa bàn.

Quyết định 24/QĐ-NHĐS của Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San. Nguồn MSC

Đánh giá từ chuyên gia và góc độ pháp lý

Dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Dù luật pháp không cấm việc chỉ có một nhà thầu tham dự, nhưng với một gói thầu lắp đặt thiết bị sự kiện phổ biến như âm thanh, ánh sáng, việc thiếu vắng các đối thủ cạnh tranh thường dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách không cao. Tại gói thầu này, giá trúng thầu là 1.039.200.000 đồng so với giá dự toán 1.048.200.000 đồng, mức giảm giá chỉ khoảng 0,85%, một con số rất khiêm tốn".

Đồng quan điểm về tính minh bạch, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhấn mạnh: "Căn cứ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các quy định sửa đổi tại Luật số 90/2025/QH15, quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng giúp tăng tính công khai. Tuy nhiên, đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Phước Thành Gia cần đảm bảo các tiêu chí trong E-HSMT không chứa đựng các 'rào cản' kỹ thuật nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác, đảm bảo tính công bằng theo đúng tinh thần của Luật mới".

Năng lực nhà thầu Trường Nguyên Gia Lai

Nhà thầu trúng thầu - Công ty TNHH Một thành viên Tổ chức sự kiện Trường Nguyên Gia Lai - có địa chỉ tại Gia Lai do Phan Minh Diện làm đại diện pháp luật, nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu tháng 9/2022. Đến nay đã tham gia và trúng 6/6 gói thầu với tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 1.494.919.400 đồng (có khoảng 455.719.400 đồng là các gói chỉ định thầu).

Ngoài gói thầu nêu trên, nhà thầu còn trúng các gói như: Thuê nhà bạt, khung rạp, bàn ghế, âm thanh ánh sáng phục vụ Chương trình xuân biên giới thắm tình Quân Dân trị giá 86.940.000 đồng do Công ty TNHH MTV 78 làm chủ đầu tư; Tổ chức chương trình " Xuân biên giới thắm tình quân dân" năm 2026 trị giá 70.642.800 đồng cho Công ty TNHH MTV 715; Cung cấp dịch vụ tổ chức Phiên giao dịch việc làm cho Phòng Văn hóa - Xã hội xã Kon Gang với giá 92.037.600 đồng; Tổ chức phiên giao dịch hỗ trợ việc làm cho Phòng Văn hóa- Xã hội Ia Rsai với giá 89.000.000 đồng và Cung cấp các hạng mục phục vụ Lễ khánh thành và trao nhà cho 02 hộ gia đình tại làng H’Lâm, Đak Đoa, Gia Lai và Hội nghị tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên tại Hội trường H, Công an tỉnh cho Công an tỉnh Gia Lai với giá 117.099.000 đồng.

Chi tiết kỹ thuật và yêu cầu làm rõ

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 2.13/BCĐG-PTG2026 ngày 13/02/2026 cho thấy nhà thầu đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật khắt khe về danh mục thiết bị. Cụ thể, các hạng mục chính bao gồm hệ thống loa công suất lớn, bàn điều khiển ánh sáng kỹ thuật số, màn hình Led P3 indoor/outdoor và dàn khung truss sân khấu phức tạp.

Một điểm đáng lưu ý trong E-HSMT là yêu cầu về thời gian thực hiện rất ngắn, chỉ trong vòng 07 ngày. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến nhiều nhà thầu e dè không dám nộp hồ sơ, bởi áp lực về nhân sự và thiết bị trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán là rất lớn.

Việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 24/QĐ-NHĐS ngày 13/02/2026 do Giám đốc Nhà hát Đam San ký đã chính thức khép lại giai đoạn lựa chọn đơn vị đồng hành cho chương trình nghệ thuật mừng Xuân 2026. Mặc dù tính cạnh tranh về mặt số lượng nhà thầu tham dự chưa đạt kỳ vọng, nhưng với sự giám sát chặt chẽ từ các đơn vị chức năng và việc tuân thủ các quy định mới nhất của Luật Đấu thầu 2023 và 2025, dư luận kỳ vọng Công ty Trường Nguyên Gia Lai sẽ đảm bảo chất lượng kỹ thuật, góp phần tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc cho người dân Pleiku trong dịp Tết Bính Ngọ.