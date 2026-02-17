Bệnh viện Nhân dân 115 công bố kết quả gói thầu vệ sinh công nghiệp gần 2 tỷ

Thông qua chào giá trực tuyến, Bệnh viện Nhân dân 115 đã lựa chọn được nhà thầu vệ sinh công nghiệp cho khu nội trú với mức giá cạnh tranh 1.756.000.000 đồng.

Trong bối cảnh ngành y tế đang nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ hậu cần, việc lựa chọn đơn vị vệ sinh công nghiệp chuyên nghiệp là yếu tố then chốt. Vừa qua, Bệnh viện Nhân dân 115 đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Dịch vụ vệ sinh công nghiệp khu Khám bảo hiểm và khu Điều trị nội trú" (mã số IB2600052823) với những diễn biến đáng chú ý về mặt pháp lý và kỹ thuật.

Quy trình chặt chẽ, phê duyệt thần tốc

Theo tìm hiểu của phóng viên, gói thầu này nằm trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 382/QĐ-BVND115 ngày 04/02/2026 do Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Sương ký thay Giám đốc. Chỉ một ngày sau khi phê duyệt kế hoạch, Thông báo mời thầu (E-TBMT) đã được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào lúc 10:00 ngày 05/02/2026.

Gói thầu được thực hiện theo hình thức "Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn", một hình thức đề cao tính minh bạch và tiết giảm thời gian cho chủ đầu tư. Thời điểm bắt đầu chào giá trực tuyến là 09:30 ngày 11/02/2026 và kết thúc vào lúc 09:30 ngày 12/02/2026. Ngay sau khi kết thúc quá trình đấu giá, ngày 13/02/2026, ThS. Nguyễn Ngọc Sương – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 đã đặt bút ký Quyết định số 478/QĐ-BVND115 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Phân tích yêu cầu kỹ thuật và phạm vi cung cấp

Điểm đặc biệt của gói thầu IB2600052823 nằm ở yêu cầu kỹ thuật (E-HSMT) cực kỳ chi tiết. Phạm vi cung cấp dịch vụ yêu cầu nhân sự thường trực lên tới 64 người để đảm nhận khối lượng công việc tại khu Khám bảo hiểm và khu Điều trị nội trú.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM), việc áp dụng loại hợp đồng đơn giá cố định trong thời gian ngắn (92 ngày) là phù hợp với quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15. Bà Hương nhận định: "Việc quy định rõ trách nhiệm của nhà thầu tại Mẫu số 03 về yêu cầu kỹ thuật giúp chủ đầu tư dễ dàng kiểm soát chất lượng đầu ra, nhất là trong môi trường bệnh viện đòi hỏi tính tiệt trùng cao".

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng nhấn mạnh: "Việc Bệnh viện 115 công bố kết quả thầu với 3 nhà thầu khác xếp hạng sau (thứ 2, 3 và 4) cho thấy một môi trường đấu thầu cực kỳ sòng phẳng. Quyết định 478/QĐ-BVND115 không chỉ là văn bản phê duyệt mà còn là cam kết của bệnh viện trong việc giám sát chất lượng đầu ra dựa trên mức giá cạnh tranh nhất".

Ông Vũ cho biết thêm: Việc sử dụng bước giá 5.000.000 đồng trong chào giá trực tuyến giúp đẩy nhanh quá trình tìm ra mức giá tối ưu nhất cho ngân sách nhà nước, đồng thời đảm bảo sự cạnh tranh sòng phẳng giữa các nhà thầu.

Chân dung nhà thầu trúng thầu: Công ty AGCCLEAN

Đơn vị được xướng tên trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vệ sinh Công nghiệp AGCCLEAN (Mã số thuế: 1702237354).

Qua tra cứu dữ liệu, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vệ sinh công nghiệp Agcclean có địa chỉ tại xã An Biên, An Giang; do Tống Phước Đặng làm đại diện pháp luật. Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu tháng 12/2022, đến nay đã tham gia và trúng khoảng 9/28 gói, trượt 19 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 18.719.450.000 đồng (có 182.160.000 đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập khoảng 3.727.450.000 đồng; với vai trò liên danh khoảng 14.992.000.000 đồng (giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Ngoài gói thầu Dịch vụ vệ sinh công nghiệp khu Khám bảo hiểm và khu Điều trị nội trú của Bệnh viện Nhân dân 115, nhà thầu còn trúng gói Mua sắm máy chiếu năm 2025 tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang trị giá 75.890.000 đồng.

Năm 2025, nhà thầu trúng gói Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2025-2027 tại Bệnh viện Huyết học -Truyền máu thành phố Cần Thơ tại Bệnh viện Huyết học truyền máu TP Cần Thơ trị giá 1.455.300.000 đồng và Gói thầu số 01: Mua sắm dịch vụ vệ sinh công nghiệp sử dụng 24 tháng tại Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc trị giá 7.008.000.000 đồng cho Trung tâm Y tế Phú Quốc

Điểm nhấn lớn nhất của cuộc thầu này chính là giá trị tiết kiệm. Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định 382/QĐ-BVND115 ngày 04/02/2026, giá gói thầu là 1.986.296.064 đồng.

Tuy nhiên, thông qua phiên đấu giá kịch tính, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vệ sinh công nghiệp AGCCLEAN đã giành chiến thắng với mức giá trúng thầu là 1.756.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn). Như vậy, cuộc thầu đã tiết kiệm cho ngân sách bệnh viện hơn 230 triệu đồng, đạt tỉ lệ giảm giá ấn tượng hơn 11,5% - một con số hiếm thấy ở các gói thầu dịch vụ vệ sinh y tế vốn có biên lợi nhuận thấp.

Bệnh viện Nhân dân 115 đã thực hiện đúng quy trình theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC về việc đăng tải thông tin và mẫu hồ sơ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các phòng ban liên quan như Phòng Hành chính quản trị và Đơn vị mua sắm chịu trách nhiệm hoàn thiện hợp đồng để đảm bảo dịch vụ vệ sinh được triển khai kịp thời, phục vụ bệnh nhân.

Gói thầu IB2600052823 là một ví dụ điển hình cho việc ứng dụng công nghệ số vào đấu thầu y tế. So sánh giữa giá dự toán và giá trúng thầu, cuộc thầu đã giúp Bệnh viện Nhân dân 115 tiết kiệm được hơn 230 triệu đồng (tương đương tỉ lệ tiết kiệm khoảng 11,5%). Đây là một con số ấn tượng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn có thời gian thực hiện ngắn (92 ngày). Mức giá trúng thầu giảm sâu so với dự toán, khâu hậu kiểm và giám sát thực tế tại các khoa, phòng bệnh viện sẽ là chìa khóa để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh và nhân viên y tế.