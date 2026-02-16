Công ty thiết bị điện Cà Mau liên tiếp nhận "mưa" gói thầu trang trí Tết

Chỉ trong vài ngày đầu tháng 02/2026, Công ty thiết bị điện Cà Mau đã được chỉ định thực hiện hàng loạt gói thầu trang trí đường phố tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí chuẩn bị chỉnh trang đô thị tại tỉnh Cà Mau trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đi kèm với đó là hàng loạt quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các dự án trang trí đường phố. Đáng chú ý, Công ty TNHH Thiết bị điện Cà Mau (Công ty Thiết bị điện Cà Mau) nổi lên như một "hiện tượng" khi liên tiếp được chỉ định thầu tại nhiều địa bàn khác nhau.

Cụ thể, ngày 11/02/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Cà Mau Trần Ngọc Thơ đã ký Quyết định số 49/QĐ-QLDA chỉ định Công ty Thiết bị Điện Cà Mau thực hiện gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc Dự án: Trang trí đường phố phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại phường An Xuyên. Giá chỉ định thầu là 839.196.000 đồng, thực hiện trong 5 ngày.

Trích 01 phần quyết định số 49/QĐ-QLDA ngày 11/2/2026 (Nguồn: MSC)

Cùng ngày, đơn vị này tiếp tục nhận thêm Quyết định số 50/QĐ-QLDA cũng do ông Trần Ngọc Thơ ký, chỉ định thầu dự án Trang trí Quảng trường Phan Ngọc Hiển và một số tuyến đường trên địa bàn phường An Xuyên. Giá trị gói thầu này lên tới 1.404.642.000 đồng, thời gian thực hiện cũng vỏn vẹn trong 5 ngày.

Quyết định số 50/QĐ-QLDA cũng do ông Trần Ngọc Thơ ký, chỉ định thầu dự án Trang trí Quảng trường Phan Ngọc Hiển và một số tuyến đường trên địa bàn phường An Xuyên. (Nguồn: MSC)

Không dừng lại ở phường An Xuyên, trước đó vào ngày 07/02/2026, tại phường Tân Thành, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Tân Thành, ông Trần Quốc Khánh đã ký Quyết định số 71/QĐ-QLDA chỉ định nhà thầu này thi công dự án trang trí đèn hoa với giá trị 1.883.584.000 đồng. Tại xã An Thạnh, đơn vị này cũng được Phòng Kinh tế xã "chọn mặt gửi vàng" cho gói thầu 1,073 tỷ đồng theo Quyết định số 24/QĐ-PKT ngày 19/01/2026.

Quyết định số 71/QĐ-QLDA ngày 07/2/2026 (Nguồn: MSC)

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty Thiết bị điện Cà Mau là doanh nghiệp nhỏ, có trụ sở tại Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau. Việc một đơn vị quy mô nhỏ cùng lúc triển khai hàng loạt gói thầu trang trí đèn hoa, biển LED với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi kỹ thuật và mỹ thuật tại nhiều địa phương trong thời gian cực ngắn (từ 5 đến 9 ngày) khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi về tính khả thi và chất lượng thực tế của các công trình.

Hơn nữa, các gói thầu này đều được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với tỷ lệ tiết kiệm chung khoảng 5%. Đây là hình thức được Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị Định 214 cho phép đối với các trường hợp cấp bách hoặc gói thầu có giá trị trong hạn mức. Tuy nhiên, việc "tập trung" nguồn lực vào duy nhất một nhà thầu tại nhiều chủ đầu tư khác nhau đặt ra vấn đề về tính cạnh tranh và công bằng trong đấu thầu.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (TP HCM) chia sẻ:

"Chỉ định thầu rút gọn giúp đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án mang tính thời vụ như trang trí Tết. Tuy nhiên, các chủ đầu tư cần thẩm định kỹ năng lực thực tế của nhà thầu khi họ đang cùng lúc thực hiện nhiều hợp đồng khác nhau. Điều này nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình và hiệu quả kinh tế tối ưu cho ngân sách Nhà nước theo tinh thần Luật Đấu thầu năm 2023."

Luật sư Võ Quang Vinh (Vĩnh Long) cũng nhấn mạnh rằng, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là tính minh bạch và công bằng. Việc một nhà thầu "thắng lớn" liên tiếp thông qua chỉ định thầu cần được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ về quy trình thương thảo giá và chất lượng vật tư đầu vào.