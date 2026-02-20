Bà Rịa: Duy nhất một nhà thầu tham gia gói thầu CNTT hơn 1 tỷ đồng

Gói thầu mua sắm trang thiết bị CNTT của Đảng ủy phường Bà Rịa vừa mở thầu với sự tham gia của duy nhất nhà thầu S.C.O.M, đặt ra bài toán về tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận thông tin mở thầu của gói thầu “Mua sắm hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin của Đảng ủy phường Bà Rịa” (Mã TBMT: IB2600046882). Đây là gói thầu quan trọng nhằm hiện đại hóa hạ tầng làm việc trong khối công tác Đảng tại địa phương, tuy nhiên diễn biến mở thầu lại cho thấy một kịch bản quen thuộc: chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Quy trình chặt chẽ từ kế hoạch đến mời thầu

Theo các tài liệu có được, gói thầu này nằm trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 14-QĐ/VP ngày 26/01/2026 do Văn phòng Đảng ủy phường Bà Rịa ban hành. Căn cứ pháp lý xuyên suốt dự án dựa trên Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, và Luật số 90/2025/QH15.

Đến ngày 03/02/2026, ông Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Bà Rịa đã ký Quyết định số 16-QĐ/VPĐU phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Đáng chú ý, đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Công nghệ CCIC. Gói thầu có giá dự toán là 1.083.000.000 đồng (Một tỷ không trăm tám mươi ba triệu đồng), sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Thành phố năm 2025.

Chi tiết yêu cầu kỹ thuật: Chú trọng tính đồng bộ và bản quyền

Phân tích kỹ Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật, chủ đầu tư đưa ra danh mục hàng hóa khá chi tiết nhằm phục vụ công tác chuyển đổi số. Cụ thể, gói thầu yêu cầu 26 bộ phần mềm Microsoft Office 2021 bản quyền vĩnh viễn và các hệ thống máy vi tính để bàn cấu hình cao.

Yêu cầu kỹ thuật cho máy tính để bàn khá khắt khe với bộ vi xử lý ≥ 2,6 GHz (14 lõi, 20 luồng), bộ nhớ 16GB DDR5 và ổ cứng SSD 512GB. Ngoài ra, để đảm bảo vận hành lâu dài, E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải cam kết cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế tối thiểu 05 năm kể từ ngày nghiệm thu. Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết và cam kết hậu mãi dài hạn là cần thiết để bảo vệ ngân sách, tránh tình trạng hàng hóa kém chất lượng hoặc thiếu linh kiện thay thế sau thời gian ngắn sử dụng."

Nhà thầu duy nhất S.C.O.M: Năng lực ra sao?

Tại thời điểm đóng thầu ngày 12/02/2026, biên bản mở thầu ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH S.C.O.M (MST: 3500799971) nộp hồ sơ dự thầu.

Tìm hiểu về năng lực nhà thầu, Công ty S.C.O.M có trụ sở tại phường Bà Rịa, TP. Bà Rịa. Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Anh Tuấn làm Giám đốc và đại diện pháp luật, hoạt động từ năm 2007. Với quy mô là một doanh nghiệp nhỏ, S.C.O.M dường như là cái tên quen thuộc tại địa phương khi tập trung chính vào lĩnh vực bán lẻ máy tính và thiết bị viễn thông. Dữ liệu lịch sử cho thấy nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu tháng 8/2016 đến nay đã tham gia và trúng khoảng 42/54 gói, trượt 4 gói, 6 gói chưa có kết quả, 2 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): khoảng 248.651.770.718 đồng (trong đó có khoảng 2.184.390.000 đồng là các gói chỉ định thầu). Với vai trò độc lập khoảng 20.683.100.000 đồng; với vai trò liên danh khoảng 227.968.670.718 đồng (giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Trước đó, nhà thầu trúng gói Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ với giá 451.400.000 đồng; Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin tại Ủy ban MTTQVN phường Tân Thành với giá 425.800.000 đồng; Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin tại Đảng ủy xã Long Điền năm 2025 với giá 495.250.000 đồng; Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin và phòng họp trực tuyến của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền với giá 377.500.000 đồng; Mua sắm màn hình Led và thiết bị Camera UBND phường Tam Long với giá 344.770.000 đồng...

Góc nhìn từ chuyên gia: Cần sự khách quan trong đánh giá

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng: "Việc chỉ có một nhà thầu tham dự không vi phạm Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 nếu quy trình đăng tải thông tin và thời gian mời thầu tuân thủ đúng quy định. Tuy nhiên, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn CCIC cần rà soát kỹ xem E-HSMT có chứa các 'rào cản' kỹ thuật nào vô hình trung làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác hay không."

Trong khi đó, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh việc thực hiện đấu thầu qua mạng là một bước tiến lớn, nhưng nếu các gói thầu quy mô nhỏ tại địa phương liên tục chỉ có một nhà thầu "quen mặt" tham dự, cơ quan quản lý cần xem xét tính hấp dẫn của hồ sơ mời thầu hoặc khả năng tiếp cận thông tin của các doanh nghiệp khác trên thị trường.

Hiện tại, gói thầu IB2600046882 đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc nhà thầu S.C.O.M có đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe và mức giá chào thầu có đảm bảo tính tiết kiệm cho ngân sách hay không. Dư luận kỳ vọng một quá trình xét thầu công tâm, minh bạch để trang thiết bị CNTT phục vụ Đảng ủy phường Bà Rịa đạt chất lượng tốt nhất với chi phí hợp lý nhất.