Xanh Pôn cấm thầu AK Global Việt Nam 3 năm: Bài học đắt giá về tính trung thực

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vừa ban hành quyết định cấm thầu đối với Công ty AK Global Việt Nam do có hành vi cố ý cung cấp tài liệu không trung thực khi dự thầu

Trong bối cảnh ngành y tế đang nỗ lực minh bạch hóa công tác mua sắm trang thiết bị, vụ việc xảy ra tại Gói thầu số 1: "Mua sắm các thiết bị y tế cho Trung tâm xét nghiệm" (mã TBMT: IB2500305570) do Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn làm chủ đầu tư đã trở thành tâm điểm chú ý. Một quyết định xử phạt nghiêm khắc đã được đưa ra, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về đạo đức kinh doanh và tính thượng tôn pháp luật trong hoạt động đấu thầu.

Dấu ấn gói thầu và sự hiện diện của AK Global

Gói thầu số 1 được phê duyệt theo Quyết định số 986/QĐ-BVĐKXP ngày 02 tháng 07 năm 2025 do Giám đốc Nguyễn Đức Long ký. Với tổng giá trị 7.779.995.400 đồng (bảy tỷ bảy trăm bảy mươi chín triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm đồng), gói thầu thu hút sự tham gia của 16 nhà thầu, cho thấy tính cạnh tranh cực kỳ cao trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Công ty Cổ phần AK Global Việt Nam là một trong những cái tên đáng chú ý khi tham gia dự thầu tại nhiều phần (lô) khác nhau. Tuy nhiên, hành trình của nhà thầu này tại Bệnh viện Xanh Pôn đã kết thúc trong những tranh cãi pháp lý và một bản án "cấm cửa" kéo dài.

Thất bại kỹ thuật tại Lô số 6: Khi thông số không biết nói dối

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 4047/BCĐG-TCG ngày 15/10/ 2025 của Tổ chuyên gia, Công ty Cổ phần AK Global Việt Nam đã nộp hồ sơ dự thầu cho Phần 6: Máy xử lý mô tự động (PP2500285095). Tuy nhiên, tại phần này, nhà thầu đã bị đánh giá là Không đạt.

Lý do cụ thể được Tổ chuyên gia trích dẫn trực tiếp từ tài liệu kỹ thuật: E-HSMT yêu cầu thiết bị phải có tính năng "Khuấy trộn liên tục: Tuần hoàn hóa chất liên tục xung quanh mẫu bệnh phẩm". Tuy nhiên, qua đối chiếu tài liệu hướng dẫn sử dụng (Manual) trang 53 mục "Reagent Agitation", thiết bị của nhà thầu chỉ cho phép người dùng chọn tần suất từ 5 phút đến 30 phút. Điều này không đáp ứng được yêu cầu về tính liên tục. Ngoài ra, thiết bị của AK Global cũng không đạt yêu cầu về pin dự phòng hoặc UPS cho phép duy trì báo động đến ≥ 3 giờ.

Thất bại về kỹ thuật tại Lô 6 chỉ là khởi đầu cho những rắc rối lớn hơn của nhà thầu này.

Quyết định xử phạt số 177/QĐ-BVĐKXP của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Nguồn MSC

Cú sốc tại Lô số 7: Từ vị trí số 1 đến quyết định cấm thầu

Tại Phần 7: Máy sấy tiêu bản (PP2500285096), Công ty Cổ phần AK Global Việt Nam ban đầu có kết quả rất khả quan. Với giá dự thầu 50.295.000 đồng (thấp hơn nhiều so với giá dự toán 68.765.400 đồng), nhà thầu này đã vượt qua các đối thủ như Công ty TNHH Công nghệ Y học An Đô và Công ty CP Vật tư kỹ thuật Đông Dương để đứng ở vị trí xếp hạng thứ 1.

Tuy nhiên, trong quá trình làm rõ và đối chiếu tài liệu, một sự thật chấn động đã bị phơi bày. Ngày 10/02/ 2026, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - ông Nguyễn Đức Long đã ký ban hành Quyết định số 177/QĐ-BVĐKXP về việc xử lý vi phạm trong đấu thầu.

Quyết định nêu rõ: "Nhà thầu Công ty Cổ phần AK Global Việt Nam cố ý cung cấp tài liệu không trung thực khi tham gia Gói thầu số 1". Hành vi này được xác định vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 16 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Hệ quả là AK Global Việt Nam bị cấm tham gia các hoạt động đấu thầu đối với tất cả các gói thầu thuộc các dự án, dự toán mua sắm do Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn làm Chủ đầu tư trong thời hạn 03 năm kể từ ngày ký quyết định.

Chân dung nhà thầu và năng lực thực thi

Công ty Cổ phần AK Global Việt Nam (Mã số thuế: 0107834128) có trụ sở tại B1-TT1 Bắc Linh Đàm, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Theo hồ sơ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật là bà Đinh Thị Thủy, giữ chức vụ Giám đốc.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy AK Global là một đơn vị hoạt động khá sôi nổi trong lĩnh vực hàng hóa y tế. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu này đã tham gia khoảng 40 gói thầu, tuy nhiên tỷ lệ trúng thầu và năng lực thực sự đang bị đặt dấu hỏi lớn sau vụ việc gian lận tài liệu này. Đáng chú ý, tại chính gói thầu này, ở bước làm rõ hồ sơ về nghĩa vụ thuế, nhà thầu đã không có văn bản trả lời yêu cầu từ phía Bệnh viện (Công văn số 3842/BVĐKXP-VTTTB ngày 02/10/2025). Dẫu vậy, tại thời điểm đó, Tổ chuyên gia vẫn tạm thời đánh giá năng lực đạt trước khi phát hiện sai phạm nghiêm trọng ở tài liệu kỹ thuật/pháp lý sau này.

Góc nhìn chuyên gia và tính pháp lý

Phân tích về vụ việc này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhấn mạnh: "Việc cung cấp tài liệu không trung thực là hành vi bị cấm nghiêm trọng trong đấu thầu. Theo Luật Đấu thầu 22/2023/QH15, đây là hành vi gian lận nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. Quyết định cấm thầu 3 năm của Bệnh viện Xanh Pôn là hoàn toàn đúng quy định tại Điều 125 Nghị định 24/2024/NĐ-CP, thể hiện sự quyết liệt trong việc bảo vệ tính minh bạch của ngân sách nhà nước."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Với một gói thầu có đến 16 nhà thầu tham dự, tính cạnh tranh là rất lớn. Việc một nhà thầu cố tình gian lận để giành ưu thế xếp hạng không chỉ gây thiệt hại cho chủ đầu tư mà còn làm mất đi cơ hội của những đơn vị làm ăn chân chính. Đặc biệt, theo tinh thần của Luật số 90/2025/QH15 (vừa được cập nhật), các quy định về hậu kiểm và xử lý vi phạm ngày càng được siết chặt. AK Global sẽ phải đối mặt với hệ lụy không chỉ tại Xanh Pôn mà còn là uy tín trên toàn hệ thống mạng đấu thầu quốc gia."

Sau khi AK Global bị loại và xử phạt, Bệnh viện Xanh Pôn đã ban hành Quyết định số 1654/QĐ-BVĐKXP ngày 31/10/2025 phê duyệt điều chỉnh kết quả lựa chọn nhà thầu để đảm bảo tiến độ mua sắm thiết bị phục vụ khám chữa bệnh.

Câu chuyện của AK Global Việt Nam tại gói thầu IB2500305570 là bài học đắt giá về đạo đức nghề nghiệp. Trong đấu thầu, "con số" có thể quan trọng, nhưng "con người" và "sự trung thực" mới là nền tảng để doanh nghiệp tồn tại bền vững. Khi mọi dữ liệu đều được công khai và kiểm soát chặt chẽ bởi pháp luật, mọi hành vi gian dối đều sẽ phải trả giá bằng chính tương lai của doanh nghiệp.