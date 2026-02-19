Gia Lai: ATAS Trần Gia trúng gói thầu nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ

Sự kiện nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành không chỉ là điểm hẹn văn hóa của người dân phố núi mà còn thu hút sự quan tâm lớn của giới đấu thầu. Mới đây, danh tính nhà thầu đảm nhiệm hệ thống "xương sống" âm thanh, ánh sáng đã được lộ diện qua quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 19/QĐ-TTVHT.

Quy trình thần tốc và kịch bản "một mình một ngựa"

Theo dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu số 02: "Lắp đặt âm thanh, ánh sáng, màn hình Led, sân khấu... phục vụ chương trình nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn" (Mã TBMT: IB2600052989) có giá dự toán được phê duyệt là 1.772.270.000 đồng.

Tiến trình triển khai gói thầu này diễn ra cực kỳ khẩn trương. Ngày 03/02/2026, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai đã ký Quyết định số 07/QĐ-TTVHT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chỉ một ngày sau đó, ngày 04/02/2026, E-HSMT tiếp tục được phê duyệt theo Quyết định số 15/QĐ-TTVHT. Đến ngày 13/02/2026, biên bản mở thầu ghi nhận duy nhất một nhà thầu tham dự là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ATAS Trần Gia. Cùng ngày 13/02/2026, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh đã nhanh chóng ký Quyết định số 19/QĐ-TTVHT để phê duyệt kết quả, đưa ATAS Trần Gia trở thành đơn vị trúng thầu với giá 1.767.270.000 đồng. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt mức khiêm tốn, chỉ khoảng 5.000.000 đồng (tương đương 0,28%).

Nguồn MSC

Năng lực nhà thầu ATAS Trần Gia

Nhà thầu được "chọn mặt gửi vàng" lần này là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ATAS Trần Gia, có trụ sở tại số 206 - 262 Nguyễn Hiến Lê, Phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng. Doanh nghiệp có mã số thuế 0402250698 này hoạt động mạnh trong lĩnh vực phi tư vấn và tổ chức sự kiện.

Theo hồ sơ dữ liệu, ATAS Trần Gia là một cái tên khá "quen mặt" trong các gói thầu văn hóa nghệ thuật. Điển hình như vào cuối năm 2025, đơn vị này cũng đã trúng gói thầu số 03 cung ứng dịch vụ lắp đặt âm thanh, ánh sáng phục vụ chương trình Countdown Huế 2026 với giá trị hơn 381 triệu đồng. Với đội ngũ nhân sự và trang thiết bị hiện có, ATAS Trần Gia được đánh giá là có năng lực thực thi các dự án ngoài trời quy mô lớn. Tuy nhiên, việc "độc diễn" tại một gói thầu hơn 1,7 tỷ đồng tại Gia Lai vẫn khiến dư luận đặt câu hỏi về tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Giải mã yêu cầu kỹ thuật và những rào cản từ E-HSMT

Phân tích sâu vào Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của hồ sơ mời thầu, có thể thấy chủ đầu tư đưa ra những tiêu chí khá chi tiết. Gói thầu yêu cầu lắp đặt toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình Led và sân khấu phục vụ sự kiện vào ngày 16/02/2026. Đáng chú ý, nhà thầu phải chứng minh được việc tuân thủ các quy định khắt khe về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động. Đặc biệt, hồ sơ yêu cầu nhà thầu phải có báo cáo tài chính lành mạnh trong ít nhất 1 năm gần nhất.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Với một gói thầu tổ chức sự kiện có tính thời điểm cao như mừng Đảng mừng Xuân, các tiêu chí về thiết bị và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự thường là những 'nút thắt' quyết định. Việc chỉ có một nhà thầu tham dự có thể đến từ việc yêu cầu kỹ thuật quá chuyên biệt hoặc thời gian chuẩn bị hồ sơ quá gấp rút, khiến các đơn vị khác khó lòng xoay sở".

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) chia sẻ: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng nhằm mục đích tối ưu hóa chi phí và tăng tính minh bạch. Tuy nhiên, khi một gói thầu chỉ có duy nhất một đơn vị tham gia và trúng thầu sát giá, cơ quan chức năng cần rà soát kỹ quy trình lập E-HSMT để đảm bảo không có các 'tiêu chí con' gây hạn chế nhà thầu theo quy định của pháp luật".

Góc nhìn khách quan: Hiệu quả hay sự thiếu vắng cạnh tranh?

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 2.13/BCĐG-PTG2026 do Công ty TNHH Phước Thành Gia thực hiện ngày 13/02/2026 khẳng định ATAS Trần Gia đạt mọi tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm. Nhà thầu này đề xuất thời gian thực hiện gói thầu trong 7 ngày, hoàn toàn phù hợp với kế hoạch tổ chức sự kiện của tỉnh.

Nhìn một cách khách quan, việc lựa chọn được một đơn vị chuyên nghiệp như ATAS Trần Gia giúp đảm bảo chất lượng nghệ thuật cho một chương trình quan trọng mang tính chính trị - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, việc tỷ lệ tiết kiệm thấp và tình trạng "một mình một ngựa" trong đấu thầu vẫn luôn là đề tài gây tranh luận về tính hiệu quả của việc sử dụng vốn ngân sách. Liệu có hay không sự ưu ái, hay đơn giản chỉ là năng lực vượt trội của ATAS Trần Gia đã khiến các đối thủ khác "tự động rút lui"? Đây vẫn là câu hỏi cần thời gian và sự kiểm chứng qua chất lượng thực tế của chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.