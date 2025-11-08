Va chạm xe đầu kéo, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), khiến người phụ nữ tử vong.

Khoảng 11h30’ ngày 8/11, anh Nguyễn Văn N. (SN 1996, trú thôn 6, xã Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy điện BKS 38AA - 34.210 chở theo chị Ngô Thị H. (SN 1996) chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng xã Hương Đô về xã Hương Khê.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi lưu thông đến đoạn Km 831 + 000 thuộc địa phận xã Hương Xuân thì bị xe đầu kéo mang BKS Un – 1662 kéo theo rơ-moóc Un 2507 (chưa rõ danh tính người điều khiển) chạy cùng chiều va vào.

Cú va chạm mạnh khiến chị H. tử vong tại chỗ, anh N. bị thương nhẹ, còn xe máy bị hư hỏng nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng chóng có mặt hiện trường phân luồng giao thông, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

