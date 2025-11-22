Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Uống bia mỗi ngày, cơ thể thay đổi thế nào sau 3 tháng?

Uống bia liên tục gây tổn thương gan, tăng mỡ bụng, rối loạn chuyển hóa và giảm chất lượng giấc ngủ, nhưng có thể phục hồi sau 3 tháng ngưng uống.

Trương Hiền

Thói quen mỗi ngày một lon bia tưởng chừng vô hại, thậm chí nhiều người cho rằng giúp thư giãn, ăn ngon miệng và dễ ngủ hơn. Thế nhưng, các nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ cồn liên tục dù với liều lượng thấp vẫn tác động âm thầm lên nhiều cơ quan trong cơ thể. Sau 3 tháng duy trì thói quen uống bia mỗi ngày, cơ thể có thể đối mặt với những thay đổi đáng chú ý dưới đây.

Gan quá tải, men gan tăng âm thầm

Việc uống bia mỗi ngày khiến gan phải hoạt động liên tục để chuyển hoá cồn, dù lượng bia không nhiều. Sau ba tháng, tế bào gan dễ bị tổn thương, mỡ bắt đầu tích tụ, men gan có thể tăng nhẹ đến trung bình. Người uống thường xuyên dễ xuất hiện cảm giác mệt, nóng trong người hoặc tức nhẹ vùng hạ sườn phải – những dấu hiệu cho thấy gan đang quá tải.

Bụng to lên, mỡ nội tạng tăng mạnh

Bia chứa nhiều calo rỗng và kích thích cảm giác thèm ăn, khiến năng lượng thừa tích tụ nhanh hơn. Sau ba tháng duy trì thói quen uống bia mỗi ngày, vòng bụng có thể tăng rõ rệt. Mỡ nội tạng cũng tăng lên, gây áp lực cho tim mạch và làm cơ thể nặng nề hơn. “Bụng bia” thực chất là biểu hiện của sự mất cân bằng chuyển hoá.

Chuyển hoá đường rối loạn, gần hơn với tiền tiểu đường

Cồn làm giảm khả năng đáp ứng insulin, khiến đường huyết tăng sau bữa ăn. Uống bia mỗi ngày trong ba tháng có thể khiến đường máu dao động bất thường và duy trì ở mức cao hơn bình thường. Người vốn có nguy cơ tiền tiểu đường sẽ tiến gần hơn đến ranh giới nguy hiểm này.

z7249088797394-e73f074d09458ef2bfc5596b7605d3a1.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Giấc ngủ suy giảm dù ban đầu dễ ngủ hơn

Những ngày đầu, bia có thể khiến bạn buồn ngủ nhanh hơn, nhưng sau một thời gian, chất lượng giấc ngủ giảm rõ rệt. Cơ thể dễ tỉnh giấc giữa đêm, ngủ không sâu và thường mệt mỏi vào buổi sáng. Việc uống bia thường xuyên cũng làm rối loạn hormone melatonin và cortisol, khiến sự thư giãn về đêm ngày càng kém.

Hệ tiêu hoá yếu đi, dễ đầy hơi và trào ngược

Cồn trong bia làm kích ứng niêm mạc dạ dày, khiến người uống hằng ngày dễ bị đầy hơi, nóng rát hoặc khó tiêu. Sau ba tháng, việc hấp thu các vitamin nhóm B, kẽm và acid folic giảm đáng kể, khiến cơ thể dễ mệt mỏi hơn. Nếu kết hợp với đồ cay nóng, nguy cơ viêm loét dạ dày, tá tràng cũng tăng lên.

Huyết áp và mỡ máu tăng, áp lực lên tim mạch

Uống bia đều đặn khiến huyết áp tăng nhẹ và nhịp tim nhanh hơn khi nghỉ ngơi. Triglyceride – dạng mỡ liên quan mật thiết đến bệnh tim mạch, cũng tăng đáng kể. Sau ba tháng, các yếu tố nguy cơ này bắt đầu hình thành rõ, khiến hệ tim mạch hoạt động kém ổn định hơn.

Tâm lý thay đổi, dễ phụ thuộc nhẹ vào cồn

Uống bia mỗi ngày có thể tạo cảm giác khó bỏ, dù người uống không nhận thấy sự lệ thuộc. Sau ba tháng, nhiều người dễ cáu gắt nếu không uống, tập trung kém hơn và cảm thấy tinh thần xuống dốc. Thói quen này dần ảnh hưởng đến năng lượng làm việc và hiệu suất hàng ngày.

Hormone bị rối loạn, ảnh hưởng sinh lý nam và nữ

Ở nam giới, uống bia mỗi ngày có thể làm giảm testosterone, dẫn đến giảm ham muốn và ảnh hưởng chất lượng tinh trùng. Ở nữ giới, việc tiêu thụ cồn thường xuyên có thể khiến chu kỳ kinh nguyệt thất thường, cơ thể dễ mệt và stress tăng cao. Những thay đổi này thường diễn ra âm thầm nhưng kéo dài.

Sau 3 tháng cai bia, cơ thể thay đổi tích cực ra sao?

Sau ba tháng ngừng uống bia, cơ thể cũng ghi nhận những thay đổi tích cực rõ rệt. Gan bắt đầu phục hồi, men gan giảm đáng kể chỉ sau 4–8 tuần khi không còn phải xử lý cồn mỗi ngày. Giấc ngủ trở nên sâu hơn, người uống cảm thấy tinh thần sáng suốt và năng lượng ổn định hơn vào buổi sáng. Vòng bụng cũng thu nhỏ lại khi mỡ nội tạng giảm dần, đặc biệt ở những người kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh.

Làn da sáng và đều màu hơn nhờ quá trình thải độc được cải thiện, trong khi hệ tiêu hoá hoạt động ổn định hơn, giảm tình trạng đầy hơi và khó chịu. Những thay đổi này cho thấy cơ thể có khả năng phục hồi mạnh mẽ khi loại bỏ thói quen uống bia hằng ngày.

#Tác động của bia đến gan và chuyển hoá #Tăng huyết áp #mỡ máu và bệnh tim mạch #Lợi ích của việc cai bia sau 3 tháng #uống bia #sức khỏe

Bài liên quan

Sống Khỏe

Lạm dụng rượu bia hại sức khỏe thế nào?

Lạm dụng rượu bia gây tổn thương gan, tiểu đường, béo phì, ảnh hưởng thần kinh và nguy cơ ung thư.

Gây xơ gan

Gan là cơ quan quan trọng của cơ thể, có chức năng chuyển hóa và trung hòa các chất độc hại từ bên ngoài giúp bảo vệ cơ thể, bao gồm cả rượu bia. Sử dụng rượu bia lâu dài có thể làm tăng chất béo trong tế bào gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ được phát hiện ở 90% những người uống nhiều hơn 15ml rượu mỗi ngày.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bảo vệ gan mỗi ngày từ những thay đổi nhỏ trong bữa ăn

Những thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại như ăn đồ mốc, chiên rán nhiều dầu mỡ hay uống rượu bia thường xuyên là nguyên nhân âm thầm gây bệnh ung thư gan.

Tỷ lệ mắc ung thư gan tại Việt Nam đang ở mức đáng báo động, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Ít ai ngờ rằng, những thói quen ăn uống hàng ngày, từ việc dùng thực phẩm mốc, uống rượu bia đến ăn nhiều đồ chiên rán lại chính là thủ phạm thầm lặng gây nên căn bệnh nguy hiểm này.

Ung thư gan đang trở thành gánh nặng sức khỏe của người Việt. Ngoài yếu tố virus viêm gan B, C, các chuyên gia cảnh báo rằng chế độ ăn uống thiếu khoa học và lạm dụng rượu bia là nguyên nhân khiến số ca bệnh tăng nhanh trong những năm gần đây.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Làm sao để giữ gan khỏe khi nam giới thường xuyên uống rượu bia?

Rượu bia là kẻ thù của lá gan. Nếu không biết cách bảo vệ, gan sẽ nhanh chóng suy yếu và để lại nhiều hệ lụy sức khỏe.

Ở Việt Nam, bia rượu gắn liền với giao tiếp, tiệc tùng và công việc, đặc biệt với nam giới. Nhưng đằng sau những cuộc vui ấy, gan, cơ quan đóng vai trò nhà máy lọc của cơ thể lại phải âm thầm gánh chịu tổn thương.

Làm sao để bảo vệ gan trong khi thói quen uống bia rượu khó thay đổi ngay? Câu trả lời nằm ở việc nhận thức đúng tác hại, điều chỉnh lối sống, kết hợp chế độ dinh dưỡng và thăm khám y tế kịp thời.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Mẹo lấy lại năng lượng khi mệt mỏi

Mẹo lấy lại năng lượng khi mệt mỏi

Cảm giác mệt mỏi có thể âm thầm len lỏi vào cuộc sống, khiến mỗi ngày trôi qua trở nên nặng nề và mất sức. Vậy làm cách nào để lấy lại năng lượng hiệu quả?

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Mẹo lấy lại năng lượng khi mệt mỏi

Mẹo lấy lại năng lượng khi mệt mỏi

Cảm giác mệt mỏi có thể âm thầm len lỏi vào cuộc sống, khiến mỗi ngày trôi qua trở nên nặng nề và mất sức. Vậy làm cách nào để lấy lại năng lượng hiệu quả?