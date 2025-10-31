Lạm dụng rượu bia hại sức khỏe thế nào?

Gây xơ gan

Gan là cơ quan quan trọng của cơ thể, có chức năng chuyển hóa và trung hòa các chất độc hại từ bên ngoài giúp bảo vệ cơ thể, bao gồm cả rượu bia. Sử dụng rượu bia lâu dài có thể làm tăng chất béo trong tế bào gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ được phát hiện ở 90% những người uống nhiều hơn 15ml rượu mỗi ngày.

Đồng thời, khi gan phải tăng cường hoạt động để chuyển hóa rượu có thể làm chức năng gan suy yếu, dẫn đến chất độc tích tụ trong cơ thể. Uống rượu nhiều có thể khiến gan bị viêm mạn tính, dẫn đến xơ gan. Xơ gan là yếu tố nguy cơ rất cao dẫn đến ung thư gan.

Có thể làm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường

Tuyến tụy đóng vai trò sản xuất isulin và glocagon – hormone điều chỉnh lượng đường thích hợp trong máu và tế bào. Uống quá nhiều rượu có thể gây kích hoạt bất thường các enzym tiêu hóa trong tuyến tụy, kích thích các tế bào tuyến tụy và gây ra viêm tụy. Viêm tụy làm giảm sản xuất isulin dẫn đến tăng lượng đường trong máu.

Một vài nghiên cứu chỉ ra rằng uống một ít rượu có thể tăng cường sự hấp thụ đường trong máu. Nhưng uống quá nhiều rượu thì đem lại hiệu quả ngược lại, có thể làm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường.

Làm tăng lượng mỡ nội tạng

Lượng calo có trong bia tương tự như nước ngọt và calo có trong rượu còn nhiều hơn thế. Rượu bia làm người ta ăn nhiều hơn và làm giảm động lực tập thể dục, từ đó gây ra tăng cân béo phì.

Càng uống nhiều rượu bia thì vòng eo càng to. Nhiều người nghĩ rằng nó chỉ đơn giản là mỡ bụng, nhưng thứ nguy hiểm hơn chính là lượng chất béo bên trong khoang bụng của bạn. Chất béo nội tạng được nhận biết bằng việc bụng tròn nhô ra phía trước, nó bao quanh các cơ quan nội tạng, là yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh lý như gan nhiễm mỡ, huyết áp cao, xơ vữa động mạch, tiểu đường, đau tim và đột quỵ.

Ảnh minh họa/Internet

Tác động xấu đến hệ thần kinh

Rượu bia có thể ảnh hưởng xấu đến hệ thống thần kinh và não. Khi uống rượu, cơ thể khó duy trì cân bằng và sự tỉnh táo. Đó là nguyên nhân gây ra hàng loạt các vụ tai nạn giao thông do rượu.

Nhưng say rượu chỉ là tạm thời, nếu lạm dụng rượu quá mức còn gây ra những tác động có hại đến não, gây tổn thương não vĩnh viễn, làm suy giảm chức năng não. Một số tác hại như tình trạng mất trí nhớ, co rút não ở người trung niên và lớn tuổi. Ở những người nghiện rượu nặng, thùy trán thường là vùng tổn thương dẫn đến việc khó kiểm soát cảm xúc, giảm khả năng ghi nhớ và phán đoán, làm suy giảm khả năng hoạt động của cơ thể.

Loạn thần do rượu

Rối loạn loạn thần do rượu đặc trưng bởi triệu chứng ảo giác kéo dài, ảo thanh, không có mê sảng xuất hiện khoảng 2 ngày khi người lệ thuộc rượu ngưng uống rượu. Người bệnh có xu hướng tìm đến rượu để giải tỏa khi bị rối loạn loạn thần nhưng càng khiến bệnh cảnh nghiêm trọng hơn, có thể mạn tính giống tâm thần phân liệt.

Tình trạng rối loạn tâm thần này khá ít gặp, tỉ lệ cao hơn ở nam giới và chủ yếu ở những người có tiền sử uống rượu trên 10 năm.

Tổn thương hệ tiêu hoá

Ở thời gian đầu, uống nhiều rượu bia chưa gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Nhưng khi uống nhiều rượu bia hơn, chúng sẽ gây tổn thương lớp niêm mạc miệng, thực quản, dạ dày, đại trực tràng. Ảnh hưởng ban đầu có thể xảy ra là: đầy hơi, cảm giác khó chịu bụng, tiêu chảy hoặc táo bón, tình trạng loét hoặc trĩ, chảy máu trong đường tiêu hóa.

Uống rượu trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư miệng, vòm họng, thực quản, dạ dày, đại trực tràng. Nhất là khi một người vừa hút thuốc vừa uống rượu, nguy cơ ung thư càng cao.

Giảm ham muốn tình dục

Uống một ít rượu có thể khiến bạn thấy thoải mái và có cảm hứng hơn. Nhưng uống quá nhiều rượu là nguyên nhân gây rối loạn cương dương ở nam giới và làm tăng nguy cơ vô sinh ở phụ nữ.

Rượu bia có thể ngăn cản sản xuất hormone giới tính và làm giảm ham muốn tình dục. Nó gây ra rối loạn kinh nguyệt ở nữ và giảm chất lượng tinh trùng ở nam. Rượu bia cũng cực kỳ có hại trong thai kỳ vì nó làm tăng nguy cơ sinh non, sẩy thai hoặc thai chết lưu. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe sinh sản, không nên uống nhiều rượu bia, đặc biệt là phụ nữ.

Ảnh minh hoạ/Internet

Chứng nghiện rượu

Nghiện rượu, bia là nhu cầu thèm muốn, đòi hỏi thường xuyên những đồ uống có cồn, hình thành thói quen, rối loạn nhân cách, giảm khả năng lao động và ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nghiện rượu, bia sẽ gây ra những tác hại khó lường đến toàn bộ các hệ cơ quan trong cơ thể như gan, dạ dày, thần kinh trung ương, não, tim mạch, huyết áp...

Để hạn chế tác hại của rượu bia, mỗi người nên xây dựng lối sống lành mạnh, bao gồm giảm uống rượu bia, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc. Khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện bất thường, điều trị kịp thời.

