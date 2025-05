Ứng dụng đánh cắp tài khoản trong nháy mắt, cần gỡ ngay

Cảnh báo chiêu lừa mới giả mạo giấy mời của cơ quan Công an Công an tỉnh Gia Lai khẳng định giấy mời “cập nhật thông tin định danh điện tử” có chữ ký của Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh là giả mạo.

Ngày 15-3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phát cảnh báo đến người dân về việc có kẻ “giả mạo giấy mời cập nhật thông tin định danh điện tử” có chữ ký của Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh.