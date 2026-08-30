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Xã hội

Ùn ứ dài 10 km trên cao tốc TP HCM - Long Thành ngày lễ thứ hai

Lượng phương tiện tăng đột biến khiến cao tốc ùn tắc kéo dài 10 km, gây khó khăn cho người dân và các phương tiện trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành ùn ứ kéo dài 10 km, sáng 30/8 ngày nghỉ lễ thứ hai kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.
Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành ùn ứ kéo dài 10 km, sáng 30/8 ngày nghỉ lễ thứ hai kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, lượng phương tiện rời TP Hồ Chí Minh tăng mạnh, chủ yếu hướng về Đồng Nai, Vũng Tàu và các tỉnh miền Trung. Lưu lượng phương tiện tăng đột biến trong kỳ nghỉ Lễ khiến tuyến cao tốc quá tải, trong khi khả năng thông hành hiện nay còn hạn chế do tuyến đang được thi công mở rộng nhưng vẫn phải duy trì khai thác.

Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành ùn ứ kéo dài 10 km, sáng 30/8 ngày nghỉ lễ thứ hai kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.
Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành ùn ứ kéo dài 10 km, sáng 30/8 ngày nghỉ lễ thứ hai kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.

Dự án mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành đang được triển khai, nâng quy mô từ 4 lên 8 - 10 làn xe. Việc thi công được thực hiện trong điều kiện phương tiện vẫn lưu thông trên tuyến nên một số khu vực phải tổ chức lại giao thông, điều chỉnh làn và tốc độ để bảo đảm an toàn. Đây là yếu tố làm giảm khả năng thông hành khi lượng phương tiện tăng cao đột biến trong dịp Lễ.

Anh Lê Văn Thành, phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh, tài xế chở hàng đi xã Định Quán (thành phố Đồng Nai) cho biết, lượng xe tăng mạnh khiến thời gian di chuyển kéo dài hơn nhiều so với ngày thường. "Xe nối thành hàng dài, nhiều đoạn phải giảm tốc độ, có lúc chỉ nhích từng chút một. Việc giao hàng vì vậy cũng khó chủ động thời gian nên tôi phải báo trước với chủ hàng khi chạy xe vào mỗi dịp Lễ".

Các phương tiện nối đuôi nhau đoạn từ nút giao An Phú vào đường dẫn lên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành sáng 30/8 ngày nghỉ lễ thứ hai kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.
Các phương tiện nối đuôi nhau đoạn từ nút giao An Phú vào đường dẫn lên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành sáng 30/8 ngày nghỉ lễ thứ hai kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.

Rời khỏi nhà ở phường An Đông từ sáng sớm, nhưng sau 2 giờ đồng hồ, gia đình chị Nguyễn Thị Thủy quê ở Khánh Hòa vẫn chưa đến được cầu Long Thành: “Gia đình tôi xuất phát từ sáng sớm nhưng vẫn gặp ùn tắc khi lên cao tốc. Mong cao tốc sớm hoàn thành mở rộng để người dân đi lại đỡ vất vả”.

Trước đó, trong ngày đầu kỳ nghỉ Lễ 29/8, nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Đông Thành phố cũng chịu áp lực lớn khi lượng phương tiện tăng cao. Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây xảy ra ùn ứ kéo dài, ảnh hưởng hành trình của người dân đi du lịch và về các tỉnh, thành Đông Nam Bộ, miền Trung - Tây Nguyên.

Các phương tiện nối đuôi nhau đoạn từ nút giao An Phú vào đường dẫn lên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành sáng 30/8 ngày nghỉ lễ thứ hai kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.
Các phương tiện nối đuôi nhau đoạn từ nút giao An Phú vào đường dẫn lên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành sáng 30/8 ngày nghỉ lễ thứ hai kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình thay thế khi cao tốc quá tải. Từ cầu Sài Gòn, phương tiện có thể đi Võ Nguyên Giáp về cầu Đồng Nai; từ đường Võ Chí Công, khu vực vòng xoay Phú Hữu, có thể đi cầu Phú Hữu, đường D1, Võ Nguyên Giáp để về cầu Đồng Nai, qua đó giảm áp lực cho cao tốc.

Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành đang thi công mở rộng từ 4 lên 8 - 10 làn xe.
Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành đang thi công mở rộng từ 4 lên 8 - 10 làn xe.

Trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ Lễ, với lượng phương tiện dự báo tiếp tục ở mức cao, giao thông hướng Đông Thành phố, đặc biệt khu vực kết nối vào cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, được dự báo còn tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ cục bộ.

Theo Hồng Đạt (TTXVN)
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#Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành #ùn ứ #nghỉ lễ #giao thông #Ùn tắc giao thông #Xây dựng mở rộng cao tốc

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