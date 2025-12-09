Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ukraine phá hủy máy bay A-60 của Nga vốn có khả năng bắn hạ vệ tinh

Quân sự

Ukraine phá hủy máy bay A-60 của Nga vốn có khả năng bắn hạ vệ tinh

Ukraine đã tấn công một nhà máy chế tạo máy móc ở Taganrog, phá hủy một máy bay A-60 1A2 độc đáo của Nga được trang bị tia laser để phá hủy máy bay và vệ tinh.

Thiên Đăng
Gần đây, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tấn công Công ty Máy bay PJSC Beriev tại Taganrog, Nga. Máy bay không người lái có thể đã được sử dụng để thực hiện vụ tấn công tinh vi này. Ảnh: @жозефина бонапард.
Gần đây, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tấn công Công ty Máy bay PJSC Beriev tại Taganrog, Nga. Máy bay không người lái có thể đã được sử dụng để thực hiện vụ tấn công tinh vi này. Ảnh: @жозефина бонапард.
Theo video được công bố, một chiếc máy bay thử nghiệm độc đáo tên là A-60 1A2 đã bị bắn trúng. Ảnh: @жозефина бонапард.
Theo video được công bố, một chiếc máy bay thử nghiệm độc đáo tên là A-60 1A2 đã bị bắn trúng. Ảnh: @жозефина бонапард.
Hơn nữa, chiếc A-60 1A2 đã ở lại nhà máy sản xuất máy bay Taganrog suốt nhiều năm qua, thỉnh thoảng có thể quan sát thấy những chuyển động của máy bay quanh cơ sở này qua hình ảnh vệ tinh. Ảnh: @жозефина бонапард.
Hơn nữa, chiếc A-60 1A2 đã ở lại nhà máy sản xuất máy bay Taganrog suốt nhiều năm qua, thỉnh thoảng có thể quan sát thấy những chuyển động của máy bay quanh cơ sở này qua hình ảnh vệ tinh. Ảnh: @жозефина бонапард.
Vị trí cuối cùng được biết đến của chiếc A-60 1A2 trên mặt đất trùng khớp với vị trí của chiếc máy bay bị bắn trúng trong video. Ảnh: @жозефина бонапард.
Vị trí cuối cùng được biết đến của chiếc A-60 1A2 trên mặt đất trùng khớp với vị trí của chiếc máy bay bị bắn trúng trong video. Ảnh: @жозефина бонапард.
Vì được thiết kế dựa trên Il-76MD, hình dáng tổng thể của nó vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, A-60 1A2 có thể được nhận ra nhờ phần mũi đặc trưng và một cấu trúc nhỏ ở phía trên, hướng về phía sau máy bay, như trong video. Ảnh: @жозефина бонапард.
Vì được thiết kế dựa trên Il-76MD, hình dáng tổng thể của nó vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, A-60 1A2 có thể được nhận ra nhờ phần mũi đặc trưng và một cấu trúc nhỏ ở phía trên, hướng về phía sau máy bay, như trong video. Ảnh: @жозефина бонапард.
Chiếc máy bay này là một phòng thí nghiệm trên không để Nga thử nghiệm vũ khí laser trên không. Ảnh: @жозефина бонапард.
Chiếc máy bay này là một phòng thí nghiệm trên không để Nga thử nghiệm vũ khí laser trên không. Ảnh: @жозефина бонапард.
Các chuyên gia cho rằng, một loại laser như vậy trên chiếc A-60 1A2 có thể bắn hạ máy bay, khí cầu và vô hiệu hóa các cảm biến vệ tinh.v.v.v…Ảnh: @жозефина бонапард.
Các chuyên gia cho rằng, một loại laser như vậy trên chiếc A-60 1A2 có thể bắn hạ máy bay, khí cầu và vô hiệu hóa các cảm biến vệ tinh.v.v.v…Ảnh: @жозефина бонапард.
Máy bay A-60 1A2 được trang bị tia laser chiến đấu 1 MW ở phía sau thân máy bay, với phần thượng tầng trên nóc máy bay nằm giữa cánh và đuôi có cửa trượt đặc biệt để tia laser hoạt động. Để phát hiện và khóa mục tiêu, máy bay được trang bị radar đặt ở mũi. Ảnh: @жозефина бонапард.
Máy bay A-60 1A2 được trang bị tia laser chiến đấu 1 MW ở phía sau thân máy bay, với phần thượng tầng trên nóc máy bay nằm giữa cánh và đuôi có cửa trượt đặc biệt để tia laser hoạt động. Để phát hiện và khóa mục tiêu, máy bay được trang bị radar đặt ở mũi. Ảnh: @жозефина бонапард.
Tất nhiên, việc vận hành một hệ thống laser như vậy đòi hỏi phải có một hệ thống năng lượng công suất lớn, vì thế máy bay còn được trang bị hai máy phát điện tua-bin 2,1 MW. Ảnh: @жозефина бонапард.
Tất nhiên, việc vận hành một hệ thống laser như vậy đòi hỏi phải có một hệ thống năng lượng công suất lớn, vì thế máy bay còn được trang bị hai máy phát điện tua-bin 2,1 MW. Ảnh: @жозефина бонапард.
Mặc dù phía Nga mô tả các chuyến bay của A-60 1A2 này hoàn toàn mang tính hòa bình, nhưng rõ ràng họ đang thử nghiệm các phương pháp để "làm mù" vệ tinh trinh sát của đối phương. Ảnh: @жозефина бонапард.
Mặc dù phía Nga mô tả các chuyến bay của A-60 1A2 này hoàn toàn mang tính hòa bình, nhưng rõ ràng họ đang thử nghiệm các phương pháp để "làm mù" vệ tinh trinh sát của đối phương. Ảnh: @жозефина бонапард.
Hiện tại, tình trạng của dự án vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, kể từ năm 2009, máy bay này đã được nâng cấp và bảo trì liên tục tại nhà máy, cho thấy nó không hoàn toàn bị bỏ hoang. Ảnh: @жозефина бонапард.
Hiện tại, tình trạng của dự án vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, kể từ năm 2009, máy bay này đã được nâng cấp và bảo trì liên tục tại nhà máy, cho thấy nó không hoàn toàn bị bỏ hoang. Ảnh: @жозефина бонапард.
Thiên Đăng
Defence-UA
Link bài gốc Copy link
https://en.defence-ua.com/news/ukrainian_forces_destroyed_russian_a_60_aircraft_equipped_with_a_laser_capable_of_shooting_down_satellites-16603.html
#Ukraine #máy bay A-60 #Nga #vệ tinh #xung đột Ukraine #tấn công UAV

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT