Thế giới

Ukraine nói sẽ mở nhiều trung tâm xuất khẩu vũ khí ở Châu Âu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố kế hoạch mở 10 trung tâm xuất khẩu vũ khí trên khắp châu Âu trong năm nay.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 9/2, Tổng thống Zelensky đã công bố kế hoạch mở 10 trung tâm xuất khẩu vũ khí trên khắp châu Âu trong năm nay. Trong một tuyên bố hôm 8/2, nhà lãnh đạo Ukraine thông báo rằng các trung tâm xuất khẩu (vũ khí) ở Đức, các nước Baltic và Bắc Âu có thể đi vào hoạt động ngay trong năm nay.

ukraine.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP.

Hôm 8/2, ông Zelensky cũng thông báo rằng, ngoài các dây chuyền sản xuất máy bay không người lái của Ukraine hiện đang hoạt động tại Anh, các dây chuyền mới sẽ bắt đầu hoạt động tại Đức vào giữa tháng 2/2026, và những chiếc máy bay không người lái đầu tiên sẽ sớm được bàn giao.

Ukraine vẫn phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ tài chính và quân sự phương Tây, với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đô la kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Trước đó, ông Zelensky từng tuyên bố rằng Ukraine sẽ xuất khẩu các thiết bị quân sự dư thừa, bao gồm máy bay không người lái hải quân và vũ khí chống tăng.

Các quan chức Nga từ lâu đã cáo buộc Kiev thúc đẩy sự lan rộng vũ khí toàn cầu thông qua thị trường chợ đen và đặc biệt cáo buộc Ukraine đã cung cấp vũ khí, bao gồm cả những vũ khí nhận được từ phương Tây, cho các nhóm phiến quân ở châu Phi.

Tuần trước, Đặc phái viên Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia đã nhắc lại những cáo buộc này và nói với Hội đồng Bảo an rằng Chính quyền Kiev đang tích cực tham gia vào việc cung cấp vũ khí cho khủng bố, bao gồm cả máy bay không người lái và huấn luyện chiến binh, chẳng hạn như tại vùng Sahel.

Thủ tướng Mali Abdoulaye Maiga trước đó cáo buộc Kiev cung cấp máy bay không người lái cảm tử cho các phần tử khủng bố.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cánh cửa đạt thỏa thuận cho xung đột Ukraine vẫn để ngỏ

Nguồn video: THĐT
