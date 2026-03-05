Lý do cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine bị hoãn

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian đang bị đình trệ trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp diễn.

AP dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/3 cho biết, vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian, dự kiến diễn ra trong tuần này, đã bị hoãn lại do chiến sự tại Trung Đông.

“Hiện tại, do tình hình liên quan đến Iran, vẫn chưa có tín hiệu cho một cuộc gặp ba bên mới (giữa Nga, Mỹ và Ukraine). Tuy nhiên, ngay khi tình hình an ninh và bối cảnh chính trị chung cho phép nối lại hoạt động ngoại giao ba bên, chúng tôi sẽ thực hiện”, ông Zelensky thông báo tối 4/3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh tại Trung Đông đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Kiev trong việc đối phó với máy bay không người lái Shahed của Iran.

Theo Tổng thống Zelensky, kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào tháng 2/2022 đến nay, Nga đã phóng hàng chục nghìn chiếc Shahed vào lãnh thổ Ukraine. Iran cũng đã sử dụng loại máy bay không người lái này để đáp trả các cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel gần đây nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Cuộc xung đột tại Trung Đông đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của quốc tế. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ, đã đề nghị Ukraine hỗ trợ trong việc phòng thủ trước các máy bay không người lái của Iran. Ông Zelensky nói thêm, trong những ngày gần đây, ông đã trao đổi với lãnh đạo Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Bahrain, Jordan và Kuwait về khả năng hợp tác.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, Ukraine chỉ có thể cung cấp sự hỗ trợ nếu việc này không làm suy yếu khả năng phòng thủ của đất nước và giúp tăng cường vị thế ngoại giao của Kiev trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

