Ukraine cáo buộc Triều Tiên đưa xe tăng Chonma-2 vào tham chiến

Quân sự

Theo cơ quan tình báo Ukraine, Triều Tiên triển khai xe tăng Chonma-2 do nước này phát triển đến Nga.

Thiên Đăng
Mới đây, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Trung tướng Kyrylo Budanov, đã báo cáo rằng Quân đội Nhân dân Triều Tiên đang chuẩn bị điều động từ 50 đến 100 xe chiến đấu và kíp lái để xuất khẩu, hỗ trợ nỗ lực chiến sự đang diễn ra của Nga tại chiến trường Ukraine, bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực Chonma-2 và xe bọc thép chở quân BTR-80. Ảnh: @ Armored Warfare.
Trước đây, Triều Tiên đã hỗ trợ sang cho Nga nhiều loại xe, bao gồm xe phóng tên lửa đạn đạo, xe chống tăng, hệ thống phòng không và xe BTR-80. Ảnh: @ Army Recognition.
Tuy nhiên, việc xuất khẩu xe tăng Chonma-2 sang cho Nga sẽ đại diện cho một sự leo thang đáng kể trong sự tham gia của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại chiến trường Ukraine khốc liệt này. Ảnh: @ Armored Warfare.
Mặc dù Triều Tiên đã từng xuất khẩu xe tăng chiến đấu chủ lực trong quá khứ, bao gồm cả việc sử dụng trong Chiến tranh Iran-Iraq, nhưng việc triển khai xe tăng được sản xuất trong nước cùng với kíp lái Triều Tiên là một bước phát triển chưa từng có. Ảnh: @ Armored Warfare.
Trung tướng Kyrylo Budanov lưu ý rằng, điều này sẽ cung cấp cho Quân đội Nhân dân Triều Tiên kinh nghiệm trong chiến tranh hiện đại quy mô lớn. Ảnh: @ Army Recognition.
Đồng thời, Trung tướng Kyrylo Budanov nhấn mạnh rằng, hiện chỉ có ba quốc gia sở hữu kiến ​​thức tác chiến thực tế đầy đủ như vậy trên một tiền tuyến mở rộng và trong một cuộc xung đột huy động hầu hết mọi phương tiện quân sự sẵn có, đó là Nga, Ukraine và Triều Tiên. Ảnh: @ Army Recognition.
Thiết kế xe tăng của Triều Tiên trước những năm 2010 được coi là lạc hậu so với công nghệ tiên tiến, với việc đưa Chonma-2 vào biên chế vào khoảng đầu thập kỷ mới đánh dấu một sự thay đổi mang tính chuyển đổi trong vị thế của ngành quốc phòng Triều Tiên trên lĩnh vực này, khi những tiến bộ rất đáng kể đang được thực hiện trên khắp các lĩnh vực sản xuất quốc phòng. Ảnh: @ Army Recognition.
Lớp xe tăng Chonma-2 này dự kiến ​​sẽ có một lợi thế rõ rệt so với phần lớn các xe bọc thép được triển khai bởi cả hai bên, bao gồm cả việc được hưởng lợi từ hệ thống bảo vệ chủ động - một hệ thống phụ mà không có xe tăng Ukraine nào triển khai, và chỉ có một số ít xe tăng Nga mới bắt đầu tích hợp từ cuối năm 2024. Ảnh: @ Armored Warfare.
Các hệ thống bảo vệ chủ động trên xe tăng Chonma-2 có sử dụng radar để liên tục giám sát môi trường xung quanh để phát hiện các mối đe dọa đang đến gần, và khi phát hiện các đầu đạn đang bay tới, hệ thống sẽ tự động theo dõi đầu đạn, tính toán quỹ đạo của chúng và triển khai các loại đạn bảo vệ để đánh chặn và tiêu diệt chúng - do đó ngăn đầu đạn va chạm với xe tăng. Ảnh: @ War Thunder — official forum.
Việc tích hợp hệ thống này phản ánh mức độ tinh vi rộng hơn của phương tiện mới của Triều Tiên. Ảnh: @ War Thunder — official forum.
Ngoài ra, Chonma-2 tích hợp kính ngắm nhiệt cho cả pháo thủ và chỉ huy, trong khi hệ thống điều khiển hỏa lực bao gồm một màn hình với nhiều nút bấm trông giống như hệ thống quản lý trận chiến với các tính năng định vị tiên tiến - một tính năng mà ít lớp xe tăng nào trên thế giới có được. Ảnh: @ War Thunder — official forum.
Xe tăng này được xác nhận có thể sử dụng ba loại đạn riêng biệt, gồm đạn xuyên giáp ổn định vây (APFSDS), đạn chống tăng nổ mạnh (HEAT) và đạn phân mảnh nổ mạnh (HEAT). Đạn APFSDS là loại đạn hiện đại với tỷ lệ chiều dài/đường kính tuyệt vời, cho thấy khả năng xuyên giáp rất cao. Chiều dài lớn hơn cho thấy thiết kế đạn hiệu quả hơn về mặt cấu trúc, cho phép xuyên thủng lớp giáp có độ dày lớn hơn. Ảnh: @ Armored Warfare.
.Nhìn chung, xe tăng Chonma-2 sẽ là loại xe tăng chiến đấu chủ lực có năng lực tốt nhất khi được triển khai chống lại Ukraine. Ảnh: @ War Thunder — official forum.
Trong khi quân đội Nga vẫn đang mất xe tăng nhanh hơn nhiều so với khả năng bổ sung hiện tại. Điều này đã dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng kho dự trữ xe tăng thời Liên Xô cũ. Việc xuất khẩu như vậy có thể là một lợi ích lớn cho ngành công nghiệp xe tăng của Triều Tiên, tạo ra doanh thu và lợi ích tiềm năng từ nhiều khách hàng ở xa hơn. Ảnh: @ War Thunder — official forum.
Military Watch Magazine
