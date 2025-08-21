Hà Nội

Ấn Độ chuẩn bị đưa vào sử dụng xe tăng hạng nhẹ Zorawar mới

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ công bố mẫu xe tăng hạng nhẹ nội địa Zorawar, dự kiến sẽ trải qua các thử nghiệm rộng rãi.

Thiên Đăng
Mới đây, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã hoàn thành dự án phát triển xe tăng hạng nhẹ Zorawar thế hệ mới, và sẽ bắt đầu thử nghiệm thực tế vào tháng 9 năm 2025 tới đây, theo Tiến sĩ Samir V. Kamat, giám đốc DRDO cho biết. Ảnh: @ India Today.
Xe tăng hạng nhẹ Zorawar được phát triển chung bởi DRDO và Larsen & Toubro (L&T), nó được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của Quân đội Ấn Độ về một nền tảng có khả năng chiến đấu, cơ động cao phù hợp với các hoạt động ở vùng cao và miền núi. Ảnh: @Asian Military Review.
Chương trình phát triển Xe tăng hạng nhẹ Zorawar được khởi xướng sau cuộc đụng độ tại Thung lũng Galwan năm 2020 giữa Ấn Độ và Trung Quốc, vốn đã phơi bày những hạn chế về khả năng vận hành của các xe tăng hạng nặng T-72 và T-90 của Ấn Độ tại các khu vực biên giới vùng cao. Việc Trung Quốc triển khai xe tăng hạng nhẹ Type 15 cùng thời điểm căng thẳng đó đã nhấn mạnh nhu cầu của Ấn Độ về việc phải có một loại xe tăng tương đương. Ảnh: @Asian Military Review.
Thiết kế của Xe tăng hạng nhẹ Zorawar ưu tiên khả năng cơ động trên địa hình hiểm trở. Ảnh: @ India Today.
Xe được trang bị động cơ diesel Cummins (của Mỹ) cho ra công suất 750 mã lực, một số báo cáo khác cho rằng, có thể có cả phiên bản 1.000 mã lực. Động cơ này cho phép xe đạt tốc độ đường trường lên đến 65 km/giờ. Ảnh: @ India Today.
Xe tăng hạng nhẹ Zorawar được chế tạo trên khung gầm xích mới với sáu bánh xe mỗi bên, cùng hệ thống treo thủy lực xi-lanh cố định giúp tăng độ ổn định và khả năng vận hành off-road. Ảnh: @Asian Military Review.
Xe cũng được trang bị bộ phao nổi có thể tháo rời và hệ thống đẩy phản lực nước, mang lại khả năng lội nước với độ sâu tối đa 1,5 mét. Ảnh: @Asian Military Review.
Zorawar được trang bị tháp pháo hai người John Cockerill 3105 của Bỉ, được trang bị pháo nòng xoắn áp suất cao 105mm, có khả năng bắn đạn xuyên giáp, đạn nổ mạnh và đạn dẫn đường. Tháp pháo tích hợp bộ nạp đạn tự động với sức chứa từ 12 đến 16 viên đạn. Góc nâng từ -10 đến +42 độ, và góc xoay 360 độ. Ảnh: @ Drishti IAS.
Vũ khí phụ bao gồm một súng máy đồng trục 7,62mm và một súng máy hạng nặng NSVT 12,7mm với hệ thống điều khiển hỏa lực tự động. Một số cấu hình dường như được trang bị bệ phóng tên lửa chống tăng có điều khiển. Ảnh: @ India Today.
Hệ thống kiểm soát hỏa lực dựa trên các hệ thống của Pháp, bao gồm hệ thống ngắm quang điện tử ổn định mô-đun PASEO dành cho cả chỉ huy và pháo thủ, có khả năng săn bắn và ngắm bắn độc lập, có thể xoay 360 độ. Ảnh: @ Drishti IAS.
Tháp pháo có thể chịu được hỏa lực pháo 25mm ở tầm bắn 500 mét. Thân xe có khả năng chống đạn súng máy hạng nặng 14,5mm. Xe tăng có thể được trang bị giáp bổ sung dạng mô-đun để đáp ứng tiêu chuẩn đạn đạo Cấp độ 4 STANAG 4569 của NATO. Ảnh: @ India Today.
Quân đội Ấn Độ đã đặt hàng ban đầu 59 xe tăng Zorawar, với kế hoạch dài hạn có thể mua tới 300 xe. Việc đưa vào biên chế chính thức dự kiến diễn ra vào năm 2027, với mục tiêu thành lập bảy trung đoàn xe tăng hạng nhẹ, mỗi trung đoàn được trang bị 45 xe. DRDO mô tả Zorawar là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Ấn Độ, nhằm chế tạo xe tăng hạng nhẹ nội địa, tích hợp các linh kiện và công nghệ tiên tiến từ nhiều nguồn quốc tế. Ảnh: @ Drishti IAS.
Thiên Đăng
Defence-Blog
#Ấn Độ #xe tăng hạng nhẹ Zorawar #Quân đội Ấn Độ #xe tăng Ấn Độ #vũ khí Ấn Độ

