Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Xe tăng Nga tràn vào Kupyansk, giao tranh ác liệt ở ga Zaoskolye

Quân sự

Xe tăng Nga tràn vào Kupyansk, giao tranh ác liệt ở ga Zaoskolye

Xe tăng Nga tràn vào thành phố Kupyansk, giao tranh đang diễn ra ở ga Zaoskolye; quân Ukraine phản công bất thành.

Tiến Minh
Trang Military Review của Nga cho biết, Quân đội Nga (RFAF) đã chiếm được tiền đồn Zaoskolye ở thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov; gia tăng áp lực lên các chốt phòng thủ chủ chốt và cắt đứt tuyến tiếp vận của Quân đội Ukraine (AFU) tại đây. Theo thông tin từ hiện trường, AFU đã phản công bất thành vào các vị trí của quân Nga tại đường Lermontov bằng xe tăng.
Trang Military Review của Nga cho biết, Quân đội Nga (RFAF) đã chiếm được tiền đồn Zaoskolye ở thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov; gia tăng áp lực lên các chốt phòng thủ chủ chốt và cắt đứt tuyến tiếp vận của Quân đội Ukraine (AFU) tại đây. Theo thông tin từ hiện trường, AFU đã phản công bất thành vào các vị trí của quân Nga tại đường Lermontov bằng xe tăng.
Hiện giao tranh tại khu vực Zaoskolye diễn ra ác liệt, quân Nga sử dụng xe bọc thép và pháo binh, nhằm cố gắng củng cố các vị trí chiến lược quan trọng của họ. Ngoài ra, các đơn vị của RFAF đã tiến vào Sobolivka ở phía tây Kupyansk và đang bao vây thành phố từ phía sau.
Hiện giao tranh tại khu vực Zaoskolye diễn ra ác liệt, quân Nga sử dụng xe bọc thép và pháo binh, nhằm cố gắng củng cố các vị trí chiến lược quan trọng của họ. Ngoài ra, các đơn vị của RFAF đã tiến vào Sobolivka ở phía tây Kupyansk và đang bao vây thành phố từ phía sau.
Cuộc tiến công ở Sobolivka khẳng định ý định của Bộ Tổng tham mưu RFAF, nhằm mở rộng quyền kiểm soát các tuyến đường tiếp cận phía tây Kupyansk; điều này có thể dẫn đến việc bao vây thành phố.
Cuộc tiến công ở Sobolivka khẳng định ý định của Bộ Tổng tham mưu RFAF, nhằm mở rộng quyền kiểm soát các tuyến đường tiếp cận phía tây Kupyansk; điều này có thể dẫn đến việc bao vây thành phố.
Kênh Rybar cho biết thông tin về việc các đơn vị Nga đã bao vây Kupyansk vài ngày trước. Kể từ đó, phía AFU đã tích cực tìm cách phản công, vì họ hoàn toàn nhận thức được rằng việc mất tuyến tiếp vận, sẽ là dấu chấm hết đối với lực lượng đồn trú của Ukraine trong thành phố.
Kênh Rybar cho biết thông tin về việc các đơn vị Nga đã bao vây Kupyansk vài ngày trước. Kể từ đó, phía AFU đã tích cực tìm cách phản công, vì họ hoàn toàn nhận thức được rằng việc mất tuyến tiếp vận, sẽ là dấu chấm hết đối với lực lượng đồn trú của Ukraine trong thành phố.
Đổi lại, Cụm quân phía Bắc RFAF đang cố gắng tăng cường sự hiện diện của các nhóm tấn công bên trong Kupyansk. Đánh giá theo các thông tin mới nhất, nhiệm vụ này đang dần được hoàn thành. Đồng thời, các đơn vị của RFAF đang làm mọi cách có thể để loại bỏ các ổ kháng cự của AFU trên các tuyến đường tiếp cận thành phố, để cuối cùng khép chặt vòng vây.
Đổi lại, Cụm quân phía Bắc RFAF đang cố gắng tăng cường sự hiện diện của các nhóm tấn công bên trong Kupyansk. Đánh giá theo các thông tin mới nhất, nhiệm vụ này đang dần được hoàn thành. Đồng thời, các đơn vị của RFAF đang làm mọi cách có thể để loại bỏ các ổ kháng cự của AFU trên các tuyến đường tiếp cận thành phố, để cuối cùng khép chặt vòng vây.
Trong khi Quân đoàn Azov số 1 và Lữ đoàn xung kích số 92 của AFU đang lấp đầy khoảng trống ở phía bắc thành phố Pokrovsk, thì RFAF với chiến thuật “nghìn nhát cắt”, đã tăng cường đáng kể cuộc tấn công theo các hướng khác. Kênh Military Summary cho biết, vào ngày 20/8, trung tâm thành phố Kupyansk, đã bị lực lượng biệt kích cảm tử Nga chiếm giữ.
Trong khi Quân đoàn Azov số 1 và Lữ đoàn xung kích số 92 của AFU đang lấp đầy khoảng trống ở phía bắc thành phố Pokrovsk, thì RFAF với chiến thuật “nghìn nhát cắt”, đã tăng cường đáng kể cuộc tấn công theo các hướng khác. Kênh Military Summary cho biết, vào ngày 20/8, trung tâm thành phố Kupyansk, đã bị lực lượng biệt kích cảm tử Nga chiếm giữ.
Kênh Rybar cho biết, nhà ga xe lửa Zaoskolye nằm ở bên bờ trái sông Osgyir, trong thành phố Kupyansk hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Điều này có nghĩa là AFU đã để mất Kupyansk. Khu vực phía đông sông Severski Donets, phía bắc Kharkov không còn an toàn cho AFU nữa, tạo điều kiện cho RFAF một lần nữa tiến vào Izyum.
Kênh Rybar cho biết, nhà ga xe lửa Zaoskolye nằm ở bên bờ trái sông Osgyir, trong thành phố Kupyansk hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Điều này có nghĩa là AFU đã để mất Kupyansk. Khu vực phía đông sông Severski Donets, phía bắc Kharkov không còn an toàn cho AFU nữa, tạo điều kiện cho RFAF một lần nữa tiến vào Izyum.
Các đội trinh sát, đặc công và đặc nhiệm Nga đang chiến đấu như thế nào? Các biệt đội cảm tử này của Nga, dựa vào tấn công trinh sát thăm dò bằng các tốp bộ binh nhỏ, để xác định các điểm yếu trên tuyến phòng thủ AFU. Sau đó huy động lực lượng lớn của Nga xâm nhập vào các điểm yếu đó; hoặc sử dụng UAV, máy bay ném bom Su-34 và pháo binh tầm xa để tấn công hỏa lực.
Các đội trinh sát, đặc công và đặc nhiệm Nga đang chiến đấu như thế nào? Các biệt đội cảm tử này của Nga, dựa vào tấn công trinh sát thăm dò bằng các tốp bộ binh nhỏ, để xác định các điểm yếu trên tuyến phòng thủ AFU. Sau đó huy động lực lượng lớn của Nga xâm nhập vào các điểm yếu đó; hoặc sử dụng UAV, máy bay ném bom Su-34 và pháo binh tầm xa để tấn công hỏa lực.
Trường hợp này đã xảy ra ở Pokrovsk, Kostiantynivka và Kupyansk, nơi các đơn vị nhỏ của Nga lùng sục khắp các thành phố, khiến quân đội Ukraine không có khả năng phòng thủ, trong khi lực lượng chủ lực của Nga vẫn chưa “ra mặt”.
Trường hợp này đã xảy ra ở Pokrovsk, Kostiantynivka và Kupyansk, nơi các đơn vị nhỏ của Nga lùng sục khắp các thành phố, khiến quân đội Ukraine không có khả năng phòng thủ, trong khi lực lượng chủ lực của Nga vẫn chưa “ra mặt”.
Trong khi đó, tại khu vực Seversk, sau khi chiếm được khu vực Serebryanka, RFAF bắt đầu tiêu diệt tàn quân của AFU, đặc biệt là lực lượng đặc nhiệm Ukraine, những người đã từ chối đầu hàng và ẩn náu trong các tầng hầm, chờ quân Nga rời đi mới tẩu thoát; hoặc chờ quân Nga vào thành phố và thả lỏng sự chú ý, rồi tổ chức tấn công bất ngờ.
Trong khi đó, tại khu vực Seversk, sau khi chiếm được khu vực Serebryanka, RFAF bắt đầu tiêu diệt tàn quân của AFU, đặc biệt là lực lượng đặc nhiệm Ukraine, những người đã từ chối đầu hàng và ẩn náu trong các tầng hầm, chờ quân Nga rời đi mới tẩu thoát; hoặc chờ quân Nga vào thành phố và thả lỏng sự chú ý, rồi tổ chức tấn công bất ngờ.
RFAF cũng đã phát động các cuộc tấn công ở khu vực Kamianskoye và Novoshelovka, và hiện đang dần tiến đến thành phố Seversk, chuẩn bị cho một cuộc tấn công toàn diện. Quân Nga hiện thay vì tấn công, đang bao vây thành phố, tấn công bằng hỏa lực và bất cứ thứ gì có thể.
RFAF cũng đã phát động các cuộc tấn công ở khu vực Kamianskoye và Novoshelovka, và hiện đang dần tiến đến thành phố Seversk, chuẩn bị cho một cuộc tấn công toàn diện. Quân Nga hiện thay vì tấn công, đang bao vây thành phố, tấn công bằng hỏa lực và bất cứ thứ gì có thể.
Do thiếu quân, thành phố Kostiantynivka sắp bị AFU “bỏ rơi”. Không chỉ Quân đoàn Azov số 1 của AFU, ban đầu là lực lượng chính bảo vệ khu vực, đã rút lui, mà cả Vệ binh quốc gia Ukraine và “lữ đoàn pháo binh NATO (pháo tự hành do NATO cung cấp)”, cũng được triển khai về phía tây bắc của Pokrovsk.
Do thiếu quân, thành phố Kostiantynivka sắp bị AFU “bỏ rơi”. Không chỉ Quân đoàn Azov số 1 của AFU, ban đầu là lực lượng chính bảo vệ khu vực, đã rút lui, mà cả Vệ binh quốc gia Ukraine và “lữ đoàn pháo binh NATO (pháo tự hành do NATO cung cấp)”, cũng được triển khai về phía tây bắc của Pokrovsk.
Kết quả là thành phố Kostiantynivka hoàn toàn không có pháo binh và quân tinh nhuệ, chỉ bao gồm lính nghĩa vụ Ukraine. Nếu trong trường hợp Nga tấn công, AFU hoàn toàn không thể hỗ trợ Kostiantynivka. Nếu RFAF phát động tấn công, AFU sẽ không thể giữ được Kupyansk hoặc Kostiantynivka. Hơn nữa, do thiếu hỏa lực, bất kỳ đơn vị AFU nào rút lui quá muộn, sẽ bị RFAF tiêu diệt.
Kết quả là thành phố Kostiantynivka hoàn toàn không có pháo binh và quân tinh nhuệ, chỉ bao gồm lính nghĩa vụ Ukraine. Nếu trong trường hợp Nga tấn công, AFU hoàn toàn không thể hỗ trợ Kostiantynivka. Nếu RFAF phát động tấn công, AFU sẽ không thể giữ được Kupyansk hoặc Kostiantynivka. Hơn nữa, do thiếu hỏa lực, bất kỳ đơn vị AFU nào rút lui quá muộn, sẽ bị RFAF tiêu diệt.
Để chống lại cuộc tấn công quyết định mùa hè của Nga, AFU đã hợp nhất tất cả các lữ đoàn tấn công của mình thành lực lượng dự bị chiến lược, do trực tiếp tướng Syrsky, Tổng tư lệnh AFU chỉ huy từ trụ sở Quân đội Ukraine.
Để chống lại cuộc tấn công quyết định mùa hè của Nga, AFU đã hợp nhất tất cả các lữ đoàn tấn công của mình thành lực lượng dự bị chiến lược, do trực tiếp tướng Syrsky, Tổng tư lệnh AFU chỉ huy từ trụ sở Quân đội Ukraine.
Đại tá Valentin Manko, chỉ huy Lữ đoàn tấn công số 33 của Lực lượng vũ trang Ukraine, đã được bổ nhiệm làm chỉ huy Quân đoàn tấn công mới thành lập. Các lữ đoàn và đơn vị tấn công này sẽ không còn giống với các đơn vị của AFU trước đây nữa, mà thay vào đó sẽ giống với đơn vị “lính cứu hỏa” hơn. Hiện tại, Lực lượng dự bị chiến lược của AFU bao gồm năm lữ đoàn tấn công.
Đại tá Valentin Manko, chỉ huy Lữ đoàn tấn công số 33 của Lực lượng vũ trang Ukraine, đã được bổ nhiệm làm chỉ huy Quân đoàn tấn công mới thành lập. Các lữ đoàn và đơn vị tấn công này sẽ không còn giống với các đơn vị của AFU trước đây nữa, mà thay vào đó sẽ giống với đơn vị “lính cứu hỏa” hơn. Hiện tại, Lực lượng dự bị chiến lược của AFU bao gồm năm lữ đoàn tấn công.
Đây hẳn là phiên bản 2.0 của Tập đoàn lính đánh thuê Wagner Ukraine! Không giống như phiên bản Nga, vì họ có thể nhận được sự hỗ trợ về trang thiết bị quân sự tối tân, nhưng năng lực chiến đấu cụ thể của họ vẫn chưa rõ ràng. Chắc chắn có một khoảng cách giữa họ và lính đánh thuê Wagner Nga. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Đây hẳn là phiên bản 2.0 của Tập đoàn lính đánh thuê Wagner Ukraine! Không giống như phiên bản Nga, vì họ có thể nhận được sự hỗ trợ về trang thiết bị quân sự tối tân, nhưng năng lực chiến đấu cụ thể của họ vẫn chưa rõ ràng. Chắc chắn có một khoảng cách giữa họ và lính đánh thuê Wagner Nga. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Tiến Minh
Topcor
Link bài gốc Copy link
https://topcor.ru/63335-rossijskie-voennye-vzjali-pod-kontrol-stanciju-zaoskole-v-centre-kupjanska.html
#Kupyansk #Kharkov #xe tăng Nga #Nga tấn công Kupyansk #chiến sự Kupyansk #xung đột Ukraine

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT