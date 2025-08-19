Hà Nội

Mỹ tích hợp UAV trinh sát với xe tăng M1 Abrams

Quân sự

Mỹ tích hợp UAV trinh sát với xe tăng M1 Abrams

Quân đội Mỹ kết hợp xe tăng Abrams M1A2 SEPv3 với máy bay không người lái trinh sát Skydio X2D Multiband trong cuộc tập trận chiến trường Pegasus Forge.

Thiên Đăng
Trong cuộc tập trận Pegasus Forge quy mô lớn, quân đội Mỹ đã tiến hành thử nghiệm công nghệ mới trong điều kiện thực tế trên chiến trường, và tích lũy kinh nghiệm tác chiến, bằng cách tích hợp trực tiếp các phương tiện máy bay không người lái Skydio X2D Multiband với đội hình xe tăng Abrams M1A2 SEPv3. Ảnh: @David Dumas.
Trong sự kiện này, một người điều khiển Hệ thống máy bay không người lái (UAS) từ Tiểu đoàn Công binh Lữ đoàn 8, thuộc Đội Chiến đấu Lữ đoàn Thiết giáp 2 đã phóng máy bay không người lái Skydio X2D Multiband từ Xe chiến đấu Bradley để chỉ đạo chuyển động cho xe tăng Abrams M1A2 SEPv3. Ảnh: @David Dumas.
Theo Skydio, máy bay không người lái Skydio X2D Multiband được phát triển với sự hợp tác của cả khách hàng quốc phòng Mỹ và đồng minh, nhằm cải thiện hiệu suất trên nhiều hệ thống thông tin liên lạc khác nhau. Ảnh: @Skydio.
Bằng cách hoạt động trên nhiều băng tần, hệ thống máy bay không người lái Skydio X2D Multiband có thể giảm thiểu các thách thức như nhiễu, suy hao hoặc hạn chế băng thông. Ảnh: @David Dumas.
Được trang bị Skydio Autonomy Enterprise, một động cơ bay điều khiển bằng AI, máy bay không người lái Skydio X2D Multiband cung cấp khả năng tránh chướng ngại vật 360°, theo dõi tự động, dẫn đường không cần GPS và tự động hóa quy trình làm việc. Ảnh: @David Dumas.
Tải trọng cảm biến kép của máy bay không người lái Skydio X2D Multiband bao gồm một camera màu và cảm biến nhiệt FLIR, cho phép người vận hành có khả năng trinh sát cả ngày lẫn đêm. Ảnh: @Skydio.
Máy bay không người lái Skydio X2D Multiband được chế tạo để đáp ứng các yêu cầu về Trinh sát Tầm ngắn (SRR) của Quân đội Mỹ. Ảnh: @David Dumas.
Nó được thiết kế chắc chắn có thể gập lại, được thiết kế và sản xuất tại Mỹ, đồng thời tuân thủ Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia Mỹ (NDAA). Ảnh: @David Dumas.
Các tính năng bổ sung bao gồm tiện ích bổ sung Skydio 3D Scan tùy chọn, tự động thu thập dữ liệu để tạo mô hình 3D với độ phân giải cao và phạm vi phủ sóng toàn diện. Ảnh: @Skydio.
Máy bay không người lái này có phạm vi kết nối không dây lên đến 10 km, thời gian bay trung bình 35 phút và được bảo vệ an ninh mạng thông qua mã hóa không dây AES-256. Ảnh: @David Dumas.
Sự kết hợp giữa trinh sát trên không và hỏa lực thiết giáp nhằm mục đích cải thiện nhận thức tình huống và phối hợp chiến thuật trên chiến trường. Ảnh: @David Dumas.
Bằng cách triển khai máy bay không người lái Skydio X2D Multiband từ Xe Chiến Đấu Bradley ở vị trí tiền phương, kíp lái có thể xác định các mối đe dọa, theo dõi chuyển động của kẻ thù và dẫn đường cho xe tăng Abrams M1A2 SEPv3 di chuyển hiệu quả, an toàn hơn trên các địa hình phức tạp. Ảnh: @David Dumas.
Thiên Đăng
Defence-Blog
https://defence-blog.com/u-s-troops-integrate-recon-drones-with-abrams-tanks/
#Mỹ #UAV #xe tăng Abrams #Quân đội Mỹ #tác chiến UAV

