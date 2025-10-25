UAC xuất xưởng chiếc Yak-130M thứ 2, hàng không Nga tái khẳng định sức mạnh

Theo UAC, tập đoàn này đã cho xuất xưởng chiếc thứ 2 của dòng máy Yak-130M và sẽ hoàn tất lắp ráp nguyên mẫu thứ 3 trong thời gian tới.

Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất của Nga (UAC), thuộc Tập đoàn Rostec đã hoàn thành việc sản xuất nguyên mẫu thứ 2 của Yak-130M, phiên bản nâng cấp toàn diện từ dòng máy bay huấn luyện Yak-130.

Chiếc Yak-130M mới được sơn ngụy trang kỹ thuật số (pixel), kiểu truyền thống của hàng không Nga. Sau khi xuất xưởng chiếc máy bay này sẽ tham gia các bài thử nghiệm trên mặt đất và bay thử trên không.

Nguyên mẫu Yak-103M thứ 2 lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp. Ảnh: UAC

Cũng theo đại diện UAC, quá trình sản xuất phiên bản Yak-130M được thực hiện tại nhà máy chế tạo máy bay Irkutsk. Nguyên mẫu thứ ba cũng được lắp ráp tại tổ hợp công nghiệp này.

Theo thiết kế sư Dmitry Popov - Phó Tổng công trình sư phụ trách chương trình Yak-130, Yak-130M được phát triển dựa trên sự phân tích và các kinh nghiệm tốt nhất liên quan đến việc tham gia tác chiến hàng không trong các cuộc xung đột cục bộ và khu vực.

Ông Popov cũng nhấn mạnh rằng, việc tạo ra các máy bay chiến đấu hạng nhẹ trên nền tảng máy bay huấn luyện chiến đấu phù hợp với xu hướng phát triển toàn cầu của ngành hàng không quân sự.

Còn theo Tổng giám đốc điều hành Rosoboronexport, Alexander Mikheev, nhu cầu máy bay Yak-130M ở thị trường Nga vào khoảng 40 chiếc trong những năm tới. Bên cạnh đó nhiều đối tác truyền thống của Nga ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Phi cũng quan tâm đến dòng chiến đấu cơ này.

Rosoboronexport, cùng với Rostec và UAC trước đó đã giới thiệu phiên bản Yak-130M hiện đại cho một số khách hàng nước ngoài tại diễn đàn Army-2024.

Theo UAC, phiên bản Yak-130M không chỉ giữ nguyên vai trò đào tạo phi công cho các tiêm kích thế hệ 4 và 5 như Su-35 hay Su-57, mà còn được ‘nâng tầm’ thành một nền tảng chiến đấu nhẹ thực thụ.

UAC dự kiến sẽ bán được ít nhất 40 chiếc Yak-130M cho thị trường Nga và dự kiến sớm xuất khẩu dòng máy bay này. Ảnh: UAC

Với các công nghệ đột phá như radar BRLS-130R và tên lửa dẫn đường laser, chiếc máy bay này hứa hẹn trở thành ‘vũ khí đa năng’ cho các sứ mệnh chặn đánh UAV, tấn công chính xác và hỗ trợ không quân trong các xung đột cường độ thấp.

Yak-130M có thể được trang bị tên lửa không đối không như R-77-1 với tầm bắn lên đến 100km, lý tưởng cho việc đánh chặn máy bay không người lái (UAV) hoặc mục tiêu bay thấp.

Đồng thời, nó hỗ trợ các loại vũ khí không đối đất chính xác cao, bao gồm bom dẫn đường laser và tên lửa hành trình với hệ thống định vị vệ tinh, cho phép tấn công mục tiêu mặt đất từ khoảng cách xa mà không cần tiếp cận nguy hiểm.

Đặc biệt, Yak-130M được thiết kế để hoạt động liên tục kể cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhờ tích hợp các hệ thống điện tử hàng không tiên tiến.

Điểm nhấn công nghệ của Yak-130M nằm ở bộ hệ thống hàng không điện tử hoàn toàn mới, được phát triển nội địa bởi các doanh nghiệp Rostec để vượt qua lệnh trừng phạt quốc tế. Các nâng cấp chính bao gồm: Radar BRLS-130R (AESA), Hệ thống ngắm bắn SOLT-130K, Hệ thống tự bảo vệ President-S130 và động cơ phản lực mới SM-100, phiên bản cải tiến từ AI-222-25.

