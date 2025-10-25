Hà Nội

Quân sự

UAC xuất xưởng chiếc Yak-130M thứ 2, hàng không Nga tái khẳng định sức mạnh

Theo UAC, tập đoàn này đã cho xuất xưởng chiếc thứ 2 của dòng máy Yak-130M và sẽ hoàn tất lắp ráp nguyên mẫu thứ 3 trong thời gian tới.

Trà Khánh

Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất của Nga (UAC), thuộc Tập đoàn Rostec đã hoàn thành việc sản xuất nguyên mẫu thứ 2 của Yak-130M, phiên bản nâng cấp toàn diện từ dòng máy bay huấn luyện Yak-130.

Chiếc Yak-130M mới được sơn ngụy trang kỹ thuật số (pixel), kiểu truyền thống của hàng không Nga. Sau khi xuất xưởng chiếc máy bay này sẽ tham gia các bài thử nghiệm trên mặt đất và bay thử trên không.

photo-united-aircraft-corporation.jpg
Nguyên mẫu Yak-103M thứ 2 lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp. Ảnh: UAC

Cũng theo đại diện UAC, quá trình sản xuất phiên bản Yak-130M được thực hiện tại nhà máy chế tạo máy bay Irkutsk. Nguyên mẫu thứ ba cũng được lắp ráp tại tổ hợp công nghiệp này.

Theo thiết kế sư Dmitry Popov - Phó Tổng công trình sư phụ trách chương trình Yak-130, Yak-130M được phát triển dựa trên sự phân tích và các kinh nghiệm tốt nhất liên quan đến việc tham gia tác chiến hàng không trong các cuộc xung đột cục bộ và khu vực.

Ông Popov cũng nhấn mạnh rằng, việc tạo ra các máy bay chiến đấu hạng nhẹ trên nền tảng máy bay huấn luyện chiến đấu phù hợp với xu hướng phát triển toàn cầu của ngành hàng không quân sự.

Còn theo Tổng giám đốc điều hành Rosoboronexport, Alexander Mikheev, nhu cầu máy bay Yak-130M ở thị trường Nga vào khoảng 40 chiếc trong những năm tới. Bên cạnh đó nhiều đối tác truyền thống của Nga ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Phi cũng quan tâm đến dòng chiến đấu cơ này.

Rosoboronexport, cùng với Rostec và UAC trước đó đã giới thiệu phiên bản Yak-130M hiện đại cho một số khách hàng nước ngoài tại diễn đàn Army-2024.

Theo UAC, phiên bản Yak-130M không chỉ giữ nguyên vai trò đào tạo phi công cho các tiêm kích thế hệ 4 và 5 như Su-35 hay Su-57, mà còn được ‘nâng tầm’ thành một nền tảng chiến đấu nhẹ thực thụ.

photo-united-aircraft-corporation-2.jpg
UAC dự kiến sẽ bán được ít nhất 40 chiếc Yak-130M cho thị trường Nga và dự kiến sớm xuất khẩu dòng máy bay này. Ảnh: UAC

Với các công nghệ đột phá như radar BRLS-130R và tên lửa dẫn đường laser, chiếc máy bay này hứa hẹn trở thành ‘vũ khí đa năng’ cho các sứ mệnh chặn đánh UAV, tấn công chính xác và hỗ trợ không quân trong các xung đột cường độ thấp.

Yak-130M có thể được trang bị tên lửa không đối không như R-77-1 với tầm bắn lên đến 100km, lý tưởng cho việc đánh chặn máy bay không người lái (UAV) hoặc mục tiêu bay thấp.

Đồng thời, nó hỗ trợ các loại vũ khí không đối đất chính xác cao, bao gồm bom dẫn đường laser và tên lửa hành trình với hệ thống định vị vệ tinh, cho phép tấn công mục tiêu mặt đất từ khoảng cách xa mà không cần tiếp cận nguy hiểm.

Đặc biệt, Yak-130M được thiết kế để hoạt động liên tục kể cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhờ tích hợp các hệ thống điện tử hàng không tiên tiến.

Điểm nhấn công nghệ của Yak-130M nằm ở bộ hệ thống hàng không điện tử hoàn toàn mới, được phát triển nội địa bởi các doanh nghiệp Rostec để vượt qua lệnh trừng phạt quốc tế. Các nâng cấp chính bao gồm: Radar BRLS-130R (AESA), Hệ thống ngắm bắn SOLT-130K, Hệ thống tự bảo vệ President-S130 và động cơ phản lực mới SM-100, phiên bản cải tiến từ AI-222-25.

>>> Mời độc giả xem thêm video: UAC lắp ráp nguyên mẫu thứ 2 của Yak-130M

Ria
https://ria.ru/20250210/rosoboroneksport-1998337500.html
Bài liên quan

Quân sự

Biên đội máy bay Yak-130 sẵn sàng cho ngày đại lễ Quốc khánh 2/9

Trong ban bay xếp đội hình 6 chiếc đầu tiên trên bầu trời khu vực sân bay Kép, Trung đoàn 940 đã thực hiện thành công 7 lần chuyến xếp đội hình đều, đẹp

Sáng 29/7, sau 5 ngày cơ động chuyển trường từ sân bay Phù Cát về sân bay Kép và cũng chỉ sau 1 ngày tổ chức thành công ban bay huấn luyện quan sát địa hình, không vực khu vực sân bay Kép cho cán bộ, giảng viên bay của Trung đoàn thực hiện nhiệm vụ bay chào mừng tại Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025),

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân đã quyết tâm, khẩn trương làm công tác chuẩn bị thực hiện huấn luyện bay xếp đội hình 6 máy bay Yak-130 hình tam giác cân tại khu vực vùng trời Bắc Ninh, nhằm sớm khớp đội hình với các đơn vị bạn bay theo kịch bản do cấp trên yêu cầu.

Xem chi tiết

Quân sự

Cường kích huấn luyện Yak-130 rơi tại Bình Định

Trong lúc bay huấn luyện, chiếc máy bay Yak-130 gặp sự cố. Được biết, 2 phi công đã quyết định đưa máy bay ra khỏi khu dân cư và bung dù thoát hiểm.

Chiếc máy bay gặp nạn thuộc biên chế của Trung đoàn không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, đóng tại Bình Định.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng tỉnh Bình Định, vụ rơi máy bay xảy ra lúc 11h ngày 6/11 trên địa bàn huyện Tây Sơn.
Xem chi tiết

Quân sự

Nga lần đầu công bố khoang vũ khí bí mật bên trong tiêm kích tàng hình Su-57

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga lần đầu tiên công bố đoạn video cho thấy khoang vũ khí bên trong của tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57.

Giống như các tiêm kích tàng hình thế hệ mới khác, Su-57 được thiết kế để mang toàn bộ vũ khí trong khoang thân nhằm giảm diện tích phản xạ radar, tăng khả năng tàng hình và sống sót trước các đòn tấn công tầm xa.

Khoang vũ khí của Su-57 được đánh giá sâu hơn đáng kể so với F-22 của Mỹ, và tương đương nhưng lớn hơn F-35, cho phép mang theo các loại tên lửa có đường kính lớn hơn như tên lửa hành trình. Ngoài khoang chính ở thân, máy bay còn có hai khoang nhỏ ở gốc cánh để chứa tên lửa không đối không tầm ngắn.

Xem chi tiết

