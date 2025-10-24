Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Nga lần đầu công bố khoang vũ khí bí mật bên trong tiêm kích tàng hình Su-57

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga lần đầu tiên công bố đoạn video cho thấy khoang vũ khí bên trong của tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57.

Kiến Thiết

Giống như các tiêm kích tàng hình thế hệ mới khác, Su-57 được thiết kế để mang toàn bộ vũ khí trong khoang thân nhằm giảm diện tích phản xạ radar, tăng khả năng tàng hình và sống sót trước các đòn tấn công tầm xa.

Khoang vũ khí của Su-57 được đánh giá sâu hơn đáng kể so với F-22 của Mỹ, và tương đương nhưng lớn hơn F-35, cho phép mang theo các loại tên lửa có đường kính lớn hơn như tên lửa hành trình. Ngoài khoang chính ở thân, máy bay còn có hai khoang nhỏ ở gốc cánh để chứa tên lửa không đối không tầm ngắn.

article-68f4956c7263d8-98793568.jpg
Su-57 với khoang vũ khí chính bên trong mở.

Khác với tiêm kích tàng hình của Trung Quốc và Mỹ, Su-57 ít tập trung vào khả năng tàng hình tuyệt đối, mà ưu tiên năng lực tấn công bằng tên lửa hành trình. Đây là máy bay duy nhất trong thế hệ của nó được xác nhận có thể mang tên lửa không đối đất tầm xa, như Kh-59MK2 – loại từng được sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine và có thể cả ở Syria.

Những đặc điểm thiết kế này phản ánh mục tiêu sử dụng của Su-57: không phải để đột nhập sâu vào lãnh thổ đối phương, mà để phối hợp với lực lượng phòng không trong nước, tấn công mục tiêu từ khoảng cách an toàn trong không phận do Nga kiểm soát. Tuy nhiên, chiếc máy bay này cũng từng tham gia một số nhiệm vụ trong vùng không phận tranh chấp, nơi có hệ thống phòng không Ukraine dày đặc.

Su-57 được cho là có 8 đến 10 giá treo vũ khí bên trong, trong đó 6 đến 8 nằm ở khoang chính. Nhiều loại vũ khí mới đã được công bố dành cho máy bay này, như bom chùm lượn PBK-500U Drel hay tên lửa đạn đạo phóng từ trên không. Vào tháng 8, Su-57 được cho là đã tích hợp tên lửa siêu vượt âm không đối đất – có thể là biến thể của tên lửa hành trình Zircon của Hải quân Nga.

article-68f494156d80b8-58357155.jpg

Tiêm kích Su-57 tiếp tục là nền tảng ưu tiên cho các thế hệ vũ khí mới, với năng lực được kỳ vọng sẽ tăng đáng kể giá trị chiến lược của nó trong quân đội Nga cũng như trên thị trường quốc tế. Ngoài ra, Nga cũng đang hoàn tất biến thể nâng cấp Su-57M1, được trang bị radar thế hệ mới và khung thân mở rộng, giúp cải thiện hơn nữa khả năng tàng hình và hiệu suất chiến đấu.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/russia-first-look-su57-internal-bay
#Khoang vũ khí tiêm kích Su-57 #Vũ khí chiến đấu của Su-57 #Phối hợp phòng không và tấn công #Nâng cấp phiên bản Su-57M1 #Vai trò chiến lược của Su-57 #Ứng dụng vũ khí siêu vượt âm

Bài liên quan

Quân sự

Nga, chuyển giao công nghệ Su-57, đòn bẩy chiến lược của Ấn Độ

Việc sản xuất Su-57 tại Ấn Độ có thể giúp nước này tiếp cận công nghệ tàng hình, nâng cao năng lực và độc lập trong ngành hàng không vũ trụ.

Khả năng sản xuất nội địa máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Ấn Độ đã nổi lên trở thành một chủ đề quốc phòng quan trọng được giới quan sát quân sự thế giới chú ý. Điều này có ý nghĩa sâu rộng đối với cả sức mạnh không quân của Ấn Độ và định hướng chiến lược dài hạn của chính sách mua sắm quốc phòng của nước này.

Khả năng sản xuất Su-57 theo thỏa thuận sản xuất chung giữa Hindustan Aeronautics Limited (HAL) và United Aircraft Corporation (UAC) của Nga không chỉ là sáng kiến ​​hiện đại hóa quân sự mà còn là một canh bạc địa chính trị được tính toán gắn liền với chính sách "Sản xuất tại Ấn Độ" và chính sách Atmanirbhar Bharat của Ấn Độ.

Xem chi tiết

Quân sự

Tên lửa siêu thanh của Su-57 sẽ khiến Ukraine choáng váng

Hệ thống vũ khí mới của tiêm kích tàng hình Su-57 Nga được các chuyên gia đánh giá sẽ khiến Ukraine choáng váng nếu chúng được triển khai trên chiến trường.

1.png
Các báo cáo mới cho thấy sự thay đổi cả về cường độ lẫn độ tinh vi trong việc sử dụng Su-57. Quân đội Nga được cho là đang tinh chỉnh các lựa chọn vũ khí và thử nghiệm các chiến thuật mới để sử dụng máy bay này trong cuộc chiến toàn diện tại Ukraine. Ảnh: @The Aviationist.
2.png
Cụ thể, Lực lượng Nga đang triển khai máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 với tên lửa mới và khả năng cơ động được cải thiện, khiến các mục tiêu của Ukraine rơi vào tình trạng nguy cơ cao, dù có được bảo vệ bởi hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh: @National Security Journal.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới