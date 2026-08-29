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Số hóa - Xe

Twitter mới tái xuất sau khi bị Elon Musk từ bỏ

Operation Bluebird, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Virginia đang nỗ lực hồi sinh mạng xã hội với tên gọi và logo "Twitter" bị cho là đã bị bỏ rơi.

Tuệ Minh

Operation Bluebird, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Virginia vừa phát đi thông cáo cho biết họ sẽ hồi sinh mạng xã hội Twitter sau khi tỷ phú Elon Musk đã bỏ quên tên gọi và logo cũ.

Thông cáo viết: Twitter.now. Stephen Coates, một trong những người đồng sáng lập của Operation Bluebird cho biết: "Chúng tôi là một công ty nhỏ, chúng tôi có nhà đầu tư và chúng tôi có sản phẩm. Chúng tôi đã chờ đợi nhiều tháng trời để ra mắt, và chúng tôi sẽ không chờ đợi thêm nữa".

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Mạng xã hội Twitter sẽ trở lại?

Vào tháng 12 năm 2025, Coates và nhóm của ông tin rằng khi Elon Musk mua Twitter vào năm 2022 và nhanh chóng đổi tên công ty thành X, bản sắc và tài sản trí tuệ của Twitter đã bị bỏ rơi.

Họ cho rằng quyết định của Musk đã tạo cơ hội cho Chiến dịch Bluebird tuyên bố sở hữu nhãn hiệu của Twitter. Nhưng tập đoàn X của Musk đã nhanh chóng kiện Operation Bluebird vào cuối năm ngoái và yêu cầu một thẩm phán liên bang ở Delaware ban hành lệnh cấm sơ bộ để ngăn chặn việc ra mắt phiên bản Twitter mới.

Tuy nhiên, trong phiên điều trần tháng 4 năm 2026, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Colm Connolly đã đưa ra phán quyết sơ bộ rằng X dường như đã từ bỏ các yêu sách về quyền sở hữu trí tuệ đối với từ “tweet” và biểu tượng chim Twitter và thậm chí có thể cả đối với từ “Twitter”.

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Sau khi mua lại Twitter, ,Elon Musk đã đổi tên và từ bỏ hoàn toàn biểu tượng cũ.

Thẩm phán vẫn chưa ban hành lệnh bằng văn bản. Đối với Coates, người vừa giữ chức cố vấn pháp lý cho Twitter và từng đảm nhiệm vai trò tương tự trước thời kỳ Musk, những lời của thẩm phán đã đủ để bật đèn xanh cho ông.

Coates nói: “Theo quan điểm của chúng tôi, X đã từ bỏ quyền sở hữu đối với nhãn hiệu Twitter và tweet".

Tuy vậy, Twitter phiên bản mới vẫn rất nỗ lực để tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với phiên bản Twitter trước đó. “Công ty Operation Bluebird, Inc. đã tiếp quản cái tên mà X Corp. đã từ bỏ và đang xây dựng lại nó dựa trên sự tin tưởng, bạn có thể xem tại twitter.now trên trình duyệt của mình. Chúng tôi không phải là X, và chúng tôi không liên kết với X Corp”. - thông cáo trên trang web của họ nêu.

Cả X Corporation, Elon Musk, lẫn Andrew Mayo, một trong những luật sư của X, đều không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Twitter.now, hiện vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, chỉ có vài trăm người dùng. Mạng xã hội này có giao diện và cảm giác sử dụng khá giống với Twitter ngày xưa và nhiều phiên bản phái sinh của nó - đều có chức năng trả lời và chia sẻ lại.

Tính năng kiểm chứng thông tin

Một tính năng mới và đáng chú ý là công cụ kiểm tra thông tin tự động, một "công cụ xác thực để phân tích thời gian thực" dựa trên Gemini ("Vera" viết tắt), hoạt động trên mọi tweet.

Vera đang hành động kiểm chứng nội dung cho Twitter mới.

Vera đang hành động kiểm chứng nội dung cho Twitter mới.

Những ngày gần đây, Coates đã thử thách Vera bằng cách đăng tải những thông điệp rõ ràng là sai sự thật, chẳng hạn như "George Washington là tổng thống thứ hai của chúng ta."

“Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là xem liệu chúng ta có thể thực sự khôi phục lại một quảng trường thị trấn an toàn hơn và ít nguy hiểm hơn hay không. Chúng tôi nói về tự do ngôn luận chứ không phải tự do tiếp cận. Chúng tôi muốn mọi người nói những gì họ muốn, nhưng chúng tôi cũng muốn tạo ra một nền tảng không bị ràng buộc về mặt tài chính vào những nội dung lan truyền gây hại hoặc không chính xác.” - ông nói.

Josh Gerben, một luật sư chuyên về nhãn hiệu tại Washington, DC, người đã theo dõi sát sao vụ việc này, nói với Ars rằng mặc dù Chiến dịch Bluebird có thể có một "lý thuyết pháp lý khả thi" cho rằng Tập đoàn X đã từ bỏ nhãn hiệu Twitter, nhưng đây không phải là một vụ án đã được giải quyết dứt điểm.

“Tôi cho rằng việc làm này có phần táo bạo, và họ sẽ nhận được trận đấu hay nhất mà X có thể mang lại,” ông nói.

Việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu là một chuyện, giờ đây khi họ đã tung ra sản phẩm mới, chắc chắn sẽ có một phản hồi khác từ Tập đoàn X.

Meta chi tới 18 tỷ USD để dàn xếp vụ kiện gây nghiện trẻ em.
Arstechnica/Digi Worrld
#Twitter #Operation Bluebird #Elon Musk #Bản quyền thương hiệu #Mạng xã hội mới

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