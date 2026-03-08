Hà Nội

Elon Musk vẽ viễn cảnh AI thay đổi thế giới

Số hóa - Xe

Elon Musk vẽ viễn cảnh AI thay đổi thế giới

Elon Musk hình dung tương lai nơi con người không cần làm việc, tiền bạc vô nghĩa và robot nhiều hơn dân số, gọi đó là “sự dồi dào bền vững”.

Thiên Trang (th)
Elon Musk vừa đưa ra tầm nhìn về một xã hội hậu khan hiếm nhờ AI và robot.
Ông gọi đó là “sự dồi dào bền vững”, nơi mọi nhu cầu đều được đáp ứng tức thì.
Tesla đang phát triển robot Optimus, còn SpaceX muốn xây dựng trung tâm dữ liệu ngoài không gian.
Startup xAI của Musk cũng được kỳ vọng giải quyết hầu hết vấn đề của nhân loại.
Khái niệm này cho thấy sự lạc quan công nghệ, khác hẳn cảnh báo AI nguy hiểm trước đây.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại việc phân phối tài sản và thu nhập trong xã hội mới.
Một số người ví tầm nhìn này giống Star Trek, nơi mọi người đều có chất lượng sống cao.
Dù vậy, thực tế vẫn còn xa khi robot và hạ tầng AI của Musk mới chỉ ở giai đoạn ý tưởng.
Thiên Trang (th)
#Elon Musk #AI #Robot #Công nghệ #Tương lai

GALLERY MỚI NHẤT