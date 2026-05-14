Elon Musk thất thế khi Grok bị ChatGPT bỏ xa

Từng được Elon Musk kỳ vọng trở thành AI “ít woke” nhất thế giới, Grok giờ tụt lại phía sau ChatGPT và Claude giữa cuộc chiến AI khốc liệt.

Grok từng được xem là quân bài chiến lược giúp Elon Musk thách thức thế thống trị của ChatGPT trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, nhưng chỉ sau chưa đầy ba năm ra mắt, chatbot này đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi nghiêm trọng khi cả lượng tải xuống lẫn tỷ lệ người dùng trả phí đều chững lại trước sức ép từ OpenAI, Anthropic và Google.
Theo dữ liệu từ AppMagic, số lượt tải Grok đã giảm mạnh xuống chỉ còn khoảng 8,3 triệu trong tháng 4/2026, thấp hơn rất nhiều so với mức đỉnh hơn 20 triệu lượt vào đầu năm, trong khi khảo sát của Recon Analytics cho thấy tỷ lệ người dùng sẵn sàng trả phí cho Grok gần như không tăng trưởng suốt một năm qua và chỉ dừng ở mức khoảng 0,17%.
Trong khi đó, các đối thủ như OpenAI với ChatGPT hay Anthropic cùng chatbot Claude lại đang tăng trưởng cực nhanh trong cả mảng người dùng phổ thông lẫn doanh nghiệp, khiến nhiều chuyên gia ví Grok giống “RC Cola” của ngành AI, tức một cái tên có tiếng nhưng không đủ sức cạnh tranh với những thương hiệu dẫn đầu thị trường.
Dù được tích hợp trực tiếp trên X và sở hữu nhiều tính năng gây tranh cãi như chatbot mang phong cách sexy hóa hay công cụ chỉnh sửa ảnh nhạy cảm, Grok vẫn không thể duy trì sức hút lâu dài khi phần lớn người dùng công nghệ hiện ưu tiên ChatGPT, Claude hoặc Gemini vì khả năng xử lý công việc thực tế tốt hơn.
Không chỉ lép vế ở thị trường tiêu dùng, Grok còn bị bỏ xa trong lĩnh vực AI doanh nghiệp và lập trình, nơi các công ty đang đổ hàng tỷ USD đầu tư để tự động hóa công việc, khi khảo sát của Enterprise Technology Research cho thấy chỉ khoảng 7% doanh nghiệp được hỏi đang sử dụng Grok, thấp hơn rất nhiều so với Claude và Gemini.
Đáng chú ý hơn, chính SpaceX mới đây còn ký thỏa thuận cho Anthropic thuê năng lực tính toán khổng lồ tại trung tâm dữ liệu Colossus 1 ở Memphis, làm dấy lên nghi ngờ rằng Musk đang chuyển hướng sang kinh doanh hạ tầng AI thay vì cố biến Grok thành chatbot thống trị thị trường như tham vọng ban đầu.
Nhiều nhà phân tích cho rằng quyết định này phản ánh thực tế khốc liệt của cuộc chiến AI hiện nay, nơi chi phí vận hành mô hình ngày càng đắt đỏ và ngay cả những tỷ phú công nghệ như Elon Musk cũng khó có thể bắt kịp tốc độ phát triển của các đối thủ đã đi trước nhiều năm về dữ liệu, khách hàng và hệ sinh thái doanh nghiệp.
Dẫu vậy, giới đầu tư vẫn chưa hoàn toàn gạch tên Musk khỏi cuộc chơi bởi lịch sử từng cho thấy vị tỷ phú này nhiều lần lật ngược tình thế ở các lĩnh vực như xe điện hay tên lửa, và nếu xAI tung ra một mô hình AI mới đủ mạnh trong thời gian tới, Grok vẫn có cơ hội trở lại cuộc đua công nghệ nóng nhất thế giới hiện nay.
