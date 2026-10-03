Xiaomi 18 Fold gây ấn tượng sau một tuần trải nghiệm

Sau một tuần sử dụng, Xiaomi 18 Fold cho thấy điện thoại gập không nhất thiết phải đánh đổi trải nghiệm để có màn hình lớn. Thay vì chỉ mở rộng kích thước hiển thị, Xiaomi lựa chọn tỷ lệ màn hình theo hướng rộng hơn, kết hợp thân máy mỏng, phần cứng mạnh và viên pin dung lượng lớn. Những thay đổi này giúp thiết bị tạo ra cách sử dụng khác biệt so với smartphone truyền thống.

Khi mở máy, thân máy chỉ dày khoảng 5 mm, trong khi trọng lượng đạt 219 gram. Con số này không nhẹ nếu so với smartphone thông thường, nhưng tương đối đáng chú ý khi thiết bị đồng thời tích hợp màn hình gập 7,58 inch và pin 6.000 mAh. Bản lề cho cảm giác chắc chắn trong quá trình đóng mở, còn nếp gấp ở giữa màn hình dù vẫn có thể cảm nhận bằng tay nhưng không quá nổi bật khi quan sát bằng mắt. Máy cũng được trang bị khả năng kháng bụi, nước theo chuẩn IP58/IP59.

Xiaomi 18 Fold có thân máy mỏng khi mở, nhưng vẫn tích hợp viên pin 6.000 mAh bên trong.

Điểm tạo khác biệt rõ nhất nằm ở màn hình chính LTPO AMOLED 7,58 inch, độ phân giải 2.364 x 1.672 pixel và tần số quét 120 Hz. Tỷ lệ gần 2:1 giúp không gian hiển thị mở rộng theo chiều ngang, phù hợp khi xem video hoặc chia đôi màn hình để đa nhiệm. Màn hình phụ 5,38 inch bên ngoài cũng sử dụng tấm nền LTPO AMOLED 120 Hz, hỗ trợ HDR10+, Dolby Vision và có độ sáng đỉnh được công bố tới 4.000 nit. Nhờ đó, người dùng có thể thao tác tương đối thoải mái ngay cả khi chưa mở máy.

Sức mạnh của Xiaomi 18 Fold đến từ chip XRing O3 sản xuất trên tiến trình 3 nm, kết hợp RAM tối đa 16 GB và bộ nhớ UFS 4.1. Trong trải nghiệm thực tế được mô tả, máy xử lý nhanh các tác vụ thường ngày, chuyển đổi ứng dụng mượt và khai thác tốt khả năng đa nhiệm trên màn hình lớn. Cụm camera cũng không bị xem nhẹ với camera chính 200 MP, tele 50 MP zoom quang 3,5x và góc siêu rộng 50 MP, trong đó camera chính và tele hỗ trợ OIS. Máy có thể quay video tối đa 8K và hỗ trợ Dolby Vision ở độ phân giải 4K.

Cụm ba camera phía sau gồm cảm biến chính 200 MP, tele 50 MP và góc siêu rộng 50 MP.

Cuối cùng, pin silicon-carbon 6.000 mAh cùng sạc có dây 67 W và không dây 50 W giúp Xiaomi 18 Fold hướng tới nhóm người dùng có cường độ sử dụng cao. Theo trải nghiệm được chia sẻ, thiết bị có thể hoạt động khoảng một ngày rưỡi trước khi cần sạc lại. Tổng thể, điểm đáng chú ý của mẫu điện thoại gập Xiaomi không nằm ở việc sở hữu hàng loạt thông số cao, mà ở cách các thành phần được kết hợp để biến màn hình lớn thành một công cụ hữu ích cho xem nội dung, đa nhiệm và làm việc hàng ngày.