5 cách cải thiện chất âm tai nghe In-ear

Một chiếc tai nghe In-ear chưa chắc đạt chất âm tốt nhất ngay khi mở hộp. Một vài thay đổi từ tips, nguồn nhạc đến EQ có thể tạo khác biệt rõ rệt.

Mở hộp một chiếc tai nghe In-ear mới không có nghĩa người dùng đã khai thác hết khả năng của thiết bị. Chất lượng âm thanh còn phụ thuộc vào nguồn phát, cách đeo, phần mềm xử lý và thậm chí những phụ kiện tưởng như không quá quan trọng. Một số nâng cấp có thể thực hiện miễn phí, trong khi những lựa chọn khác đòi hỏi đầu tư thêm.

Đầu tiên là dongle USB-C. Với smartphone và laptop ngày càng loại bỏ cổng tai nghe 3,5 mm, dongle trở thành cầu nối quen thuộc với người dùng tai nghe có dây. Tuy nhiên, chất lượng dongle rất khác nhau. Một thiết bị được thiết kế tốt có thể cung cấp khả năng giải mã ổn định và công suất phù hợp hơn. Chẳng hạn, Muse HiFi U3 hỗ trợ cả cổng 3,5 mm và 4,4 mm Balanced, với công suất được công bố lên tới 125 mW. Thiết bị cũng hỗ trợ PCM tối đa 32-bit/384 kHz và DSD128. Dù vậy, người dùng không nhất thiết phải chọn dongle đắt tiền nếu nhu cầu chỉ dừng ở nghe nhạc thông thường.

EQ cho phép người dùng điều chỉnh chất âm tai nghe In-ear theo sở thích cá nhân mà không cần thay phần cứng.

EQ là cách đơn giản và gần như không tốn chi phí. Nếu âm bass chưa đủ mạnh, người dùng có thể điều chỉnh dải tần thấp; ngược lại, giọng hát có thể được làm nổi bật bằng cách tăng nhẹ vùng mid. Các công cụ như Wavelet, Poweramp hoặc phần mềm đi kèm một số dongle cho phép người dùng sử dụng preset hoặc tự tinh chỉnh từng dải tần. Cách này đặc biệt phù hợp với những người muốn điều chỉnh chất âm theo sở thích thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thiết lập mặc định.

Tips tai nghe cũng đáng được quan tâm. Đệm tai ảnh hưởng trực tiếp đến độ kín, cảm giác đeo và khả năng tái tạo âm thanh, đặc biệt ở dải bass. Một bộ tips phù hợp với kích thước ống tai có thể giúp tai nghe bám chắc hơn và hạn chế âm thanh bên ngoài lọt vào. Một số sản phẩm cao cấp còn sử dụng silicon lỏng, lõi graphene hoặc lớp mút để thay đổi độ bám và khả năng cách âm. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc khá nhiều vào cấu trúc tai của từng người.

Một bộ tips phù hợp có thể cải thiện độ kín, sự thoải mái và khả năng tái tạo âm thanh của tai nghe. (Ảnh: Genk)

Nguồn nhạc chất lượng cao cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Các dịch vụ như Apple Music, Tidal hay Spotify hiện cung cấp những tùy chọn lossless ở các mức khác nhau, giúp người dùng khai thác tốt hơn hệ thống âm thanh khi thiết bị và kết nối hỗ trợ. Với người chơi nhạc số, việc sử dụng các tệp âm thanh chất lượng cao lưu trữ trực tiếp cũng là một lựa chọn khác.

Cuối cùng là thay dây tai nghe. Đây thường là bước nâng cấp tốn kém hơn và mức độ khác biệt phụ thuộc vào từng hệ thống. Dây mới có thể mang lại thiết kế chắc chắn, tiện dụng hoặc hỗ trợ đầu cắm 4,4 mm Balanced nếu dây nguyên bản chỉ có jack 3,5 mm. Tuy nhiên, xét về hiệu quả thực tế, người dùng nên ưu tiên fit, nguồn nhạc, EQ và dongle trước khi đầu tư vào dây. Khi những yếu tố này đã phù hợp, thay dây mới có thể là bước hoàn thiện cuối cùng cho trải nghiệm nghe.