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Số hóa - Xe

5 tính năng Zalo nên bật để tránh lộ tin nhắn

Chỉ một lần cho mượn điện thoại hoặc quên đăng xuất Zalo trên máy tính cũng có thể khiến tin nhắn riêng tư bị người khác đọc được.

Thiên Trang (th)

Zalo không chỉ được dùng để trò chuyện mà còn là nơi nhiều người gửi ảnh cá nhân, giấy tờ, thông tin công việc và dữ liệu tài chính. Vì vậy, một tài khoản bị truy cập trái phép có thể kéo theo nhiều rủi ro về quyền riêng tư và an toàn tài khoản. Bên cạnh mật khẩu, Zalo cung cấp một số tính năng giúp hạn chế nguy cơ này nhưng người dùng cần chủ động thiết lập.

Zalo cung cấp nhiều lớp bảo vệ giúp người dùng hạn chế nguy cơ lộ tin nhắn và truy cập trái phép.

Đầu tiên là Ẩn trò chuyện, phù hợp với những cuộc hội thoại mà người dùng không muốn xuất hiện trong danh sách chính. Sau khi kích hoạt và đặt mã PIN, cuộc trò chuyện sẽ được đưa khỏi giao diện thông thường. Người dùng có thể tìm lại bằng cách nhập tên liên hệ hoặc mã PIN trên thanh tìm kiếm. Mã PIN nên được đặt khác với mã mở khóa điện thoại để tránh bị đoán ra nếu thiết bị rơi vào tay người khác.

Với những nội dung quan trọng hơn, người dùng có thể nâng cấp cuộc trò chuyện lên mã hóa đầu cuối. Khi được hỗ trợ, nội dung trao đổi được mã hóa trong quá trình truyền và chỉ các thiết bị tham gia cuộc trò chuyện mới có thể giải mã. Tính năng này cần được người dùng chủ động kích hoạt trong từng cuộc trò chuyện. Sau khi thiết lập, cần lưu ý mã PIN liên quan đến việc sao lưu và khôi phục dữ liệu để tránh gặp khó khăn khi chuyển sang điện thoại mới.

Một lớp bảo vệ khác là Mã khóa Zalo. Tính năng này yêu cầu nhập mã hoặc xác thực sinh trắc học trước khi mở ứng dụng, qua đó ngăn người khác truy cập Zalo ngay cả khi điện thoại đã được mở khóa. Người dùng có thể tìm tùy chọn này trong phần Cài đặt và Quyền riêng tư, đồng thời thiết lập thời gian tự động khóa phù hợp. Bên cạnh đó, nên tắt xem trước nội dung tin nhắn trên thông báo. Khi đó, màn hình khóa chỉ báo có tin nhắn mới thay vì hiển thị trực tiếp nội dung cho những người xung quanh.

Kiểm tra định kỳ các thiết bị đăng nhập là cách đơn giản để phát hiện phiên truy cập Zalo không còn sử dụng.

Cuối cùng, hãy thường xuyên kiểm tra các thiết bị đang đăng nhập Zalo. Những phiên đăng nhập trên máy tính cơ quan, máy mượn của người khác hoặc thiết bị cũ có thể vẫn tồn tại nếu người dùng quên đăng xuất. Trong phần quản lý thiết bị, hãy chủ động loại bỏ những phiên không còn sử dụng hoặc không nhận ra. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, người dùng nên thay đổi thông tin bảo mật tài khoản và kiểm tra lại các thiết bị liên kết.

Năm thiết lập trên không thể thay thế hoàn toàn thói quen sử dụng an toàn, nhưng có thể giảm đáng kể những tình huống lộ tin nhắn từ các sơ suất phổ biến. Người dùng cũng nên cập nhật Zalo thường xuyên, không cung cấp OTP cho người khác và tránh quét mã QR đăng nhập từ nguồn không xác định.

#Zalo #bảo mật #tin nhắn #ẩn trò chuyện #mã khóa #bảo vệ riêng tư

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