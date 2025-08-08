Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội có 218 lỗi kỹ thuật chưa được khắc phục

Sau gần một năm vận hành, đơn vị khai thác đoạn trên cao đã thống kê được 218 lỗi kỹ thuật chưa được khắc phục.

Thiên Tuấn

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) vừa có văn bản gửi Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB Hà Nội), đề nghị khẩn trương khắc phục các lỗi kỹ thuật còn tồn tại trên tuyến đường sắt đô thị số 3.1, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

9676-1722826098304258554793.png

Theo Hanoi Metro, tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đã chính thức vận hành thương mại từ ngày 8/8/2024, sau khi được Hội đồng kiểm tra Nhà nước chấp thuận nghiệm thu có điều kiện.

Tuy nhiên, tại thời điểm bàn giao, dự án vẫn còn một số tồn tại ở các gói thầu như CP01, CP05... cần tiếp tục hoàn thiện để đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao dứt điểm cho đơn vị khai thác.

Đáng chú ý, sau gần một năm vận hành, đơn vị khai thác đoạn trên cao đã thống kê được 218 lỗi kỹ thuật chưa được khắc phục, liên quan đến hạng mục công trình, hệ thống trang thiết bị tại 8 nhà ga trên cao và khu depot.

Các lỗi này bao gồm: Hệ thống đèn biển báo cho người khuyết tật không hoạt động, đèn chiếu sáng ke ga bị tắt, mái che bị dột khi mưa lớn, khu vực bãi chứa tàu depot thiếu sáng, một số máy bán vé tự động bị lỗi…

Do thời điểm kết thúc bảo hành đang đến gần, Hanoi Metro yêu cầu MRB Hà Nội phối hợp với tư vấn Systra và các nhà thầu thi công rà soát, hoàn thiện toàn bộ các hạng mục chưa hoàn thành theo hợp đồng và tổ chức nghiệm thu, bàn giao trước ngày 30/8/2025.

Đồng thời, xử lý dứt điểm các lỗi tồn tại đã được Hội đồng kiểm tra Nhà nước nêu, cũng như các lỗi được phát hiện trước thời điểm dự án được bàn giao cho đơn vị vận hành.

Theo MRB Hà Nội, hơn 200 lỗi kỹ thuật là các lỗi nhỏ, không ảnh hưởng đến an toàn vận hành chạy tàu.

MRB Hà Nội và các nhà thầu sẽ khẩn trương khắc phục toàn bộ tồn tại trong thời gian bảo hành để đảm bảo mỹ quan, chất lượng công trình và quá trình vận hành an toàn, hiệu quả.

#metro #nhổn #ga hà nội #lỗi kỹ thuật #giao thông #xây dựng

Bài liên quan

Xã hội

Kịp thời cứu giúp thai phụ gặp tai nạn giao thông ở Đà Nẵng

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an xã Hà Nha (Đà Nẵng) đã dùng xe chuyên dụng chở sản phụ đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 7/8, thông tin Công an xã Hà Nha (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng người dân kịp thời đưa thai phụ gặp tai nạn giao thông đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 06/8, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng trên tuyến đường ĐT609 đoạn qua thôn Đông Lâm, Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Hà Nha phát hiện một vụ tai nạn giao thông tự gây. Nạn nhân là chị H. T. Th., trú tại Phú Hương (xã Hà Nha) đang mang thai tháng thứ 7.

Xem chi tiết

Xã hội

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội chính thức thông tin về hiện tượng bùn trào

Tại khu vực trong ngõ Núi Trúc đã xảy ra hiện tượng hỗn hợp bùn và nước trào lên mặt đất trong quá trình khoan hầm TBM số 2 của Gói thầu CP03.

Chiều 6/8, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) chính thức thông tin về hiện tượng hỗn hợp bùn trào lên mặt đất xảy ra rạng sáng cùng ngày tại khu vực ngõ Núi Trúc trong quá trình thi công bằng máy khoan TBM số 2 (Tunnel Boring Machine) thuộc đoạn ngầm Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

528328775-1186292550203770-1804591911279804203-n.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Tin mới vụ người đàn ông rút chìa khoá xe khách trên vành đai 3

Anh S cho rằng tài xế xe khách cố tình không hợp tác, nhường đường nên đã lên cabin xe khách cãi vã và rút chìa khóa rồi bỏ đi.

Ngày 5/8, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp Công an phường Thanh Liệt khẩn trương xác minh vụ việc liên quan đến đối tượng có hành vi rút chìa khoá xe khách khiến nhiều hành khách bị "phơi nóng".

Bước đầu kết quả xác minh cho thấy, người đàn ông có hành vi rút chìa khóa xe khách là anh B.T.S (SN 1977, trú tại tỉnh Thanh Hóa) và đã mời anh S đến cơ quan Công an làm việc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới