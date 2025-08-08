Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội có 218 lỗi kỹ thuật chưa được khắc phục

Sau gần một năm vận hành, đơn vị khai thác đoạn trên cao đã thống kê được 218 lỗi kỹ thuật chưa được khắc phục.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) vừa có văn bản gửi Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB Hà Nội), đề nghị khẩn trương khắc phục các lỗi kỹ thuật còn tồn tại trên tuyến đường sắt đô thị số 3.1, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Theo Hanoi Metro, tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đã chính thức vận hành thương mại từ ngày 8/8/2024, sau khi được Hội đồng kiểm tra Nhà nước chấp thuận nghiệm thu có điều kiện.

Tuy nhiên, tại thời điểm bàn giao, dự án vẫn còn một số tồn tại ở các gói thầu như CP01, CP05... cần tiếp tục hoàn thiện để đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao dứt điểm cho đơn vị khai thác.

Đáng chú ý, sau gần một năm vận hành, đơn vị khai thác đoạn trên cao đã thống kê được 218 lỗi kỹ thuật chưa được khắc phục, liên quan đến hạng mục công trình, hệ thống trang thiết bị tại 8 nhà ga trên cao và khu depot.

Các lỗi này bao gồm: Hệ thống đèn biển báo cho người khuyết tật không hoạt động, đèn chiếu sáng ke ga bị tắt, mái che bị dột khi mưa lớn, khu vực bãi chứa tàu depot thiếu sáng, một số máy bán vé tự động bị lỗi…

Do thời điểm kết thúc bảo hành đang đến gần, Hanoi Metro yêu cầu MRB Hà Nội phối hợp với tư vấn Systra và các nhà thầu thi công rà soát, hoàn thiện toàn bộ các hạng mục chưa hoàn thành theo hợp đồng và tổ chức nghiệm thu, bàn giao trước ngày 30/8/2025.

Đồng thời, xử lý dứt điểm các lỗi tồn tại đã được Hội đồng kiểm tra Nhà nước nêu, cũng như các lỗi được phát hiện trước thời điểm dự án được bàn giao cho đơn vị vận hành.

Theo MRB Hà Nội, hơn 200 lỗi kỹ thuật là các lỗi nhỏ, không ảnh hưởng đến an toàn vận hành chạy tàu.

MRB Hà Nội và các nhà thầu sẽ khẩn trương khắc phục toàn bộ tồn tại trong thời gian bảo hành để đảm bảo mỹ quan, chất lượng công trình và quá trình vận hành an toàn, hiệu quả.