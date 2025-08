15 bị cáo trong vụ án Hậu "pháo" nộp đơn kháng cáo

Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tòng Thị Ngọc, SN 1981, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La (nguyên cán bộ Trạm Y tế phường Chiềng Lề) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

