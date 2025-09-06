Đầu độc con gái tử vong, người đàn ông lĩnh 9 năm tù giam

Ngày 6/9, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Hà Văn Đánh (SN 1996, trú thôn An Hạ, phường Mỹ Thượng, TP. Huế).

Theo cáo trạng, do cuộc sống gia đình khó khăn, vợ làm công nhân với đồng lương ít ỏi, trong khi con gái là cháu H.N.T.T. (SN 22/02/2024) mắc bệnh tim bẩm sinh và hội chứng Down, chi phí điều trị tốn kém nên Đánh rơi vào trạng thái bế tắc, trầm cảm.

Khoảng 10h30 ngày 4/9/2024, Đánh ghé tiệm thuốc tây mua hai vỉ thuốc ngủ Fairy in sleep, mỗi vỉ 5 viên, với mục đích tự tử.

Trở về nhà, Đánh thấy chỉ có cháu H.N.T.T. và bà Trần Thị Hối (SN 1964, người được thuê chăm sóc cháu T.) ở nhà nên bảo bà Hối về để mình tự chăm con.

Hà Văn Đánh tại phiên toà.

Sau khi bà Hối rời đi, Đánh uống toàn bộ số thuốc ngủ vừa mua, nhưng một lúc sau không thấy có tác dụng. Trong cơn tuyệt vọng, Đánh vào bếp lấy thuốc diệt chuột hiệu Racumin 0.75 TP (được mua trước đó để diệt chuột) pha với nước rồi uống.

Lúc này, Đánh nghĩ đến tình cảnh gia đình sau khi mình chết, không ai lo được chi phí điều trị và chăm sóc cho cháu H.N.T.T. Từ suy nghĩ tiêu cực đó, Đánh nảy sinh ý định cho con gái chết cùng mình để “giải thoát” cho cả hai.

Đánh vào bếp pha sữa, sau đó lấy số thuốc diệt chuột Racumin còn lại đổ vào bình sữa. Cháu H.N.T.T. được Đánh cho uống bình sữa này, rồi Đánh rửa sạch bình, đặt con nằm cạnh mình và chờ cả hai cùng chết.

Đến khoảng 14h cùng ngày, ông Hà Chu và bà Trần Thị Liên (bố mẹ ruột của Đánh) đi làm về phát hiện con trai và cháu nội có biểu hiện bất thường nên hô hoán hàng xóm đưa cả hai đi cấp cứu.

Hậu quả, cháu H.N.T.T. tử vong do ngộ độc thuốc diệt chuột, còn Đánh được cứu sống và đến ngày 15/11/2024 thì xuất viện.

Tại phiên tòa, bị cáo Hà Văn Đánh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự hối hận, vì do bế tắc kinh tế, áp lực tâm lý nên mới dẫn đến hành vi tàn nhẫn này.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Văn Đánh 9 năm tù giam về tội giết người.

