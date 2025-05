Tuyên án 35 bị cáo trong đường dây "tín dụng đen" ở Đà Nẵng

Sơn La: Khởi tố 2 đối tượng cho vay lãi nặng gần 200%/năm Hai đối tượng Đỗ Xuân Thuận và Nguyễn Văn Nhân cho vay lãi tới 176%/năm và 182,5%/năm thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Ngày 6/1, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã khởi tố 2 vụ án, 2 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại huyện Yên Châu. Theo đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố Đỗ Xuân Thuận (SN 1974, trú bản Yên Thi, xã Lóng Phiêng) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.