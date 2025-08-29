Hà Nội

Tượng hiệp sĩ trong vỏ ốc sên gây sốc, meme Trung Cổ có thật?

Kho tri thức

Tượng hiệp sĩ trong vỏ ốc sên gây sốc, meme Trung Cổ có thật?

Hình ảnh hiệp sĩ bước ra từ vỏ ốc sên xuất hiện trong nhiều bản thảo thời Trung Cổ. Điều này khiến cộng đồng tò mò: phải chăng là “meme đầu tiên”?

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Trên cánh đồng ở Pontefract- một thị trấn lịch sử ở Thành phố Wakefield, Tây Yorkshire, nước Anh, một người dò tìm kim loại bất ngờ tìm thấy một vật thể kim loại độc đáo. Ảnh: @Bảo tàng Vương Quốc Anh.
Ngay lập tức, người dò tìm kim loại này trình báo sự việc lên Bảo tàng Vương Quốc Anh. Ảnh: @Bảo tàng Vương Quốc Anh.
Kết quả thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một bức tượng bạc nguyên chất mạ đồng ước tính có niên đại khoảng từ năm 1.200 đến 1.350 Sau Công Nguyên, tượng mô tả một hiệp sỹ đang chấp tay cầu nguyện, bước ra từ vỏ ốc sên. Ảnh: @Bảo tàng Vương Quốc Anh.
Điều kỳ lạ là tượng ốc sên này cũng nằm trên thân của một con vật bốn chân có thể là một con dê hay một con bò đang nằm sát xuống mặt đất. Ảnh: @Bảo tàng Vương Quốc Anh.
Bức tượng này ám chỉ châm biếm theo phong cách monde renversé (thế giới đảo lộn); tức là, con ốc sên nhỏ bé, yếu ớt, chậm chạp đối lập với một hiệp sĩ dũng cảm bước ra từ vỏ ốc. Ảnh: @Bảo tàng Vương Quốc Anh.
