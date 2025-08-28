Phát hiện lăng mộ La Mã được bảo quản tốt, lộ bí mật khó tin

Các nhà khảo cổ học của Pháp đã khai quật được một lăng mộ La Mã tại Saint-Romain-en-Gal. Lăng mộ được bảo quản khá tốt hé lộ bí mật khó tin.
Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) chính thức giới thiệu mẫu SUV thuần điện EQB 250+ 2025 bản Facelift với nhiều cải tiến tinh tế, đi kèm giá bán 2,309 tỷ đồng.
Chiếc bình 2.300 năm tuổi từ Hy Lạp chứa xương của một con gà bị chặt thành nhiều mảnh được sử dụng như lời nguyền thư yểm tập thể.
Grandidierite là một trong những khoáng vật hiếm và đẹp nhất thế giới, sở hữu màu sắc độc đáo cùng giá trị cao trong giới sưu tầm đá quý.
Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) chính thức giới thiệu mẫu SUV thuần điện EQB 250+ 2025 bản Facelift với nhiều cải tiến tinh tế, đi kèm giá bán 2,309 tỷ đồng.
Chiếc SUV bán chạy thứ hai trong dòng sản phẩm của Volkswagen là T-Roc được bổ sung tuỳ chọn động cơ full hybrid, kiểu dáng đẹp hơn và công nghệ thông minh hơn.
Mẫu xe môtô Honda GB350C mang phong cách hoài cổ vừa được ra mắt bản nâng cấp với tông màu mới, mang vẻ đẹp cá tính và thẩm mỹ cao.
Huyền Lizzie đăng tải bộ ảnh áo dài đỏ đẹp rực rỡ. Diva Hồng Nhung tự hào diện lại chiếc đầm đỏ cũ cách đây gần 30 năm.
Một chiếc Range Rover HSE từng được người dùng mua với giá gần 10 tỷ đồng, nay được chào bán chỉ với giá 430 triệu - ngang xe cỏ trên sàn ôtô cũ Hà Nội.
Nữ ca sĩ Phương Trinh Jolie dành lời ngọt ngào cho Lý Bình nhân dịp nam diễn viên bước sang tuổi 34.
Tối 27/8, buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 đã diễn ra hoành tráng với những khoảnh khắc sống động, tuyệt đẹp.
Đỗ Nhật Hoàng, Lâm Thanh Nhã, Hứa Vĩ Văn... góp mặt trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành ngày 27/8.
Nếu quá nhàm chán với thiết kế dạng thanh, đây có lẽ là chiếc smartphone bạn thích. Nó còn có thể biến hình thành một chiếc Blackberry hoài cổ trong 1 nốt nhạc.
Washington đã phê duyệt việc chuyển giao hơn 3.000 tên lửa tấn công tầm xa (ERAM) cho Ukraine, mở ra cơ hội thay đổi cán cân chiến trường.
Đôi giày bằng đồng mạ vàng được phát hiện tại ngôi mộ triều đại Silla, Hàn Quốc gây ngạc nhiên giới khảo cổ học vì công dụng thực sự của nó.
Rùa núi vàng (Indotestudo elongata) là một loài rùa cạn quý hiếm, mang nhiều đặc điểm sinh học và văn hóa thú vị ít người biết đến.
VinFast chính thức bàn giao lô xe đặc biệt - Lạc Hồng 900 LX phục vụ nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) cho Bộ Ngoại giao
Sau tháng 7 âm nhiều trắc trở, ba con giáp này sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim, tài lộc dồi dào, sự nghiệp hanh thông, tình duyên rực rỡ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tý hạnh phúc, trong khi tuổi Sửu có thể vì phút bốc đồng mà có hành động tổn thương người khác.
Trong nhà vườn 3.000m2 tại TP HCM, Việt Trinh trồng bạt ngàn rau xanh, hoa nở quanh năm....
Trận Delium năm 424 TCN là một trong những cuộc đụng độ quan trọng trong Chiến tranh Peloponnesus, nơi Athens và Boeotia đối đầu quyết liệt để giành ưu thế.
Các nhà nghiên cứu đã xác định được niên đại của hộp sọ bí ẩn trên măng đá tại hang động Petralona ở Hy Lạp là 300.000 năm tuổi và hé lộ bí mật bất ngờ.