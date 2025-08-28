Hà Nội

Phát hiện lăng mộ La Mã được bảo quản tốt, lộ bí mật khó tin

Các nhà khảo cổ học của Pháp đã khai quật được một lăng mộ La Mã tại Saint-Romain-en-Gal. Lăng mộ được bảo quản khá tốt hé lộ bí mật khó tin.

Tâm Anh (theo Ancient origins)
Trong cuộc khai quật tại Saint-Romain-en-Gal gần Lyon, các nhà khảo cổ học của Pháp đã phát hiện một lăng mộ La Mã được bảo quản khá tốt. Đây là một trong 18 lăng mộ tumulus được phát hiện ở Pháp và là công trình hình tròn duy nhất được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn như vậy. Ảnh: Ancient origins.
Được xây dựng vào khoảng năm 50 sau Công nguyên với đường kính bên trong là 15m và ban đầu cao hơn 6m, lăng mộ này được xây dựng mô phỏng theo lăng mộ Augustus nổi tiếng ở Rome. Điều này cho thấy người được chôn cất trong lăng mộ thuộc tầng lớp quý tộc có địa vị chính trị trong xã hội La Mã. Ảnh: Julien Bourreau/Musee Gallo-Romain.
Nhóm nghiên cứu do nhà khảo cổ học Giulia Ciucci dẫn đầu đã có khám phá đáng chú ý về lăng mộ cổ xưa và cung cấp những hiểu biết chưa từng có về hệ thống phân cấp xã hội của người Gaul thuộc La Mã và ảnh hưởng của đế quốc ở đông nam nước Pháp. Ảnh: Gachepi/CC BY-SA 3.0.
Vị trí chiến lược của lăng mộ gần thuộc địa Vienna của đế chế La Mã đảm bảo tầm nhìn tối đa cho những người đến bằng đường sông hoặc đường bộ, nhấn mạnh sự hiện diện liên tục của người đã khuất trong thế giới của người sống ngay cả sau khi mất. Ảnh: thehistoryblog.
Phong cách kiến ​​trúc của lăng mộ phản ánh mong muốn tưởng nhớ vĩnh cửu của giới tinh hoa La Mã và thể hiện ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa La Mã đối với tầng lớp quý tộc trên khắp xứ Gaul. Ảnh: arkeonews.
Cũng trong cuộc khai quật này, các chuyên gia khảo cổ còn phát hiện 3 cửa hàng có niên đại từ thế kỷ 1 - 2 sau Công nguyên. Những cửa hàng này là một phần của khu phức hợp lớn hơn. Ảnh: Julien Bourreau / Musée Gallo-Romain of Saint-Romain-en-Gal.
Khu phức hợp này ban đầu được xác định vào năm 1989 - 1990, bao gồm ít nhất 8 cửa hàng. Việc phát hiện ra những công trình thương mại cổ đại này cung cấp những hiểu biết quý giá về đời sống kinh tế thường nhật tại các trung tâm đô thị của La Mã ở Gaul. Ảnh: Mateusz Przeklasa / Ancient History Magazine (CC BY-NC-SA).
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
