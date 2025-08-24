Túi hàng hiệu gần 30 triệu đồng gây tranh cãi vì nhàu như túi nylon

Nhìn bên ngoài không khác túi nylon trong siêu thị nhưng chiếc túi tote mới của Balenciaga có giá lên tới gần 30 triệu đồng.

Mới đây, thương hiệu thời trang cao cấp Balenciaga gây bão dư luận với chiếc túi xách mới trông giống hệt một chiếc túi nhựa nylon nhàu nhĩ thường thấy ở siêu thị hay cửa hàng tiện lợi, nhưng đi kèm mức giá “khủng” 775 bảng Anh (tương đương 27,5 triệu đồng).

Chiếc túi hàng hiệu nhìn như túi nylon. Ảnh: Trend Hunter

Dù mang dáng vẻ bình dân nhưng chiếc túi tote được chế tác từ chất liệu cao cấp như polyamide và Dyneema - loại sợi được quảng cáo “cứng hơn thép”. Túi có thể gấp gọn, chứa tối đa 10kg, in logo Balenciaga cùng danh sách địa chỉ cửa hàng ở Paris.

Đặc biệt, nhà mốt còn tạo nếp nhăn “giả cũ” để trông như đã qua sử dụng ngay từ trong hộp. Túi tote này phù hợp với những tín đồ thời trang cuồng nhiệt, yêu thích sự độc đáo và táo bạo.

Nếu đặt hàng hôm nay, sản phẩm sẽ được giao vào ngày 21/10.

Balenciaga, được Cristóbal Balenciaga thành lập tại Tây Ban Nha năm 1919, nổi tiếng với các dòng sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách và phụ kiện xa xỉ.

Đây không phải lần đầu tiên Balenciaga gây tranh cãi vì các sản phẩm hàng hiệu. Balenciaga từng gây tranh cãi với các sản phẩm như túi Chips Bag làm từ da bê bóng đỏ, phần cứng bạc cổ điển, giống gói khoai tây chiên cay, được bán với giá 1.450 bảng Anh, hay đôi giày Puma Speedcat hợp tác với Puma, mang phong cách “cũ kỹ” với dấu hiệu bong tróc và giả bẩn, giá 520 bảng Anh – gấp 10 lần đôi Puma Speedcat gốc (55 bảng Anh).

Thậm chí, Trash Pouch - chiếc túi trông hệt túi đựng rác, làm từ da bê và có giá 1.790 USD (tương đương hơn 47 triệu đồng).