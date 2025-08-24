Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Túi hàng hiệu gần 30 triệu đồng gây tranh cãi vì nhàu như túi nylon

Nhìn bên ngoài không khác túi nylon trong siêu thị nhưng chiếc túi tote mới của Balenciaga có giá lên tới gần 30 triệu đồng. 

Hoàng Minh (theo Trend Hunter)

Mới đây, thương hiệu thời trang cao cấp Balenciaga gây bão dư luận với chiếc túi xách mới trông giống hệt một chiếc túi nhựa nylon nhàu nhĩ thường thấy ở siêu thị hay cửa hàng tiện lợi, nhưng đi kèm mức giá “khủng” 775 bảng Anh (tương đương 27,5 triệu đồng).

tui-hanghieu.jpg
Chiếc túi hàng hiệu nhìn như túi nylon. Ảnh: Trend Hunter

Dù mang dáng vẻ bình dân nhưng chiếc túi tote được chế tác từ chất liệu cao cấp như polyamide và Dyneema - loại sợi được quảng cáo “cứng hơn thép”. Túi có thể gấp gọn, chứa tối đa 10kg, in logo Balenciaga cùng danh sách địa chỉ cửa hàng ở Paris.

Đặc biệt, nhà mốt còn tạo nếp nhăn “giả cũ” để trông như đã qua sử dụng ngay từ trong hộp. Túi tote này phù hợp với những tín đồ thời trang cuồng nhiệt, yêu thích sự độc đáo và táo bạo.

Nếu đặt hàng hôm nay, sản phẩm sẽ được giao vào ngày 21/10.

Balenciaga, được Cristóbal Balenciaga thành lập tại Tây Ban Nha năm 1919, nổi tiếng với các dòng sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách và phụ kiện xa xỉ.

Đây không phải lần đầu tiên Balenciaga gây tranh cãi vì các sản phẩm hàng hiệu. Balenciaga từng gây tranh cãi với các sản phẩm như túi Chips Bag làm từ da bê bóng đỏ, phần cứng bạc cổ điển, giống gói khoai tây chiên cay, được bán với giá 1.450 bảng Anh, hay đôi giày Puma Speedcat hợp tác với Puma, mang phong cách “cũ kỹ” với dấu hiệu bong tróc và giả bẩn, giá 520 bảng Anh – gấp 10 lần đôi Puma Speedcat gốc (55 bảng Anh).

Thậm chí, Trash Pouch - chiếc túi trông hệt túi đựng rác, làm từ da bê và có giá 1.790 USD (tương đương hơn 47 triệu đồng).

#túi hàng hiệu giá cao #Balenciaga #túi nylon giả cổ #túi tote cao cấp #thời trang xa xỉ #xu hướng thời trang độc đáo

Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện 450 đồng hồ giả nhãn hiệu Rolex giá hàng chục tỷ

Một container chứa lượng lớn hàng hóa giả nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hàng chục tỷ đồng, vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tại Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh.

videoframe-20312.png

Ngày 19/6, Cục Hải quan cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện một xe container chở lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt 2 cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu

Với hành vi bày bán hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Rolex, Hermès, Chanel, 2 cơ sở kinh doanh ở thành phố Đà Nẵng bị xử phạt gần 150 triệu đồng.

Ngày 10/6, thông tin từ UBND TP Đà Nẵng xác nhận, đơn vị này vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với các cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, theo đề nghị của Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Đà Nẵng.

Cụ thể, hộ kinh doanh 99% Đà Nẵng (đường Trần Phú, quận Hải Châu) bị phạt 45 triệu đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với tổng giá trị được xác định tại thời điểm kiểm tra là hơn 46,4 triệu đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Xưởng sản xuất, cửa hàng đóng cửa - dấu hiệu gian dối?

Hiện tượng đóng cửa không kinh doanh, nhiều nơi phi tang hàng hóa... cho thấy những người kinh doanh có yếu tố gian lận đang trong trạng thái lo lắng, bất an.

Thời gian gần đây, nhiều tuyến phố kinh doanh sầm uất của Hà Nội như phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Lương Văn Can...diễn ra cảnh tượng nhiều cơ sở kinh doanh tạm đóng cửa. Không chỉ các cửa hàng kinh doanh, nhiều xưởng sản xuất thực phẩm, sữa…cũng tạm dừng hoạt động. Việc này được cho là để đối phó với chính sách thuế mới và đợt kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại.

89999.jpg
Nhiều cửa hàng kinh doanh đóng cửa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

5 gia tộc giàu nhất thế giới

5 gia tộc giàu nhất thế giới

Nhà Walton đứng vị trí dẫn đầu trong danh sách gia tộc giàu nhất thế giới với nhiều thành viên đều có tài sản trên 100 tỷ USD.

Giá xăng hôm nay 27/5: Tăng nhẹ?

Giá xăng hôm nay 21/8: Tăng nhẹ?

Giá xăng 21/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.