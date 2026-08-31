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Xã hội

Cục CSGT: Nhiều xe xi-nhan, nháy đèn... xin vượt nhưng không được nhường

Theo Cục CSGT, nhiều trường hợp xe xin vượt xi-nhan, bấm còi, nháy đèn nhưng xe trước vẫn không nhường đường mặc dù đủ điều kiện. 

Thiên Tuấn

Ngày 30/8, qua khảo sát của Cục CSGT cho thấy, trung bình 10 lái xe thì có 9 người không hiểu và thực hiện sai cách nhường đường khi có xe xin vượt.

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Một vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Cục CSGT.

Cục CSGT lấy ví dụ, có trường hợp thấy xe xin vượt, mặc dù đủ điều kiện cho vượt nhưng rất hiếm khi họ xi-nhan sang phải, rồi đánh lái chuyển hướng xe sang phải để nhường đường.

Thậm chí nhiều trường hợp xe xin vượt xi-nhan, bấm còi, nháy đèn nhưng xe trước vẫn không nhường mặc dù đủ điều kiện nhường đường. Hậu quả là xe xin vượt phải mượn làn đường ngược chiều để vượt, gây nguy hiểm và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao.

Nhiều người vẫn đổ lỗi cho hạ tầng (một chiều đường chỉ có một hoặc hai làn đường), nên không thể nhường đường cho xe xin vượt. Tuy nhiên, Cục CSGT nhận thấy, đây là ý thức, là thói quen xấu đã “cố hữu” trong tư duy, đạo đức lái xe, cần phải thay đổi.

Vẫn theo Cục CSGT, việc giữ khoảng cách an toàn trên đường gắn với tốc độ theo quy định đã có hiệu lực gần 20 năm nay, tuy nhiên do không có điều kiện để xử lý đã tạo ra sự “nhờn luật”. Tài xế coi việc bám sát đuôi xe liền trước là cách đi đúng, đi cho nhanh, không màng đến hiểm họa tai nạn giao thông.

Trong thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục xử lý để tạo thói quen tốt, an toàn hơn khi tham gia giao thông đối với các hành vi: Không nhường đường cho xe xin vượt nếu đủ điều kiện; Không giữ khoảng cách an toàn; Điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về làn đường bên phải chiều đi của mình... và những hành vi vi phạm nguy hiểm khác.

Đồng thời, lực lượng CSGT đang triển khai trong toàn quốc “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho người đi xe mô tô, xe gắn máy” để xây dựng được ý thức đạo đức và thói quen tốt an toàn khi tham gia giao thông cho người đã có giấy phép lái xe mô tô và người điều khiển xe gắn máy.

Mời quý độc giả xem video: Xích lô điện tung hoành phố cổ Hà Nội.
#CSGT #giao thông #tai nạn #nhường đường #vi phạm giao thông

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