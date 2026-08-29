Sun Group đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây

Ngày 28/8/2026, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi công và khánh thành các dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó tiêu điểm là Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

Với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 30.151 tỷ đồng, dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) do Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời (thành viên Tập đoàn Sun Group) thực hiện. Sự kiện đánh dấu mốc khởi đầu cho cuộc tái thiết không gian mang tính lịch sử, góp phần đánh thức tiềm năng kinh tế - văn hóa và định hình diện mạo thủ đô trong tầm nhìn quy hoạch 100 năm, để Hồ Tây trở thành “trái tim” kinh tế, văn hóa, du lịch, đối ngoại cho các sự kiện trọng đại của Hà Nội.

Ông Trần Minh Sơn, Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Minh Sơn, Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết, Hồ Tây là di sản của Hà Nội nhưng trước nay chưa có dự án xứng tầm để cải tạo cảnh quan và phát huy giá trị.

“Sun Group cam kết thực hiện đúng sự chỉ đạo của thành phố, đưa Hồ tây thành điểm đến du lịch giàu bản sắc, để người dân Hà Nội và du khách có thể tiếp cận, trải nghiệm và thụ hưởng trọn vẹn hơn những giá trị cảnh quan, văn hóa đặc sắc tại đây”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group khẳng định.

Trên quy mô nghiên cứu khoảng 567,75 ha, dự án giữ nguyên hiện trạng 520,90 ha mặt nước Hồ Tây, diện tích đất khoảng 46,85 ha (đã bao gồm các hồ nhỏ) và tập trung chỉnh trang, cải tạo đồng bộ hệ thống giao thông, cảnh quan, công viên cây xanh, không gian sinh hoạt công cộng, đầu tư các hoạt động văn hóa, giải trí.

Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ là một trong 17 dự án hạ tầng tiêu biểu được Hà Nội khởi công, khánh thành dịp 2.9

Dựa trên triết lý bảo tồn và phát huy các lớp giá trị văn hóa Thăng Long, dự án phát triển theo ý tưởng chủ đạo “Re-hug the Lake” (vòng tay trở lại với hồ) nhằm tạo nên vòng tròn kết nối đa điểm chạm, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái mặt nước, từ đó khiến vẻ đẹp di sản Hồ Tây sống động hơn trong đời sống đương đại.

Trọng tâm của dự án là hợp phần cải tạo tuyến đường ven Hồ Tây với tổng chiều dài khoảng 13,5 km, tạo trục kết nối liên tục bao quanh mặt hồ qua các tuyến đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Vệ Hồ, Nhật Chiêu và một phần Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An. Việc mở rộng đường được nghiên cứu cẩn trọng, kỹ lưỡng để không xâm lấn khu dân cư hiện hữu, áp dụng giải pháp cầu cạn kết hợp sàn cảnh quan và cầu đi bộ vươn ra mặt hồ, tạo thêm không gian ngắm cảnh, dạo bộ mà vẫn giữ được trọn vẹn đường nét uốn lượn đặc trưng của Hồ Tây.

Đi cùng với đó là kế hoạch hình thành hành lang xanh “Greenway”, kết nối xuyên suốt các quảng trường, cầu cảnh quan, công viên, di tích, làng cổ, nhà khách Trung ương Đảng, Nhà hát Opera Hà Nội.

Một bước chuyển quan trọng của dự án là coi mặt nước Hồ Tây như một không gian hoạt động, không chỉ là cảnh quan nền. Do vậy, dự án mở rộng phương thức tiếp cận thủy - bộ, khai thác hiệu quả không gian mặt nước thông qua hệ thống bến thủy được đầu tư mới. Việc kiểm soát, xử lý nước thải được giám sát chặt chẽ nhằm bảo vệ chất lượng nguồn nước, trả lại vẻ đẹp trong lành cho “mặt gương Tây Hồ”.

Người dân, du khách cũng sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí mới theo tinh thần “Living Heritage” – Di sản sống. Những giá trị văn hóa của Hồ Tây, từ làng nghề, lễ hội, ẩm thực đến ký ức cộng đồng sẽ được đánh thức và kể lại bằng ngôn ngữ đương đại thông qua các chương trình nghệ thuật, các buổi triển lãm, trình diễn pháo hoa, âm nhạc, nhạc nước, trình diễn ánh sáng vào những dịp đặc biệt của thủ đô. Qua đó, di sản không chỉ được bảo tồn mà tiếp tục hiện diện sống động trong đời sống hiện đại, tạo sức hút mới cho du lịch, đồng thời thúc đẩy kinh tế đêm và công nghiệp văn hóa của thủ đô.

Các công viên hoa sẽ mở thêm không gian công cộng, gắn kết với giá trị văn hóa lịch sử của Hồ Tây.

Tích hợp hạ tầng đồng bộ cùng hệ sinh thái văn hóa - giải trí - sự kiện đa tầng, Hồ Tây được kỳ vọng trở thành tâm điểm của du lịch, kinh tế đêm và kinh tế sáng tạo, chuyển hóa những giá trị cảnh quan, di sản thành động lực phát triển mới cho thủ đô.

Đặt trong Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 331/KH-UBND, Nghị quyết 15-NQ/TW, Quy hoạch thủ đô Hà Nội đến năm 2065 và Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Hồ Tây và vùng phụ cận, khu vực Hồ Tây được định vị là hạt nhân của chiến lược tái cấu trúc đô thị lõi lịch sử.

Trong định hướng chuyển dịch cấu trúc phát triển đô thị vùng trung tâm theo mô hình xanh bền vững kết hợp bảo tồn di sản, Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ chính là bước đi tiên phong, từng bước tái định vị toàn bộ vùng không gian di sản thành cực tăng trưởng mới về kinh tế dịch vụ, du lịch chất lượng cao và công nghiệp văn hóa.

Đặc biệt, dự án đóng vai trò đầu mối kết nối trực tiếp hai trục không gian phát triển chiến lược mang tầm nhìn thế kỷ: Trục hướng tâm phát triển đô thị sáng tạo Hồ Tây - Cổ Loa - Sân bay Gia Bình mở ra hướng ngoại giao, kinh tế mới phía Đông Bắc; và Trục Đại lộ Thăng Long/Hồ Tây - Ba Vì đóng vai trò là trục động lực kinh tế tri thức, kết nối hai vùng văn hóa tâm điểm Thăng Long - Xứ Đoài. Song hành cùng khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây được định hình trở thành Trung tâm du lịch thủ đô, là một trong bốn động lực phát triển du lịch cốt lõi đưa Hà Nội vươn tầm thành điểm đến văn hóa danh tiếng của khu vực và thế giới.

Dự án góp phần đưa Hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo bền vững.

Dự án được kỳ vọng là bệ phóng chiến lược đưa Hồ Tây bước vào kỷ nguyên phát triển rực rỡ nhất, nơi các giá trị di sản nghìn năm hòa quyện cùng nhịp thở thời đại, biến Hà Nội thành điểm đến văn hóa quốc tế và một siêu đô thị hiện đại. Việc đồng hành cùng UBND Thành phố Hà Nội tại Dự án cải tạo khu vực Hồ Tây tiếp tục khẳng định cam kết bền vững của Sun Group trên hành trình “làm đẹp vùng đất thủ đô”.