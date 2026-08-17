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Doanh nghiệp

Chương trình khách hàng thân thiết của Sun Group cán mốc 100.000 thành viên sau hơn 2 tháng

Ngày 14/8, chỉ sau hơn 2 tháng chính thức ra mắt, Sun Signature, chương trình khách hàng thân thiết của Sun Group đã cán mốc 100.000 hội viên.

PV

Cột mốc ấn tượng này cho thấy sức hấp dẫn từ một tấm thẻ với quyền năng tích hợp quyền lợi và ưu đãi từ một hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm đa dạng mà hiếm có chương trình khách hàng thân thiết nào có đủ tiềm lực để sở hữu.

Một tấm thẻ, vạn đặc quyền

Anh Hoàng Minh, một khách hàng thường xuyên bay đến Phú Quốc công tác, đã đăng ký chương trình Sun Signature khi bay với Sun PhuQuoc Airways. Từ hạng Member, sau lần mua vé đầu tiên, tài khoản của anh được nâng lên Silver.

Những chuyến bay cùng lúc mang đến cho anh hai loại điểm: điểm xét hạng để tích lũy mở thêm những tầng quyền lợi mới; còn điểm thưởng Sun Point để quy đổi thành các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi trong hệ sinh thái Sun Group. Với 1 Sun Point tương ứng 300 đồng, số điểm tích được anh dùng để có thể quy đổi thành vé máy bay Sun PhuQuoc Airways. Anh còn được sử dụng số điểm thưởng đó như một phương thức thanh toán trực tiếp tại hơn 1600 điểm trên toàn quốc thông qua mã QR trên ứng dụng NCB iziMobile.

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Giao diện tài khoản Sun Signature trên ứng dụng Sun PhuQuoc Airways

Tôi thường dùng Sun Point để thanh toán dịch vụ tại các điểm có áp dụng khi đi công tác tại Phú Quốc, chẳng hạn như mua bánh Eric Kasyer, thực sự rất tiện lợi. Có lần đặt vé cho chuyến công tác tiếp theo, số điểm trong tài khoản chưa đủ để đổi toàn bộ vé, tôi còn được dùng dịch vụ Cash & Point của chương trình, lấy điểm thanh toán một phần giá vé, phần còn lại trả bằng tiền. Như vậy, điểm tích được từ chuyến trước có thể dùng ngay cho chuyến sau mà không phải chờ đến khi đủ một lượng điểm lớn. Với người bay thường xuyên như tôi, cách này khá linh hoạt và dễ sử dụng,” anh Minh chia sẻ.

Ngay từ Silver, anh Minh đã bắt đầu được hưởng ưu đãi 5% giá vé và tới 20% các dịch vụ phụ trợ của Sun PhuQuoc Airways. Qua những chuyến bay thường xuyên, khi điểm xét hạng chạm mốc 3000, anh được nâng tiếp lên Gold, tiếp cận một loạt tiện ích mới trong hành trình: làm thủ tục tại quầy thương gia hoặc quầy ưu tiên, sử dụng lối ưu tiên tại cửa lên máy bay và thêm một kiện hành lý ký gửi 23 kg.

Tích lũy đủ 6000 điểm xét hạng, anh Minh thăng hạng Platinum. Nếu ở Gold, các đặc quyền chủ yếu giúp hành trình tại sân bay thuận tiện hơn, thì ở cấp độ mới, trải nghiệm được nâng thêm một nấc với phòng chờ Thương gia dành cho chính chủ và 1 khách đi kèm, xe đưa đón hạng thương gia tại sân bay khởi hành, bên cạnh các quyền lợi ưu tiên đã có. Nếu tiếp tục chạm mốc Infinity, hạng cao nhất của Sun Signature, những đặc quyền sẽ được mở rộng “kịch trần”, nổi bật là quyền sử dụng phòng chờ đẳng cấp của hãng là Sun Executive Lounge cùng tới 5 khách đi kèm.

Càng tiêu càng… có lợi

Đáng chú ý, đặc quyền cũng bắt đầu mở rộng rõ hơn khỏi phạm vi hàng không khi hội viên Platinum được nhận 4 vé mỗi năm tại các tổ hợp vui chơi giải trí Sun World có áp dụng chương trình, ưu đãi 50% dịch vụ Wow Pass - lối đi ưu tiên để tiết kiệm thời gian chờ đợi vào vui chơi; 15% dịch vụ ẩm thực và tới 25% các show diễn đẳng cấp như Kiss of the Sea, Symphony of the Sea.

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Show diễn Kiss of the Sea

Những quyền lợi Platinum tiếp tục theo anh Minh từ chuyến bay, vui chơi tới kỳ nghỉ dưỡng. Lựa chọn New World Phu Quoc Resort thuộc hệ sinh thái Sun Group trong các chuyến công tác và nghỉ dưỡng, anh được hưởng ưu đãi 20% giá villa, 20% dịch vụ F&B và spa, cùng các quyền lợi tại sân tập golf và khu giải trí. Là hội viên Platinum nên anh còn được đặc biệt nhận bộ đồ dùng VIP độc quyền, bên cạnh quyền lợi nhận phòng sớm, trả phòng muộn tùy tình trạng phòng.

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New World Phu Quoc Resort

Sun Signature mang lại giá trị trong nhiều phần của chuyến đi. Trước khi bay tôi có quyền lợi ở sân bay, đến Phú Quốc lại tiếp tục được hưởng ưu đãi khi nghỉ tại resort, ăn uống hay vui chơi. Mỗi quyền lợi riêng lẻ có thể không phải điều quá lớn, nhưng khi cộng lại trong cả một hành trình thì trải nghiệm thuận tiện và giá trị hơn khá nhiều”, anh Minh chia sẻ.

Một điểm khiến anh Minh đặc biệt hứng thú là tài khoản hội viên Platinum của anh còn có thể phục vụ nhu cầu thanh toán trong nước và quốc tế thông qua dòng thẻ đồng thương hiệu NCB Visa Sun Signature. Sau khi đăng ký phát hành thẻ, anh sử dụng chi tiêu được tại hơn 175 triệu điểm chấp nhận Visa trên toàn cầu, đồng thời hưởng các quyền lợi tài chính như hoàn tiền, phí giao dịch ngoại tệ cạnh tranh hay trả góp 0% khi mua vé Sun PhuQuoc Airways theo chính sách từng thời kỳ.

Đây là điểm tôi thấy thực sự tạo được khác biệt so với các chương trình khác. Trước đây, thẻ ngân hàng là để thanh toán, còn tài khoản thành viên là để tích điểm và nhận ưu đãi. Với Sun Signature, hai quyền lợi đó được kết nối với nhau”, anh Minh chia sẻ.

Giống như anh Minh, hàng trăm nghìn hội viên Sun Signature đang từng ngày tích lũy giá trị từ chính những nhu cầu quen thuộc. Điểm thưởng từ trải nghiệm hôm nay có thể được sử dụng cho hành trình tiếp theo; mỗi giao dịch đủ điều kiện lại góp phần nâng hạng để mở thêm những đặc quyền mới, ngày càng trải rộng trong hệ sinh thái.

Chính cách đưa loyalty vào những nhu cầu thực tế, để điểm tích được dễ sử dụng và quyền lợi có thể cảm nhận ngay trong mọi điểm chạm của hành trình, đang giúp Sun Signature nhanh chóng được đón nhận. Chỉ hơn hai tháng sau khi ra mắt, chương trình đã cán mốc 100.000 hội viên.

Và khi hệ sinh thái Sun Group tiếp tục mở rộng, cùng ngày càng nhiều sản phẩm, dịch vụ và đối tác được kết nối, con số 100.000 mới chỉ là điểm khởi đầu. Sun Signature đang hướng tới một cộng đồng hàng triệu hội viên, kiến tạo một chuẩn mực mới cho phong cách sống đặc quyền tại Việt Nam.

Đăng ký dễ dàng: Truy cập website sunsignature.vn hoặc đăng nhập ứng dụng Sun PhuQuoc Airways hoặc NCB để tạo tài khoản hội viên miễn phí.

Cơ chế tích điểm hiện được áp dụng đối với các chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways và khách hàng thương hiệu bất động sản Sun Property. Các danh mục khác sẽ được mở khoá trong thời gian tới.
Danh mục quyền lợi chi tiết được liên tục cập nhật tại: https://sunsignature.vn/vi/quyen-loi-hoi-vien/tich-diem/ Các hạng thẻ đồng thương hiệu NCB Visa Sun Signature gồm: Silver, Gold, Platinum, Infinite và Sun Signature Infinity Private - dòng thẻ siêu cao cấp sở hữu hệ thống đặc quyền và trải nghiệm được cá nhân hóa theo những tiêu chuẩn cao nhất, sẽ sớm được ra mắt trong thời gian tới.

#Chương trình khách hàng thân thiết Sun Signature #Hệ sinh thái dịch vụ và trải nghiệm đa dạng #Chương trình tích điểm và nâng hạng thẻ #Quyền lợi dành cho hội viên cao cấp #Ứng dụng công nghệ thanh toán và ưu đãi

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