Tự mua thuốc trị ong đốt, người phụ nữ 42 tuổi phải nhập viện cấp cứu

Sau khi bị ong đốt, người phụ nữ 42 tuổi tự mua thuốc về uống rồi nhanh chóng sưng nề vùng mặt, phải nhập viện cấp cứu.

Từ vết ong đốt tưởng không nghiêm trọng đến phản vệ

Một vết ong đốt tưởng như không nghiêm trọng nhưng có thể gây phản ứng toàn thân nguy hiểm. Trường hợp một phụ nữ 42 tuổi vừa được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là lời cảnh báo về nguy cơ tự ý dùng thuốc sau khi bị ong đốt.

Theo đó, trước khi vào viện, người bệnh bị ong đốt vào ngón áp út (ngón IV) bàn tay phải. Thay vì đến cơ sở y tế thăm khám, người bệnh tự mua thuốc về uống.

Một thời gian ngắn sau khi sử dụng thuốc, người bệnh xuất hiện tình trạng sưng nề nghiêm trọng vùng mặt. Nhận thấy các triệu chứng bất thường diễn biến nhanh, người bệnh đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị phản vệ do uống thuốc sau khi bị ong đốt, viêm mô tế bào bàn tay phải do nọc ong, kèm một số rối loạn về cân bằng nước - điện giải và chuyển hóa.

Người bệnh được khẩn trương điều trị theo phác đồ chống phản vệ, truyền dịch và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn. Nhờ được cấp cứu kịp thời, tình trạng sức khỏe ổn định và người bệnh đã được xuất viện.

Phản vệ có thể diễn biến rất nhanh

Theo BS Khúc Thị Trang, Khoa Cấp cứu, ong đốt thường gây đau, đỏ và sưng tại vị trí bị đốt. Tuy nhiên, ở một số người, nọc ong có thể kích hoạt phản ứng dị ứng nghiêm trọng.

Đáng lưu ý, người bị ong đốt có thể đồng thời gặp phản ứng với thuốc được sử dụng sau đó. Khi đó, việc xác định nguyên nhân và đánh giá mức độ phản ứng cần được thực hiện bởi nhân viên y tế, thay vì tự điều trị tại nhà.

Phản vệ là một cấp cứu y khoa. Tình trạng này có thể tiến triển nhanh, gây ảnh hưởng đến hô hấp và tuần hoàn, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được nhận biết và xử trí kịp thời.

Sau khi bị ong đốt hoặc sau khi sử dụng thuốc, người dân cần đặc biệt chú ý các biểu hiện như sưng môi, lưỡi, mặt; nổi mẩn, ngứa, mề đay; khó thở, khò khè, tức ngực; đau bụng, nôn ói; chóng mặt, choáng váng, tụt huyết áp hoặc rối loạn ý thức.

Khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế. Không nên tiếp tục tự mua thuốc hoặc sử dụng thêm thuốc khi chưa được đánh giá nguyên nhân và mức độ phản ứng.

Người bệnh bình phục sau điều trị

Không chủ quan sau một vết ong đốt

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ khuyến cáo, khi bị ong đốt, người dân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong để tránh tiếp tục bị đốt. Sau đó, kiểm tra và xử trí vị trí bị đốt phù hợp.

Đặc biệt, không tự ý mua thuốc uống nếu chưa biết rõ thành phần, công dụng và nguy cơ dị ứng. Việc dùng thuốc không đúng chỉ định có thể khiến việc đánh giá nguyên nhân triệu chứng trở nên khó khăn, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phản ứng bất lợi.

Người bị ong đốt cần theo dõi sát các triệu chứng toàn thân. Nếu xuất hiện khó thở, sưng phù mặt, môi hoặc lưỡi, nổi mề đay lan rộng, chóng mặt, nôn ói, lơ mơ hoặc các biểu hiện bất thường khác, cần đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Những người từng có tiền sử dị ứng hoặc phản vệ cũng cần chủ động thông báo đầy đủ cho nhân viên y tế khi thăm khám để được đánh giá và xử trí phù hợp.

BS Đinh Thị Phương Trà (Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ)

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