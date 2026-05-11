Vi phẫu hồi sinh bàn tay bị chấn thương dập nát phức tạp đứt gần rời

Một tai nạn bất ngờ khiến bàn tay phải của người phụ nữ 58 tuổi tại Quảng Ninh gần như bị đứt rời, dập nát nghiêm trọng với nguy cơ hoại tử và phải cắt cụt chi. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật vi phẫu nối chi thể đứt rời chuyên sâu, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã hồi sinh bàn tay cho người bệnh, giữ lại chức năng vận động và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Người bệnh phục hồi sức khỏe tốt sau phẫu thuật.

Dập nát cổ tay do nổ bình khí nén

Theo thông tin khai thác từ người bệnh và gia đình, khoảng 30 phút trước nhập viện, bà B.T.H (58 tuổi, ở xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh) bị tai nạn nổ bình khí nén vào cổ tay phải gây đau dữ dội, mất hoàn toàn vận động bàn tay. Sau sơ cứu ban đầu tại Trung tâm Y tế Quảng Yên, bệnh nhân được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Bãi Cháy điều trị.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận vùng cổ tay phải tổn thương dạng dập nát quanh chu vi cổ tay trên 1 đoạn dài khoảng 10 cm, lộ xương gãy và khớp cổ tay. Bàn tay nhợt lạnh, đầu ngón xẹp, chọc kim không chảy máu – dấu hiệu không có máu nuôi dưỡng, nguy cơ hoại tử bàn tay rất cao.

Kết quả chụp CT và X-quang cho thấy bệnh nhân bị gãy phức tạp nhiều xương cổ tay, trật khớp cổ tay, đứt hoàn toàn 2 bó mạch quay – trụ, tổn thương nặng thần kinh, đứt nhiều gân gấp – duỗi các ngón tay.

Trước tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, các bác sĩ đã khẩn trương hội chẩn và tiến hành ca phẫu thuật vi phẫu cấp cứu với mục tiêu tối ưu là bảo tồn chi thể cho người bệnh.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp của BSCKI Cao Đức Mạnh – Trưởng đơn nguyên Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Khoa Răng hàm mặt; BSCKI Phạm Văn Hùng – Khoa Chấn thương chỉnh hình đã thực hiện đồng thời các phẫu thuật kết hợp xương, vi phẫu ghép nối thần kinh, mạch máu chuyên sâu.

Các phẫu thuật viên đã phối hợp nhịp nhàng cắt lọc tổ chức dập nát, kết hợp và cố định xương cổ tay, vi phẫu ghép nối động mạch quay – trụ bằng đoạn tĩnh mạch hiển lớn lấy từ cẳng chân phải, nối thần kinh trụ, phục hồi hệ thống gân gấp – duỗi các ngón tay và giải phóng khoang cẳng tay nhằm hạn chế nguy cơ chèn ép, hoại tử thứ phát.

Phẫu thuật vi phẫu nối chi thể tại Bệnh viện Bãi Cháy - Ảnh BVCC

Đặc biệt, kỹ thuật vi phẫu nối ghép mạch máu, thần kinh được xem là “chìa khóa” quyết định thành công của ca mổ. Các bác sĩ sử dụng kỹ thuật vi phẫu với chỉ khâu siêu nhỏ để nối mạch máu, tái lập tuần hoàn máu nuôi bàn tay.

Ngay sau khi nối mạch thành công, bàn tay người bệnh dần hồng ấm trở lại, máu lưu thông tốt đến các đầu ngón tay. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy chi thể đã được hồi sinh thành công.

Sau mổ, bệnh nhân được điều trị tích cực, kết hợp chăm sóc liền thương và tập phục hồi chức năng sớm, bàn ngón tay phải đã có cảm giác và có vận động các ngón tay trở lại.

Với những trường hợp chấn thương dập nát phức tạp vùng cổ tay, bàn tay với tổn thương phối hợp gồm xương, mạch máu, thần kinh, gân cơ và phần mềm, đặc biệt với các trường hợp mất hoàn toàn bó mạch nuôi cả 2 bên cổ tay, nếu không được xử trí kịp thời bằng kỹ thuật vi phẫu chuyên sâu, người bệnh có nguy cơ rất cao phải cắt cụt chi do hoại tử không hồi phục.

Hình ảnh tổn thương của bệnh nhân được phục hồi sau phẫu thuật vi phẫu - Ảnh BVCC

Thời gian vàng cấp cứu giúp phục hồi chi thể

BSCKI Cao Đức Mạnh - Trưởng đơn nguyên phẫu thuật thẩm mỹ, Khoa Răng hàm mặt cho biết: “Vi phẫu nối ghép mạch máu, thần kinh trong trồng lại chi thể đứt rời là kỹ thuật chuyên sâu có vai trò đặc biệt quan trọng trong cấp cứu các trường hợp chấn thương dập nát, đứt rời hoặc thiếu máu chi cấp tính.

Thành công của kỹ thuật phụ thuộc rất lớn vào thời gian cấp cứu, khả năng đánh giá tổn thương chính xác và trình độ thao tác vi phẫu trên các cấu trúc mạch máu, thần kinh có kích thước rất nhỏ.

Ưu điểm nổi bật của kỹ thuật vi phẫu nối chi thể là khả năng tái lập tuần hoàn mạch máu nuôi chi thể, phục hồi thần kinh, gân cơ và bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu cũng như chức năng vận động của tay, chân. Nếu trước đây nhiều trường hợp tổn thương nặng buộc phải cắt cụt để tránh hoại tử, nhiễm trùng thì hiện nay, nhờ kỹ thuật vi phẫu nối chi thể, người bệnh có thêm cơ hội giữ lại chi thể và phục hồi chức năng vận động”.

Đối với người bệnh không may gặp chấn thương đứt chi thể, việc giữ lại được bàn tay, cánh tay, chân… mang ý nghĩa lớn về thể chất, tinh thần, tâm lý và chất lượng cuộc sống. Bảo tồn được chi thể sẽ giúp người bệnh hạn chế nguy cơ tàn phế, giảm gánh nặng cho gia đình, sớm trở lại cuộc sống, lao động sau phẫu thuật điều trị và phục hồi chức năng.

“Người dân cần đặc biệt cẩn trọng trong quá trình sử dụng các thiết bị khí nén, máy móc áp lực cao trong lao động và sinh hoạt...

“Thời gian vàng” cấp cứu có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả phẫu thuật điều trị phục hồi chi thể. Vì vậy, khi xảy ra tai nạn chấn thương nghiêm trọng, cần nhanh chóng sơ cứu đúng cách và nhanh chóng chuyển người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng thực hiện vi phẫu để tăng khả năng cứu sống chi thể, hạn chế tối đa nguy cơ hoại tử và cắt cụt”, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo.

