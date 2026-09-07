Truyền thông Nga đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhiều hãng thông tấn, cơ quan truyền thông của Nga tích cực đưa tin về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, sáng ngày 7/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước đến Liên bang Nga từ ngày 7 đến 9/9/2026.

Chuyến thăm thể hiện ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng khi đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga đầu tiên của người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam kể từ năm 1991.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều hãng thông tấn, cơ quan báo chí của Nga.

Đáng chú ý, trước thềm chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS của Liên bang Nga.

Lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng TASS, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định rằng trong tổng thể định hướng chiến lược nhằm đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên phát triển mới, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu, là lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

"Định hướng đó được xây dựng trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống qua nhiều thế hệ, sự tin cậy chính trị đã được thử thách qua thời gian và sự tương đồng về tầm nhìn cho tương lai của hai nước. Do đó, việc phát triển và nâng tầm hơn nữa quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Liên bang Nga trong thời gian tới là lợi ích lâu dài của cả hai nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS của Nga. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhắc lại mối quan hệ gắn bó, thủy chung, tin cậy hiếm có của nhân dân hai nước, được vun đắp không ngừng qua nhiều thế hệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong giai đoạn mới, hai nước chia sẻ nhiều lợi ích tương đồng, tầm nhìn phát triển và nhiều lĩnh vực hợp tác bổ sung lẫn nhau, mục tiêu là không chỉ kế thừa và gìn giữ những thành quả của 75 năm qua, mà còn làm sâu sắc và nâng tầm toàn diện hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga.

"Những lĩnh vực truyền thống như giáo dục - đào tạo, năng lượng, văn hóa, nghệ thuật...là nền móng cần tiếp tục được củng cố và làm mới. Những lĩnh vực mới là định hướng cần được cụ thể hóa bằng các dự án bền vững, lâu dài và chiến lược như hàng hải, đường sắt, vũ trụ, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ số...", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị của lãnh đạo và sự ủng hộ của nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội đàm với Tổng thống Putin vào ngày 9/9

TASS dẫn thông cáo của Điện Kremlin ngày 4/9 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Điện Kremlin vào ngày 9/9/2026.

"Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về hiện trạng và triển vọng phát triển hơn nữa của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt Nam. Cuộc hội đàm sẽ tập trung vào lĩnh vực thương mại, kinh tế, khoa học - giáo dục, giao lưu nhân đạo và hợp tác an ninh - quốc phòng cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực hiện nay", thông cáo cho biết.

TASS ngày 4/9 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại Điện Kremlin vào ngày 9/9. Ảnh chụp màn hình.

Hãng RIA Novosti dẫn nhận định từ các quan chức Chính phủ Nga nêu bật quan điểm cho rằng quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga mang tính chiến lược dài hạn, thể hiện sự coi trọng lẫn nhau và không bị tác động bởi những biến động địa chính trị trên thế giới.

Trước thềm chuyến thăm, báo Komsomolskaya Pravda và Vesti cũng đăng tải bài viết liên quan đến chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.