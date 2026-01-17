'Quật ngã' UAE, U23 Việt Nam hiên ngang vào bán kết

Ngay từ những phút đầu tiên, U23 Việt Nam đã cho thấy sự chủ động và không hề e dè trước đối thủ được đánh giá cao hơn về thể hình và thể lực. Dù U23 UAE là đội giao bóng trước, thế trận sớm được kéo về mức cân bằng. Phút 5, Nguyễn Lê Phát bật cao đánh đầu từ đường chuyền của Khuất Văn Khang, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc, báo hiệu một buổi tối đầy táo bạo của các cầu thủ áo đỏ. Không lâu sau, Nguyễn Thái Sơn thử vận may bằng cú sút xa hơn 35m, cho thấy sự tự tin trong lối chơi.

Ảnh: AFC

U23 UAE cũng sớm đáp trả bằng những pha lên bóng tốc độ. Phút 16, Mansoor Al Menhali đưa được bóng vào lưới U23 Việt Nam nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi chạm tay. Thoát khỏi tình huống nguy hiểm, các học trò HLV Kim Sang-sik càng thi đấu tập trung hơn, đặc biệt ở khu trung tuyến.

Bước ngoặt đầu tiên của trận đấu đến ở phút 34, khi Viktor Lê dính chấn thương và buộc phải rời sân. Nguyễn Đình Bắc được tung vào sân sớm hơn dự kiến và sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Chỉ 5 phút sau, Đình Bắc đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang chuẩn xác để Lê Phát dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Bàn thắng mang đến sự hưng phấn rõ rệt, nhưng cũng kéo theo áp lực lớn từ phía U23 UAE.

Phút 42, tận dụng lợi thế chiều cao, tiền đạo Junior Ndiaye bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1. Đây tiếp tục là lời cảnh báo cho hàng thủ U23 Việt Nam trong các tình huống bóng bổng, nhưng không làm suy giảm tinh thần chiến đấu của đội bóng áo đỏ.

Ảnh: Ted Trần

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình và chơi pressing quyết liệt hơn. Phút 52, Ngọc Mỹ có cơ hội thuận lợi trong vòng cấm nhưng đánh đầu thiếu chính xác. Chỉ hai phút sau, Đình Bắc thoát xuống đối mặt thủ môn UAE song cú dứt điểm lại đi chệch cột dọc. Dẫu vậy, sự nỗ lực ấy cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 62, từ đường chuyền như đặt của Minh Phúc bên cánh phải, Đình Bắc bật cao đánh đầu trong tư thế quay lưng, tạo nên một “siêu phẩm” giúp U23 Việt Nam lần thứ hai vươn lên dẫn trước.

Thế trận giằng co tiếp tục được duy trì cho đến phút 68, khi U23 UAE thêm một lần nữa gỡ hòa. Từ quả tạt của Richard Akonnor, Mansoor Al Menhali bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Trung Kiên, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2. Những phút cuối hiệp hai chứng kiến hàng loạt cơ hội của U23 Việt Nam, nổi bật là cú sút góc hẹp của Văn Khang hay pha đánh đầu của Anh Quân, nhưng bàn thắng quyết định vẫn chưa đến. Sau 90 phút chính thức, hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ.

Ảnh: AFC

Trong hiệp phụ, bản lĩnh của U23 Việt Nam được thể hiện rõ nét. Phút 101, từ pha làm tường bằng đầu của Đình Bắc, trung vệ Nhật Minh dâng cao, đi bóng qua hai cầu thủ UAE. Chuỗi dứt điểm liên tiếp mở ra và Minh Phúc là người kết thúc hoàn hảo bằng cú sút quyết đoán xuyên qua chân hậu vệ đối phương, nâng tỷ số lên 3-2. Bàn thắng như giải tỏa mọi áp lực dồn nén suốt trận đấu.

Khoảng thời gian còn lại là thử thách thực sự với hàng thủ U23 Việt Nam. U23 UAE dồn toàn lực tấn công, tạo ra sức ép nghẹt thở. Tuy nhiên, các hậu vệ áo đỏ đã thi đấu lăn xả, liên tục cản phá những pha dứt điểm nguy hiểm. Đỉnh điểm là phút 120, khi liên tiếp các cú sút trong vòng cấm bị hóa giải trong sự quả cảm của hàng phòng ngự Việt Nam.

Ảnh: AFC

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, khép lại một trận đấu giàu cảm xúc. U23 Việt Nam không chỉ giành vé vào bán kết U23 châu Á, mà còn khẳng định bản lĩnh, tinh thần thép và sự trưởng thành vượt bậc của thế hệ cầu thủ trẻ. Chiến thắng lịch sử trước U23 UAE sẽ là cú hích tinh thần quan trọng, tiếp thêm niềm tin để U23 Việt Nam mơ về những cột mốc cao hơn tại sân chơi châu lục.