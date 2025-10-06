Nhiều nội dung độc quyền của đội tuyển Việt Nam trên ứng dụng số VFF

Liên đoàn bóng đá Việt Nam chính thức ra mắt ứng dụng số (VFF App) giúp người hâm mộ có thể theo dõi thông tin của các đội tuyển quốc gia.

Ngày 6/10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hợp tác với Fanzeal International cho ra mắt VFF App - Nền tảng số tích hợp ba trụ cột: tầm nhìn quốc gia, công nghệ toàn cầu và trải nghiệm người hâm mộ.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam chia sẻ: "VFF App mở rộng mối quan hệ giữa bóng đá Việt Nam và cộng đồng người hâm mộ từ các sự kiện, giải đấu, trận đấu trong nước cho đến cấp độ đội tuyển quốc gia. Ứng dụng mở ra kênh kết nối trực tiếp, tức thời và giàu cảm xúc giữa đội tuyển và fan.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: VFF

VFF App không chỉ là nơi theo dõi trận đấu, mà còn là nền tảng trao quyền - từ quyền tham gia bình chọn, tiếp cận nội dung độc quyền, đến tham gia các hoạt động tương tác và nhận giải thưởng, để mỗi cổ động viên đều cảm thấy được trân trọng và tôn vinh.

Khi cộng đồng được kết nối và trao quyền, chính đó sẽ là nguồn lực thúc đẩy giấc mơ lớn hơn cho Bóng đá Việt Nam trên sân chơi quốc tế".

Để biến mục tiêu đó thành hiện thực, VFF đã hợp tác với một đối tác công nghệ có kinh nghiệm toàn cầu - Fanzeal International nhằm hiện thực hoá những trải nghiệm số cho đông đảo người hâm mộ tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương (thứ 6 từ trái sang) tham dự lễ ra mắt VFF App. Ảnh: VFF

"Fanzeal tự hào hợp tác với Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho ứng dụng VFF. Chúng tôi mang đến kinh nghiệm dày dặn từ châu Âu và chuyên môn toàn cầu để đóng góp cho hoạt động bóng đá Việt Nam.

Cùng với VFF, chúng tôi đã xây dựng một "ngôi nhà kỹ thuật số" mới cho người hâm mộ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, giúp kết nối và phát triển tốt hơn", ông Samuel Arnald - Tổng Giám Đốc Fanzeal International cho hay.

Với AFF App, người hâm mộ có thể đăng ký trở thành thành viên chính thức của cộng đồng VFF; mở khóa những trải nghiệm cá nhân hóa; được ưu tiên tham gia các sự kiện đặc biệt; tin tức tức thời và nội dung độc quyền; cơ chế điểm thưởng tích lũy đổi voucher, quà tặng, ưu đãi từ nhà tài trợ...

Ngoài ra, ứng dụng này còn có nhiều mục khác như bình chọn - bình chọn "Cầu thủ hay nhất" theo thời gian thực trong trận đấu; mini-games - nhiệm vụ hằng ngày và hằng tuần để tích điểm đổi phần thưởng.