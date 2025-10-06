Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thể thao

Nhiều nội dung độc quyền của đội tuyển Việt Nam trên ứng dụng số VFF

Liên đoàn bóng đá Việt Nam chính thức ra mắt ứng dụng số (VFF App) giúp người hâm mộ có thể theo dõi thông tin của các đội tuyển quốc gia.

Thiên Anh

Ngày 6/10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hợp tác với Fanzeal International cho ra mắt VFF App - Nền tảng số tích hợp ba trụ cột: tầm nhìn quốc gia, công nghệ toàn cầu và trải nghiệm người hâm mộ.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam chia sẻ: "VFF App mở rộng mối quan hệ giữa bóng đá Việt Nam và cộng đồng người hâm mộ từ các sự kiện, giải đấu, trận đấu trong nước cho đến cấp độ đội tuyển quốc gia. Ứng dụng mở ra kênh kết nối trực tiếp, tức thời và giàu cảm xúc giữa đội tuyển và fan.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: VFF
Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: VFF

VFF App không chỉ là nơi theo dõi trận đấu, mà còn là nền tảng trao quyền - từ quyền tham gia bình chọn, tiếp cận nội dung độc quyền, đến tham gia các hoạt động tương tác và nhận giải thưởng, để mỗi cổ động viên đều cảm thấy được trân trọng và tôn vinh.

Khi cộng đồng được kết nối và trao quyền, chính đó sẽ là nguồn lực thúc đẩy giấc mơ lớn hơn cho Bóng đá Việt Nam trên sân chơi quốc tế".

Để biến mục tiêu đó thành hiện thực, VFF đã hợp tác với một đối tác công nghệ có kinh nghiệm toàn cầu - Fanzeal International nhằm hiện thực hoá những trải nghiệm số cho đông đảo người hâm mộ tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương (thứ 6 từ trái sang) tham dự lễ ra mắt VFF App. Ảnh: VFF
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương (thứ 6 từ trái sang) tham dự lễ ra mắt VFF App. Ảnh: VFF

"Fanzeal tự hào hợp tác với Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho ứng dụng VFF. Chúng tôi mang đến kinh nghiệm dày dặn từ châu Âu và chuyên môn toàn cầu để đóng góp cho hoạt động bóng đá Việt Nam.

Cùng với VFF, chúng tôi đã xây dựng một "ngôi nhà kỹ thuật số" mới cho người hâm mộ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, giúp kết nối và phát triển tốt hơn", ông Samuel Arnald - Tổng Giám Đốc Fanzeal International cho hay.

Với AFF App, người hâm mộ có thể đăng ký trở thành thành viên chính thức của cộng đồng VFF; mở khóa những trải nghiệm cá nhân hóa; được ưu tiên tham gia các sự kiện đặc biệt; tin tức tức thời và nội dung độc quyền; cơ chế điểm thưởng tích lũy đổi voucher, quà tặng, ưu đãi từ nhà tài trợ...

Ngoài ra, ứng dụng này còn có nhiều mục khác như bình chọn - bình chọn "Cầu thủ hay nhất" theo thời gian thực trong trận đấu; mini-games - nhiệm vụ hằng ngày và hằng tuần để tích điểm đổi phần thưởng.

Theo An Nguyên/ Lao Động
Link bài gốc Copy link
https://laodong.vn/bong-da/khan-gia-duoc-xem-nhieu-noi-dung-doc-quyen-cua-tuyen-viet-nam-tren-ung-dung-so-vff-1586968.ldo
#VFF #ứng dụng số #bóng đá Việt Nam #đội tuyển quốc gia #Fanzeal #ứng dụng bóng đá

Bài liên quan

Cộng đồng trẻ

Thủ môn Filip Nguyễn chia sẻ về cuộc sống sau 2 năm 'hồi hương'

Chính thức nhận quốc tịch Việt Nam vào năm 2023 và trở về thi đấu tại quê hương bố cùng năm, Filip Nguyễn đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể.

1-1919.jpg
Ngày 7/9, thủ môn Nguyễn Filip chia sẻ loạt ảnh chụp tại Hà Nội cùng chú thích: "2 years in Vietnam". Những hình ảnh được anh đăng tải có cả những khoảnh khắc đời thường bên bà xã, và cả hình ảnh chàng thủ môn đang đứng trong khung gỗ. (tạm dịch: 2 năm ở Việt Nam). (Ảnh: IGNV)
2-9293.jpg
Có bố là người Hải Phòng, mẹ là người Czech, Nguyễn Filip là một trong những cầu thủ luôn khát khao được cống hiến cho bóng đá Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

'Năm số 9' dàn cầu thủ đội tuyển Việt Nam phải lên bàn mổ

Trong vòng chưa đầy một năm, làng bóng đá Việt Nam liên tiếp đón nhận những thông tin đáng lo ngại về tình hình chấn thương của các tuyển thủ quốc gia.

a1.jpg
Mới đây, hậu vệ Vũ Văn Thanh đã phải lên bàn mổ để xử lý dứt điểm chấn thương cổ chân. Anh bị tổn thương dây chằng và sụn chêm trong quá trình thi đấu V.League 2024/ 2025.
a2.jpg
Theo các chuyên gia, Văn Thanh sẽ mất từ 6-7 tháng để hồi phục hoàn toàn, đồng nghĩa chỉ có thể trở lại sân cỏ vào giai đoạn cuối của mùa giải 2025/2026.
Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Thủ môn U23 Việt Nam visual cực điển trai làm 'rung động' hội chị em

Sở hữu chiều cao ấn tượng và gương mặt 'visual' điển trai, thủ môn U23 Việt Nam là Trần Trung Kiên khiến nhiều fan nữ phải mê mệt.

h1.jpg
Thủ môn Trần Trung Kiên (sinh năm 2003, CLB Hoàng Anh Gia Lai) đang thu hút sự chú ý sau khi cùng U23 Việt Nam giành vé tham dự VCK U23 châu Á. Trung Kiên đã xuất sắc giữ sạch lưới cả 3 trận đấu vòng loại.
h2.jpg
Trung Kiên sở hữu chiều cao 1m92, nằm trong nhóm thủ môn có thể hình tốt nhất bóng đá Việt Nam hiện tại. Vóc dáng cao lớn, sải tay dài giúp anh chiếm ưu thế trong các tình huống không chiến và cản phá bóng bổng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới